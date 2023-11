Llevan a la novela los amores secretos de Mitterrand y Victor Hugo

Beatriz Rivas (Ciudad de México, 1965), narradora prolífica con varias novelas publicadas (Viento amargo, 2006; Todas mis vidas posibles, 2009, Dios se fue de viaje, 2014; Lo que no he dicho, 2021...), las cuales han tenido un entusiasta recibimiento de los lectores y, asimismo, reseñas y comentarios críticos muy favorables por parte de la crítica especializada. Publica Voces en la sombra (Alfaguara, 2023), donde traslada a los espacios novelísticos los amores secretos de François Mitterrand, presidente de Francia durante 14 años (1981–1995), y del célebre novelista francés Victor Hugo.

Estructurada en el tejido de dos planos narrativos: Anne Pingeot —amante del político galo— y Juliette Drouet —el amor oculto del autor de Los miserables— develan sus itinerarios sentimentales desde miradas retrospectivas sumergidas en crepusculares evocaciones desde las perspectivas de lo que fueron: las incondicionales mujeres secretas de dos figuras influyentes en su época —un político y un hombre de letras—, quienes nunca se divorciaron de sus respectivas esposas.

“Esta novela nace de la fascinación por un cuadro que descubrí en la casa-museo de Victor Hugo en la Place de Vosges. Retrato pintado en 1883 donde se ve un rostro cansado, triste, derrotado de una anciana. Pensé que sería Adèle, la esposa del escritor; pero, no: se trataba de Juliette Drouet de quien no tenía referencias. Ese nombre me intrigaba. En la librería del museo indagué y compré dos libros sobre ella: así me enteré de que durante 50 años había sido la amante, secretaria, copista y consejera literaria del afamado escritor”, explicó a La Razón, Beatriz Rivas.

¿Y cómo se empalma esa historia secreta de amor con el amor secreto de Mitterrand? Dos días después compré, sin saber la temática, la novela El último secreto, que resultó ser sobre la última amante de Mitterrand. ¿Dos historias de amantes de hombres importantes en el mismo viaje, con dos días de diferencia? Por más que quería huir del tema, enterarme de la vida de estas dos mujeres me fue ganando poco a poco.

¿Dos mujeres que deciden ‘estar en la sombra’ de dos hombres poderosos? Al investigar, me parecía interesante profundizar en las razones que motivaron a permanecer escondidas. ¿Realmente era amor incondicional? En el proceso me ganaron los dos personajes masculinos, me di cuenta de su poder como personajes y como seres humanos con los claroscuros de su vida cotidiana. Empecé a entender las razones de la admiración y del profundo (y loco) amor de Anne y de Juliette.

¿Dos personalidades masculinas muy parecidas? Dos hombres excepcionales marcados por muchas coincidencias políticas, existenciales y amorosas. Ambos decidieron nunca divorciarse, pero tuvieron una amante que fue más importante que la propia esposa. Eran muy ojos alegres, conquistaron a una gran cantidad de mujeres. Hugo quería ser político; Mitterrand, escritor. Eran profundamente inteligentes, tenaces, trabajadores, cultos y amantes de los placeres de la vida.

¿Cómo sorteó usted la escritura de esta narración que puede tener concurrencias con su novela Dios se fue de viaje? Tenía que encontrar otra forma para no caer en lo mismo. Decidí que fuera Anne quien contara la historia de Juliette. Es ella la que se obsesiona con la historia de amor de esta mujer que mucho le aguantó a Hugo: ella está comenzando a vivir algo parecido. Estructuro la novela en dos planos distintos entrelazados, los cuales van brincando del pasado al presente, del presente al pasado, y de ambos tiempos al futuro.

¿Los diarios de Juliette son apócrifos? Me di cuenta que faltaban gestos de Juliette: decidí incluir fragmentos de sus “diarios”, los cuales entran en los terrenos de la ficción. Juliette sí llevaba diarios; pero, no los reproduzco tal cual.

¿Juliette se une al escritor Victor Hugo por circunstancias muy especiales? Una mujer huérfana, obligada a posar desnuda para pintores y así sobrevivir. Madre soltera, conoce a Hugo, quien acepta a su hija y lo ve como un hombre enamorado que la va a consentir. Se convierte en su secretaria, copista y amante durante 50 años.

¿El caso de Anne es distinto? Mitterrand no podía vivir con Anne en el Palacio del Eliseo, decidió vivir con ella en un departamento del Estado. Quien lo acompañaba a los actos oficiales era su esposa. Me documenté de la relación de Mitterrand con Anne a partir de lo que él escribió. Anne era muy discreta y sólo dio una entrevista en su vida. La información más cabal la encontré en los libros de la hija de ambos, Mazarine, donde cuenta lo terrible que significó ser la hija escondida de un presidente.

¿Influjos de Irene Némirovsky? Me encanta tu observación, llevo varios años queriendo escribir una novela sobre esta gran escritora a quien mucho admiro. He leído varias biografías sobre ella. En Lo que no he dicho, bauticé a mi protagonista como Irene, precisamente en su honor.

