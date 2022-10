María Hanneman, la pianista prodigio que llega al Cervantino

Desde que era niña, la pianista María Hanneman soñaba con algún día presentarse en el Festival Internacional Cervantino, encuentro en el que debuta en este 50 aniversario a sus 16 años y ya con una prolífica trayectoria, ha pisado el Palacio de Bellas Artes, el Carnegie de Nueva York y el Mozarteum de Salzburgo.

“Estoy muy emocionada, no me lo esperaba, de chiquita fui al Cervantino con mis papás, veía todo lo que pasaba y quería ir con ellos. Cuando me llegó la invitación me emocioné mucho porque son los 50 años del festival”, comentó a La Razón en el estudio de su casa, un espacio que revela varios de sus intereses y aspectos de su personalidad: carteles de Beethoven, peluches de sus compositores favoritos —Mozart, por ejemplo—, medallas que ha ganado y un póster de la pianista y compositora de jazz Hiromi Uehara.

La joven tiene preparado un recital especial para este sábado, a las 17:00 horas, en el Templo de la Compañía de Jesús Oratorio San Felipe Neri.

“Son varias piezas de Beethoven, Chopin, Bach, Mendelssohn, Prokófiev, Manuel M. Ponce. Me encanta el Rondo caprichoso de Mendelssohn, la primera parte es muy lenta y romántica, y la segunda es muy loca, el cambio de emociones está muy padre”, comentó.

Hanneman, para quien el Cervantino es inspiración para alcanzar sus sueños, también quiere inspirar a través de su música, por ello, mediante recitales o proyectos de difusión en los que ha participado quiere compartir que la carrera de pianista es divertida.

“Conoces mucha gente, haces amigos, se forma una familia, claro que va haber gente envidiosa, que le caigas mal o que te caiga mal, gente grosera, pero tienes que seguir adelante. A los que son menores que yo les diría que siempre trabajen para lograr sus sueños, porque a la hora de alcanzarlos sientes orgullo de todo lo que has trabajado”, apuntó.

Hoy en el Teatro de la Ciudad de Irapuato, donde también se presenta; el sábado en Guanajuato y el domingo en León, espera que el público disfrute y sienta lo que ella percibe cuando ha estado en conciertos de artistas como Lila Downs, María Katzarava y Horario Franco, por mencionar algunos.