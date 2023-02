Okuda llena de surrealismo y color el Fronton México

El artista español Okuda San Miguel, cuya obra se ha presentado en París, Valencia o Denver, llena de surrealismo y multicolor el Frontón México con su primera exposición inmersiva, Metamorforsis, “un viaje con el lenguaje de los sueños, una ida y vuelta entre el mundo espiritual, real y virtual”, explicó en entrevista con La Razón.

En la muestra, que se inaugura hoy, se exhiben esculturas de gran formato —cráneos, pájaros, siluetas femeninas con rostros de animales o figuras con ojos enormes— y una instalación que evoca a los caleidoscopios donde el público puede introducirse, vivir una experiencia sensorial y volver a su infancia. Todos los patrones son geométricos y multicolor y las piezas se produjeron en México.

Más que con Andy Warhol o su trabajo, coincido con él en cambiar el concepto del arte, creo que hago un poco esto también, cambiar un poco lo que está ordenado en ciertos factores del arte

Okuda San Miguel

Artista

Las dos salas están cubiertas en paredes y pisos con videomapping de figuras que forman parte del lenguaje artístico de Okuda y se incorporan elementos sonoros, lo cual hace que la experiencia sea inmersiva.

Okuda San Miguel compartió que el punto de partida de la muestra es la Casa-Calavera, una escultura habitable de 70 metros cuadrados: tiene dos plantas, abajo la sala y arriba una recámara y un baño. Es el primer prototipo de un proyecto de resorts turísticos que plantea construir en México.

Aspecto del a segunda sala de la exhibición. Fotos: Cuartoscuro y Omar Ávalos

“Es un proyecto que nació de estar encerrado los últimos años en mi casa de Madrid y de parar de viajar, reflexioné bastante, volví al dibujo y me planteé nuevos horizontes como entrar en el mundo virtual donde he generado mi propio metaverso, también varios niveles arquitectónicos, éste es el primero, las esculturas que crecen y son casas habitables, supe que exhibir esta calavera era perfecto en México porque es un elemento tan reconocible dentro de la cultura mexicana y de mi trabajo”, detalló el creador de New Mona Lisa, un mural en el que reinterpretó a la Gioconda.

Además de las calaveras, otros elementos que destacan en la obra del artista está la figura femenina, pero saliéndose de los cánones universales, muestra cuerpos no homogéneos ya que siempre en sus creaciones ha apelado a la diversidad, la unión de culturas y de países.

Okuda, cuyos orígenes se remontan al grafiti, arte callejero donde se inició, señaló que su trabajo está inspirado en el surrealismo, pero conjugado con el mundo virtual y el de las redes sociales en lo cual también está inmerso.

“Mi primera inspiración viene justo de mi época académica y lo primero que me impactó y más me llamó la atención fue el surrealismo de Max Ernst, de Dalí, incluso de El Bosco, y a raíz de esto empecé a realizar la evolución de mi trabajo, aunque luego se sumaron el mundo virtual, el lenguaje digital, entonces creo que tanto los ojos, como las palomas son elementos muy reconocibles dentro de mi trabajo y simbolizan algo”, dijo.

Okuda posa frente a una de sus obras en el Frontón México. Fotos: Cuartoscuro y Omar Ávalos

Metamorfosis, que también contó con la intervención de la fachada del Frontón México, está planteada para que las personas interactúen con algunas obras de Okuda, como el caleidoscopio o la Casa-Calavera, en ésta última podrán entrar, con cita previa. También es una exhibición “instagrameable”, pues está pensada para llevarse también a las redes sociales.

Sobre esta forma de acercarse al arte, Okuda expresó: “El hecho de venir de pintar en la calle donde te muestras desnudo desde el inicio de la obra hasta el final, me ha dado una manera de entender el arte distinta y tener una relación directa con el espectador constante. Me preocupo por ese momento de recibir, sentir la obra y soñar, justo me planteo que el público no sea un mero espectador sino que forme parte de la obra y que la sienta de otra manera”, aseguró.

Asistentes aprovechan para tomarse selfies. Fotos: Cuartoscuro y Omar Ávalos

