“Mucha Madre”, libro en el que mujeres creadoras reflexionan sobre la maternidad

“Mucha Madre” (Almadía, 2021), volumen editado por la escritora, poeta y creadora de ‘dispositivos artísticos’ Andrea Fuentes, reúne once textos de escritoras, periodistas, artistas plásticas, dramaturgas, actrices, académicas y editoras, quienes reflexionan sobre la maternidad. Los escritos están entrelazados con ocho artistas visuales.

Participan Gabriela Jauregui, Jazmina Barrera, Abril Castro, Sara Schulz, Luisa Fuentes Guaza, Clarisa Moura, Andrea Fuentes, Violeta Celis, Pilar Vilela, Ave Barrera, Gina Jaramillo. Las ilustraciones son de Amanda Mijangos, Sol Undurraga, Liz Meville, Rachel Levit, Gala Navarro, Sonia Pulido, María Luque.

Ilustración que forma parte de "Mucha madre". Cortesía: Almadía

El lector tiene en sus manos un atlas en que discurren reflexiones diversas acerca de la opción y la libertad de ser madre. Alternativa de ‘quiero ser madre’ / ‘no quiero ser madre’. En estos textos se corrobora que es ‘mucha madre ser madre’ y asimismo, es ‘mucha madre no ser madre’: lo femenino frente a esa posibilidad de confirmaciones de un hecho de consideraciones múltiples. No hay una maternidad, sino múltiples gestos que la definen.

“Este libro, ‘Mucha Madre’ nace de la necesidad de deliberar sobre nuestras maternidades, y también para debatir con aquellas heredadas de sistemas de dominación diversos; maternidades hegemónicas que deben ser subvertidas como un deseo legítimo, principal. Los textos compilados en este volumen nacen de lo más espiritual e íntimo de sus creadoras van hacia lo más público: considero a la maternidad como un hecho político”, dijo Andrea Fuentes a La Razón.

¿Consideraciones entre maternidad y feminismo? Los vínculos entre maternidad y feminismo son variados y complejos. No significan lo mismo, no son sinónimos. La mujer no es madre por naturaleza, y cuando decide serlo no responde a estereotipos: se conforma como mujer que ha decidido tener un hijo. La lucha feminista aúna a las mujeres en su enfrentamiento contra el patriarcado. Ser madre es una invención y también un descubrimiento.

¿Madre en el sentido del encuentro con la libertad? La libertad para configurar no un zona intermedia entre un arcaico y precario ideal en el sentido de una glorificación de la condición femenina. Hay que romper con eso de que la mujer se ‘realiza’ cuando es madre.

¿Qué es para usted la maternidad? Primero, la maternidad no es sólo ‘tener hijos’ sino también criarlos, educarlos, edificar en ellos a la sociedad del futuro, subvertir la sociedad del pasado; la madre se forja junto a los hijos como identidad. La maternidad es ‘furia y cólera’, implica extensiones en el ámbito del poder y de lo emocional. Maternidad: teoría y práctica a la vez: política de la imaginación.

Nuestra sociedad desdeña a la mujer sin hijos. ¿Qué piensa usted al respecto? ‘Madre’ y ‘mujer sin hijos’ son oposiciones artificiales. Se ha polarizado el hecho. Somos mujeres todas: las que quisimos tener hijos, las que no quisimos tenerlos, las quisimos tenerlos y no pudimos o aquellas que adoptaron para convertirse en madre. Elección y posibilidades: alternativa que enfrentamos las mujeres.

Ilustración que forma parte de "Mucha madre". Cortesía: Almadía

¿Propósitos al convocar estas voces que conforman "Mucha Madre"? Necesidad de dialogar con mujeres creadoras en el espacio editorial sobre la maternidad en el sentido de una reinvención. Cuando decidí ser madre precisé de las palabras como alas para volar. En las conversaciones con toda madre y no madre se hace evidente la absoluta prioridad de una reapropiación de esas coordenadas de la geografía de la maternidad. Por eso convoqué a estas mujeres en el propósito de que compartieran sus experiencias.

