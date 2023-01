Luis García Montero: Es una ocurrencia elitista decir amigues

El poeta, filólogo y actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, considera que utilizar la palabra “amigues”, que se desprende del llamado lenguaje inclusivo, en su opinión personal, “es un acto de ocurrencia elitista”, debido a que al no existir un consenso general de la sociedad para su uso termina siendo arbitrario.

“El lenguaje tiene formas inclusivas que están pegadas a la piel de la realidad, en lo que no estoy muy de acuerdo es con las élites intelectuales que tienen ocurrencias que se despegan de la sociedad; por ejemplo, si podemos decir ‘amigos y amigas’, me parece que es un acto de ocurrencia elitista decir ‘amigues’, y me parece que es una ocurrencia elitista porque eso tiene poco que ver con la vida de la sociedad, el lenguaje es un bien público, intentar imponer una ocurrencia es como privatizar el lenguaje. Hablo desde una perspectiva personal que no tiene que ver con mi representación del Instituto Cervantes, porque el instituto no da normas, quien quiera decir amigues que lo diga, yo explico por qué evito decir amigues…”, manifestó Luis García Montero, en entrevista con La Razón.

El autor del poemario Un invierno propio, apuntó que en diversas instancias se tendría que analizar con mayor profundidad el uso de palabras como “amigues” y lo que esto implica.

“Me gustaría que los filólogos piensen qué puede haber de neoliberalismo en la idea de amigos, amigues y amigas, porque en el fondo el concepto de amigues lo que está negando es la realidad de los hombres y las mujeres, y quien saldrá perdiendo será quien siempre ha salido perdiendo en esa batalla, las mujeres. Hay muchos sitios donde esta nueva retórica se ve, incluso hasta en las leyes, lo que está suponiendo es el borrado de las mujeres”, aseveró.

En los últimos años el lenguaje inclusivo ha sido tema de debate entre quienes defienden su uso y aquellas personas e incluso instituciones que no lo consideran, como la Real Academia de la Lengua, que en las actualizaciones de su diccionario no contempló, por ejemplo, “todes”.

García Montero reconoció que hemos vivido en sociedades machistas y, por lo tanto, el lenguaje era un reflejo de eso, pero ha ido cambiando.

“El lenguaje como está vivo, se va transformando según la realidad se transforma, hemos vivido en sociedades muy machistas, el lenguaje era muy machista, y poco a poco ha ido cambiando, eso lo he visto en mi propia experiencia personal, cuando era un muchacho y llegó al poder Margaret Thatcher, en el Reino Unido se le decía ‘el presidente’ y ahora ya decimos ‘la presidenta’. Cuando llego a mi clase no digo ‘queridos alumnos’, sino ‘queridos alumnos y alumnas’, cuando hablo de la Declaración Universal de los Derechos, no digo ‘de los derechos del hombre’, sino de los ‘derechos del ser humano’”, aseveró el director del Instituto Cervantes y considerado como uno de los poetas más importantes del panorama literario actual.

Señaló que cuando las sociedades han necesitado nombrar algo o un concepto nuevo se ha incorporado al lenguaje es porque esa palabra ayuda a definir una realidad: “Creo que la lengua es un ser vivo porque los dueños de la lengua son los hablantes, cuando tienen que responder al mundo en el que viven lo hacen a través de las palabras, es normal que sucedan cambios. Cuando sale algo nuevo necesitamos una palabra para nombrarla, si es una palabra eficaz, justificada, acaba permaneciendo”.

En ese sentido, dijo estar de acuerdo con la incorporación de palabras y conceptos como “feminicidio”: “Ha sido el reconocimiento de una realidad que convenía denunciar, que es la violencia machista contra la mujer, soy partidario de denunciar la violencia machista contra las mujeres y de incorporar conceptos que estén de acuerdo con la dignidad del ser humano”, afirmó.

Nueva sede en los Ángeles. En diciembre pasado, el Instituto Cervantes inauguró un espacio dedicado a la comunidad hispanoparlante que habita en Los Ángeles, California, con el objetivo de difundir el español y que se siga transmitiendo de generación en generación, así como exaltar la riqueza cultural cinematográfica española y la música hispana.

“Me ilusiona que abrimos el Instituto Cervantes en Los Ángeles, es una ciudad de referencia porque en California viven muchos hispanos, más de 12 millones que tienen el español como lengua nativa, la mayoría son mexicanos”, destacó García Montero.

Dijo que al ser una ciudad donde es fundamental la tecnología, se han propuesto pensar el idioma desde ese ámbito. El centro funcionará completamente el segundo semestre del 2023.

“Es hacer del español no sólo la lengua de Octavio Paz, sino de tecnología, de ciencia, es importantísima, y desde luego, reivindicar la fuerza de la cultura española en el cine hispano en Hollywood y la música hispánica”, finalizó.