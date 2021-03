Novela juvenil explora la historia de la catedral española 'La Sagrada Familia'

José Ignacio Valenzuela (Santiago de Chile, 1972): escritor y guionista de una veintena de telenovelas con incursiones en diferentes proyectos televisivos, literarios, cinematográficos y teatrales en Chile, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Autor de novelas juveniles y libros infantiles que han tenido muy buena acogida en su país natal y España.

Llega a las librerías de México “Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia” (Editorial Planeta —sello Destino—, 2021), donde Valenzuela crea una atmósfera muy sugestiva sobre la muerte de Francesc Carmona, el “último ser humano capaz de contar la verdad sobre la ‘Sagrada Familia’”. Las especulaciones rondan en torno a la obra mayor de Gaudí. Ramona Carmona, una joven aventurera, intenta dilucidar si su abuelo se llevó o no algún secreto a la tumba.

José Ignacio Valenzuela, autor de la novela Cortesía Planeta

“Cuando conocí la ‘Sagrada Familia’, basílica que es símbolo de Barcelona y que nunca termina de edificarse, comenzó la idea de escribir esta novela juvenil donde se cuenta la historia de la muerte de un hombre, cuyo acontecimiento cambia el destino de la ciudad. Francesc Carmona sabe mucho sobre la obra de Gaudí, su nieta Mona decide indagar, desde la curiosidad y osadía que la arropa, sobre los supuestos secretos que el abuelo se ha llevado a la tumba”, expresó a La Razón José Ignacio Valenzuela.

¿Una novela juvenil de misterio? He sido desde muy joven, un asiduo lector de novela policial. Agatha Christie y Conan Doyle siguen siendo mis referencias más cercanas. Me fascinan las circunstancias misteriosas. Me sigue sorprendiendo el afán delirante de Gaudí al querer construir algo tan descomunal como ese templo. Hay por ahí algo extraño que siempre me ha inquietado.

¿El personaje de Mona Carmona esta cosido desde un afán de curiosidad desbordada? Por mi experiencia en el teatro, huyo de los personajes aburridos. Mona tiene muchas aristas, es compleja su psicología. Me costó trabajo conformarla. Hija única, vive con su padre, y tiene un mundo interior muy fascinante. Mona no es la clásica chica de 13 años.

¿Personaje detectivesco que despierta el deseo de saber más de ella? Mona Carmona será una serie. Pretendo desplegar a este personaje en los espacios de la investigación policial, quien irá creciendo y las tramas tomaran rutas de más complejidad.

¿Investigación para conformar el abuelo, otro personaje muy espiritual? Sí, el abuelo es un pretexto para indagar sobre Barcelona: a través de él quise pintarla, describirla, hacerla mía. Muchos lectores me han dicho que la lectura de la novela lo ha llevado al deseo de conocer Barcelona.

Portada del libro Especial

"Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia"