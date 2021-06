Luisgé Martín explora la infidelidad en Cien noches

El escritor Luisgé Martín (Madrid, España, 1962) se ha alzado con el Premio Herralde de Novela 2020 con Cien noches (Anagrama, 2020): fábula que explora en zonas del ímpetu sexual y las improntas de los mecanismos del deseo. Distintas formas amatorias —radicales y extremas— en que se pone en juego la lealtad sentimental y se revelan las incitaciones del adulterio. Relato de especulación sentimental e indagación erótica empalmado en una sugerente atmósfera de persecución policial.

Crónica de Irene, una estudiante de psicología que investiga el comportamiento de los hombres en la cama y la representación que éstos llevan en la trama de la probidad en la relación amorosa: ciertos experimentos han especulado que la inestabilidad sexual, en este caso la infidelidad, es algo natural y difícil de sortear. Tesis de la indagatoria del escritor de la exitosa novela La mujer de sombra.

“Esta novela nace de la observación que hago de la gente que me frecuenta; uno descubre infidelidades a su alrededor. Me ha preocupado siempre el asunto de las relaciones afectivas versus las relaciones sexuales. Leí un artículo en la prensa que refería sobre las personas que confesaban ser infieles: 50 por ciento, en los hombres; 40 por ciento, entre las mujeres. Dudé de esos datos. Qué pasaría si pudiéramos espiar a la gente que se dice fiel: ¿lo serán realmente? Así puse en marcha la historia”, expuso a La Razón, Luisgé Martín.

Luisgé Martín, Escritor Foto: Especial

Luisgé Martín, escritor

Nació: 1962, en Madrid, España

Otros galardones: el Vargas Llosa NH de relatos (2012), el del Tren Antonio Machado de Cuento (2009) y el Ramón Gómez de la Serna (2000)

Algunos libros: La dulce ira (1995), Los amores confiados (2005), Las manos cortadas (2009), La mujer de sombra (2012), Donde el silencio (2013) y La vida equivocada (2015)

¿La mentira como centro temático? Me interesaba mostrar como la mentira salvaguarda las relaciones sentimentales, allí donde estamos imbuidos. Quizás el engaño evita que el perjuicio se puntualice. La mentira es un instrumento para preservar aquello que defendemos.

¿Sondeo sobre uno mismo o la posibilidad de descifrar zonas oscuras de los otros? Quizás una invitación a recorrer pasajes sombríos, que conlleva a una interrogación personal. Los otros ven como actuamos frente a los preceptos y nos juzgan. Sin embargo, son incapaces de ver esas sinuosidades incomprensibles de la sexualidad.

¿La novela pone en duda la clásica concepción del ‘amor romántico y eterno’? Una nueva pareja sexual aviva la excitación y determina incluso, el deseo erótico. No es una cuestión espiritual: proceso químico, la dopamina presente en el cuerpo humano. Sí, la narración se aleja de todo romanticismo: pone ante los ojos del lector las prácticas que se ejecutan en el transcurso de llevar hasta el final el acto sexual.

¿Se abre la duda de lo que sería en realidad una relación amorosa? Lo repito, el ‘amor’ (¿deseo?) en términos químico-biológicos no es más que una sobredosis de dopamina. Impulso que nos moviliza y nos conmina a articular la voluntad para lograr el objetivo de poseer al otro cuerpo. ¿Será ese proceso químico lo que es realmente llamado amor?

¿Hombres y mujeres en la misma tasa de infidelidad? No. Creo que la duda sobre la infidelidad, o la intolerancia a la infidelidad, resulta exactamente igual en la mujer, sólo que toma otro cariz. La mujer es mucho más resistente al abandono, mientras que la mayoría de los hombres son de una vulnerabilidad sentimental destructiva y autodestructiva.

¿Violencia patriarcal? Ya lo creo: intimidación convertida en agresión. Pero el sentimiento de sufrimiento por la infidelidad es similar en el hombre y la mujer.

¿Novela promiscua donde otros escritores intervienen? Vemos colaboraciones entre músicos, cineastas, coreógrafos: pero en literatura, no. Se me ocurrió la idea de invitar a otros colegas en el sentido de incorporar una suerte de informes policiales sobre casos de infidelidades. Edurne Portela, José Ovejero, Manuel Vilas, Sergio del Molino y Lara Moreno son cinco escritores españoles con los que tengo una relación muy exclusiva. Ellos escribieron y no tenían idea de cuál iba a ser el contexto de la novela. Fue una forma afectiva de tenerlos dentro de mi libro. La amistad es una forma hermosa de promiscuidad.

Cien noches; Luisge Martin Foto: Especial