María del Mar Ramón aborda el placer como un derecho feminista

La narradora, articulista, poeta y feminista colombiana María del Mar Ramón (Bogotá, 1992) lanza en México su polémico cuaderno Coger y comer sin culpa (Editorial U-Tópica, 2024), donde pone sobre la mesa temáticas de actualidad en el ámbito feminista. Propuesta de franca y valiente exposición de sus experiencias en los entornos de la masturbación femenina, los orgasmos fingidos, los efectos de la bulimia y el vínculo de las mujeres con el placer sexual.

Estructurado en siete apartados: “Prólogo Coral” (textos de Aura García-Junco, Tamara de Anda, Catalina Ruiz-Navarro y Luciana Peker), “Introducción”, “El cuerpo”, “La masturbación”, “El sexo”, “Las fotos” y “La violencia”, complementados con “Epílogo” y “Glosario”. El lector tiene en sus manos una bitácora desbordada de espontaneidad que realiza una dilucidación de los compendios sociales, culturales y políticos que reprueban y restringen el goce de las mujeres.

“Yo tenía necesidad de hablar de mi actitud contradictoria: era una activista feminista y, sin embargo, tenía conflictos con el cuerpo y con el peso. Estaba asediada por la norma patriarcal de belleza. Llegaron los sentimientos de culpa y me puse a indagar sobre el asunto. Leí mucho sobre el concepto de ‘amor propio’ y de otras temáticas de actualidad que conforman algunos de los ángulos de los debates feministas: el silencio sobre la masturbación femenina y la posibilidad de comer y coger sin culpa. Quizás, son los primeros indicios de la escritura de este libro”, expresó en entrevista con La Razón María del Mar Ramón, también autora de la novela La manada (2021).

¿Libro que tiene relación con autoras como Virginie Despentes, Tamara Tenenbaum, Aura García-Junco o incluso Catherine Millet? Sí, claro. Despentes es clave dentro de las referencias feministas y la teoría de género en un ensayo imprescindible: Teoría King Kong. Comparto espacios con Tamara Tenenbaum desde sus planteamientos en El fin del amor, y, asimismo, con Aura García-Junco en El Día que aprendí que no sé amar. Y qué decir de La vida sexual de Catherine M., libro cuya lectura me marcó para siempre.

¿La gordura, la bulimia, la masturbación y el desdén hacia el cuerpo? Nos infundieron con aversión el aborrecimiento hacia nuestros cuerpos. Yo tenía 10 años y tenía sobrepeso, me decían que por ser gordita sólo me quería mi mamá, terminé siendo una joven bulímica. Si eres delgada, tienes impunidad, nadie te cuestiona. Lo relato en el libro: “Me metí los dedos primero en la boca para vomitar antes que en la concha para acabar. Se nos fomentó tanto el castigo y se nos censuró tanto el placer”.

¿Exploración en la masturbación femenina? En realidad, nunca me masturbé durante un periodo prolongado: me asustaba el placer, me daba miedo esa nueva sensación corporal. Fue muy polémica mi expresión de que las mujeres ‘nos hacemos una paja’: acto propio de los varones. No recurrí a las atenuaciones escribiendo: ‘los hombres se hacen una paja, las mujeres se tocan’: decidí hablar sin tapujos de la relación que tenemos las mujeres con el deseo y las delicias eróticas.

¿El ‘orgasmo fingido’? Abordo ese asunto desde mi experiencia de que a los 21 años de edad nunca había llegado al orgasmo. Fingí muchas veces, frente a la incómoda pregunta: ‘¿Te gustó?’ En mi entendimiento creía que tener sexo era para satisfacer a otro, simular era correcto.

¿Reclamación del derecho al placer femenino? Sí, las mujeres estamos luchando por la reivindicación del derecho al placer y por demostrar que el sexo y la imagen corporal dialogan desde el sentido de una liberación del terrible cerco de la culpa.

Coger y comer sin culpa