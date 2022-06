Lamentan músicos y melómanos la salida del programa Picadillo Jam

El anuncio de la salida del aire del programa Picadillo Jam, conducido por Andrés Rosales durante 12 años por 109.7 Horizonte FM del instituto Mexicano de la Radio (Imer), ha causado malestar entre músicos y amantes del jazz latino. Todos los domingos, miles de oyentes sintonizaban la emisora para escuchar un proyecto musical de excelente calidad que comentaba con rigor y cordialidad las tendencias actuales del género muchas veces con instrumentistas invitados en cabina.

La Razón conversó con varios melómanos, músicos y programadores de clubes de jazz, y en todos los casos hay un malestar por esta suspensión que para muchos es un “atentado a la promoción cultural y un retroceso de todo lo que se ha alcanzado en la difusión de la música de calidad en la radio de nuestro país”, comenta el trompetista Eugenio Elías programador del Ciclo New York Jazz All Stars.

“Perdemos una ventana musical trascendente, que por más de 10 años difundió el jazz latino entre miles de oyentes que hoy conforman una audiencia crítica con juicios rigurosos sobre la música y muy especialmente del jazz latino. Es lamentable el asunto”, expresó Edgardo Aguilar, director de programación musical de El Convite.

“No lo puedo creer, Andrés Rosales nos enseñó y nos ha dado herramientas para discernir entre la buena y la mala música; qué pena. ¿Qué haremos ahora los domingos sin Picadillo Jam?”, se pregunta Irene García, psicóloga y melómana incurable.

Programa que difundió las riquezas del jazz latino en todas sus vertientes, desde las rutas afrocubanas presentes en el cubop de Gillespie, Chano Pozo, Bauza y Chico O’Farrill hasta las tendencias actuales de una modalidad de mucha aceptación popular.

“El jazz latino en México tiene mucha aprobación con miles de seguidores. Picadillo Jam nos mantenía informados de lo mejor que se hace en esa modalidad con la transmisión de grabaciones emblemáticas. Vamos a resentir su salida del aire”, comenta Sandra Redmond columnista del periódico digital La equina del Blues.

“Yo no sabía en que consistía eso del jazz. Hasta que un domingo sintonicé Horizonte y escuché al grupo cubano Irakere, que me dejó sorprendido; después vinieron los comentarios sobre lo que se había transmitido por parte del conductor: me convertí en un incondicional del programa. Ahora me entero que sale del aire, lo cual recibo con sorpresa y de verdad que lo lamento. Gracias a Picadillo Jam he conformado una colección de discos de instrumentistas grandiosos: desde Paquito D’Rivera, Chano Pozo, Juan Formell, Conrad Herwig, Eddie Palmiere, Cheo Feliciano, Wynton Marsalis, Ruben Blades y de jazzistas mexicanos muy buenos. Todo lo aprendí siguiendo las recomendaciones de Andrés Rosales”, confiesa Raúl Ferreras, estudiante de Química de La UNAM.

Picadillo Jam se convirtió en una suerte de encuentro informal y divertido de amigos. Andrés Rosales invitaba a los instrumentistas a la cabina, el oyente era testigo de una cordial conversación que también hacía referencia a la literatura, al teatro y en general de temáticas culturales. Espacio que dio a conocer a muchos músicos de las nuevas generaciones de jazzistas mexicanos.

“Cada vez que voy a México pasaba a conversar con Andrés Rosales, él me invitaba y yo aprovechaba para hablar de música sin ningún problema, abiertamente como me gusta a mí. Estamos de gira por Europa en la presentación del disco que grabé con Chucho Valdés: I Missed You Too; hay posibilidad de ir a México después de la gira, cuánto lamento que no podré ir al programa Picadillo Jam a hablar de este disco con mi amigo Andrés Rosales”, dice Paquito D’ Rivera en conversación telefónica con La Razón desde Polonia.

