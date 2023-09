La Mancha Cuarteto sigue las rutas del gypsy jazz y la música mexicana

La Mancha Cuarteto es un ensamble concebido por la violinista francesa Clara Sinou en el año 2020, que toca una sutil mezcla de jazz manouche (gypsy Jazz) y música mexicana. Está integrado por Clara Sinou (violín, voz, dirección), Alex Daniels (acordeón, jarana, güiro), Héctor Luna Flores (guitarras) y Leo Cortés (contrabajo): instrumentistas con capacidad para desplegar una sonoridad de raigambre gitana, canción francesa, son (huasteco, jarocho), cumbia, bolero mexicano y, asimismo, internarse en franjas del swing de las avenencias de Nueva Orleans y de compases balcánicos.

Aparece La Mancha Cuarteto (Fairground Records, 2023), álbum debut de esta agrupación que, en apenas tres años de su fundación, ya es un referente del jazz que se hace en México. Ocho temas: “Sombra nada más” (Francisco Lomuto), “Les Voyages” (Barbara), “Tropical Mood Rhumba” (Sidney Bechet), “Don’t Get Around Much Anymore” (Duke Ellington), “La valse des Niglos” (Gusti Mahla), “El ausente” (tradicional), “Si tu savais” (Georges Ulmer), “I Get a Kick out of You / Al ritmo de mi violín” (Cole Porter/ Nelson Kanzela).

Paseo que inicia con un bolero mexicano y se despliega por concordias gypsy hasta los frisos de composiciones estándares del jazz. El violín de Sinou dialoga con el acordeón y la jarana mientras la guitarra y el contrabajo dibujan sugerentes conformes que hacen guiños a la canción francesa, la tradición jarocha, el huapango y lo huasteco. Destaca la vocalización de la invitada Mónica Luna en el huapango huasteco “El ausente”. Arreglos instrumentales que hacen mudanzas a los espacios de la música folclórica mexicana de piezas de Bechet, Ellington y Cole Porter.

“Este disco es el resultado de dos años intensos de exploración en las franjas tradicionales de la música de México. Me enamoré desde que llegué a este país del son y el huapango huasteco. Estudié sus concordias y las incorporé a mi estilo de ejecutar el violín. Soy francesa, pero me siento arraigada al folclor musical mexicano. Me emociona el bolero y asimismo, el son jarocho. Este álbum está concebido en esas rutas de fusiones de jazz manouche y música mexicana”, expresó en entrevista con La Razón, la violinista, cantante, arreglista y fundadora/directora de La Mancha Cuarteto.

¿De dónde parte la idea de conformar el grupo? Yo venía de una estancia en Nueva Orleans, conozco a los instrumentistas en el 2020, les planteo la idea de conformar el ensamble, ellos aceptan y empezamos en plena pandemia a estructurar el proyecto de la sonoridad que tendría el cuarteto de acordeón, jarana, contrabajo, guitarras, violín y voz.

¿Arreglos que fusionan varias conformidades musicales? A los cuatro integrantes del grupo nos interesa la libertad creativa, por eso compartimos líneas melódicas y armónicas donde se entreteje el jazz manouche (gitano), la canción francesa, el bolero mexicano, el son huasteco y el jazz de Nuevo Orleans con un toque particular de blues.

¿Despliegue de una prosodia seductora? Armónicamente buscamos entablar un diálogo con el público en la búsqueda de que se entusiasmen con estas fusiones. La fusión da la posibilidad de presentar diferentes géneros, empalmarlos y edificar nuevas cadencias, nuevas concordias.

¿Por qué seleccionaron el bolero “Sombras nada más” y el huapango “El ausente”? Dos piezas emblemáticas que me atraparon desde que las descubrí. La melodía del bolero es hermosa, mi violín la recrea desde una configuración que tiene que ver con la canción francesa; la cadencia del huapango es arropadora: invitamos a la cantante Mónica Luna para que lo interpretara.

¿Acordeón, jarana, guitarra, contrabajo y violín en atrayentes diseños de cimbrado festivo? Los arreglos instrumentales procuran dialogar con una sublimidad melódica, rítmica y armónica deleitada en una fiesta donde el acordeón silabea notas provocativas retomadas después por la jarana; la guitarra propone un floreo juguetón, el violín puntea y el contrabajo se desplaza a través de un walking sorpresivo.

¿Tributo al padre del jazz gypsy, el guitarrista Django Reinhardt? Nuestro ánimo musical está bajo su influjo.

¿Violinistas que han sido determinantes en la conformación de su estilo? Menciono algunos: Joe Venuti, Stephane Grappelli y Jean-Luc Ponty. Soy admiradora incondicional de la violinista estadounidense Regina Carter.

¿Presentaciones próximas del disco? Lo presentamos a principios de octubre en El Convite y posteriormente en otros espacios jazzísticos de la Ciudad de México durante octubre y noviembre de 2023.

La Mancha Cuarteto