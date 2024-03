Libertad y eclecticismo define a la Colección Farnesina en México

Esculturas, pinturas, mosaico, fotografía e instalaciones conforman la exposición La gran visión italiana. Colección Farnesina, que llega por primera vez a Latinoamérica para mostrar una parte de los grandes movimientos artísticos italianos del siglo XX hasta nuestros días, con el fin de crear un diálogo entre estas corrientes, donde ninguna está por encima de la otra y permea la libertad y el eclecticismo.

La muestra fue inaugurada el pasado 29 de febrero en el Museo de Arte Moderno y arribó a nuestro país luego de su paso por ciudades como Singapur, Tokio, Nueva Delhi, Seúl y Nueva York. Se conforma de 71 piezas seleccionadas de entre las más de 700 obras que integran la Colección Farnesina del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional italiano.

El montaje forma parte de la conmemoración de los 150 años de relaciones entre Italia y México, y arropa movimientos como el futurismo, la metafísica, el arte povera, la transvanguardia y el pop art, entre otras vanguardias artísticas que implican una convivencia tanto cultural como social, mencionó Achille Bonito Oliva, curador de la exposición.

“Todo esto en conjunto tiene el valor de acoger todo y entonces en un momento tan difícil como éste, donde tenemos muchas divisiones, mucha incapacidad de dialogar, es arte muy abierta al diálogo, porque es un arte que al interior tiene todo, tiene mucha libertad, mucho eclecticismo, entonces no hay ningún dogmatismo”, dijo en entrevista con La Razón.

Achille Bonito Oliva resaltó la importancia de la libertad en su experiencia como curador de la muestra, ya que pudo elegir de entre más de 700 obras sin ningún prejuicio, únicamente la capacidad de cada obra de representar una visión de apertura hacia los demás.

“Pude elegir libremente, pero siempre tomando en cuenta el nivel cultural y calidad, ya que ésta es una muestra donde cada artista está presente no porque represente algún valor local o clientelar, sino porque participa en la liberación de la mentalidad y de la convivencia de los pueblos, en este caso de los artistas italianos, que son diversos entre sí y conviven en el mismo país”, explicó el también crítico de arte.

Bonito Oliva añadió que la muestra documenta innovación y memoria cultural, resultado de seleccionar, por paradójico que parezca, artistas que han tenido la capacidad llevar a través del arte el futuro en el pasado.

El curador destacó la capacidad dialéctica de las obras, que no se encasillan en un movimiento en particular y no responden a una cronología, por lo que ninguna opaca a otra en importancia, ya que lo importante en la muestra es la capacidad de las obras de comunicarse entre sí.

“Es una muestra que expresa el valor y la resistencia del arte, por lo tanto, se suspende el valor del tiempo en términos cronológicos. Cada obra está hecha por un artista que también tiene un valor individual y esto es muy importante, no hay ninguna cronología y ningún movimiento que sea más importante que el otro, o que quiere ser representado como tal, sino la singularidad de cada artista y la capacidad, también en una forma solitaria de comunicar con las otras obras”, reiteró el curador.

Sobre el recibimiento de la exposición el día de su apertura al público, Achille Bonito Oliva manifestó que estaba seguro de que sería acogida de forma positiva, además de que la tradición artística de Italia y México tienen varios puntos en común. “El eclecticismo cultural es también una nueva mirada sobre el mundo, sobre las diferencias y sobre las confluencias con los otros países”, concluyó.

La exposición incluye obras de 71 artistas como Carla Accardi, Getulio Alvianani, Giulio Paolini, Pino Pascali, Achille Perilli, Alberto Burri, Mario Schifano y Grazia Varisco, entre otros. Estará abierta al público hasta junio próximo.

