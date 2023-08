Laia Jufresa celebra 10 años de Umami

La publicación de la novela Umami, de Laia Jufresa (1983, Ciudad de México), hace 10 años se convirtió en un suceso literario con calurosa acogida por parte de los lectores, elogiosas reseñas de la crítica especializada, referencias loables de destacados escritores (Álvaro Enrique, Fabio Morábito, Valeria Luiselli, Francisco Goldman...) y comentarios críticos de periódicos y revistas nacionales e internacionales (Le Monde Literary Hub...). El influyente portal neoyorquino de recomendaciones literarias Book Riot la distinguió como “Una pequeña obra maestra única”. Random House lanza una reedición conmemorativa por el décimo aniversario de su aparición.

“Han pasado 10 años y me satisface que Umami siga presente en la memoria de los lectores. Esta reedición me alegra, el libro era muy solicitado: ahora, llegará a las manos de nuevos lectores, sobre todo jóvenes. Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones por la acogida que tuvo y por los elogios recibidos de colegas escritores, pero más que todo de gente común que se sintió identificada con los personajes”, dijo en entrevista con La Razón la escritora Laia Jufresa, quien fue finalista del Best Translated Book Awards 2016.

¿Recorrido exitoso en estos 10 años? Sí, ha sido traducida a nueve idiomas con varias ediciones en diferentes países. En el Festival de Primeras Novelas de Francia en 2016 obtuvo reconocimiento en la categoría Mejor Primera Novela en Español. La traducción al inglés ganó el PEN Translates Awards, y fue finalista del Book Awards 2016. Pero, lo más estimulante ha sido la acogida entusiasta de los lectores de diversas naciones y lenguas.

Soy una narradora de claro influjo oral, quiero esencialmente, contar historias. Los seres humanos estamos reflejados en esas narraciones que se contaban alrededor del fuego. Ésa ha sido mi intención

Laia Jufresa, Escritora

¿Narración de múltiples voces? Decidí erigir un mural de tonalidades; ese coro de voces se expresa para reemplazar alejamientos que se vuelven presencia en la proyección de sus ecos.

¿Apelación al modelo tradicional del ‘cuento’? Soy una narradora de claro influjo oral, quiero esencialmente, contar historias. Los seres humanos estamos reflejados en esas narraciones que se contaban alrededor del fuego. Ésa ha sido mi intención.

¿Relato caleidoscópico? Hay una propuesta que puede verse como un sugerente rompecabezas: cada sintagma, cada acción de los personajes va conformando franjas contiguas a recordaciones hasta erigir una historia de muchas aristas, de variadas gamas y situaciones contrastadas.

¿Uso de la primera persona para la configuración de los ‘gestos’ de los personajes? En la novela hay ausencia de actos, me interesa una literatura de personajes: de ahí la apelación de la perspectiva del yo narrativo.

¿Qué significa ‘umami’? Umami es el quinto sabor que diferencian las papilas gustativas de los humanos, fue descubierto en Japón a principio del siglo XX. En realidad, no sabemos reconocerlo y está presente en alimentos como los hongos, pescados, quesos, soya o tomates. En la novela aparece el Campanario, edificación diseñada por el personaje Alfonso en forma de lengua humana: las casas toman el nombre de cada uno de los cinco sabores que percibimos (dulce, amargo, salado, ácido y umami).

¿Cómo ve usted la novela después de una década? La sigo viendo como una exploración alegórica de las gradaciones de impresiones y turbaciones propias del ser humano. Perduran en mis personajes los afanes de reinventarse para afrontar los ásperos y brutales trances de la vida.

