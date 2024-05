“Me gustaría que se dejara de ver el arte como un privilegio”

La pasión por la danza ha sido el motor que mueve a Isaac Hernández, considerado el mejor bailarín del mundo, quien una vez más reúne a los mejores talentos del ballet en su espectacular gala Despertares, que ya cumple 10 años.

Sin embargo, más allá del romanticismo que su historia pueda despertar, Isaac Hernández asegura que estos 10 años han sido de momentos muy especiales, pero también de retos constantes, como es mantener la calidad del espectáculo, a pesar de su demanda económica.

En entrevista con La Razón, el también ganador del Benois de la danza, pide a quien quede en la Presidencia de la República que se deje de ver el arte como un privilegio, y en cambio se mire hacia modelos como en Reino Unido, donde las industrias creativas son esenciales en la economía.

“Estos diez años han sido emocionantes, llenos de momentos bien especiales. Cada edición que pasa cuenta una historia, lo que he vivido como persona, como profesional, la relación con mi hermano, cada vez que bailamos “My way” es algo diferente. Pero también han sido años de retos constantes, de lograr defender la calidad del espectáculo a pesar de su demanda económica, la única manera que este proyecto tuviera continuidad era ofrecer un gran producto al público, nos hemos ganado su confianza y cuando encuentras eso, entonces generas otra dinámica con patrocinios. También mi carrera ha crecido a lo largo de estos 10 años y he podido utilizar eso para atraer a marcas privadas y poder hacer lo que me parecía imposible en algún punto que era poder tener un vínculo con un patrocinador como Citibanamex”, dice.

No sólo cambiaste la percepción del ballet en México, también en el extranjero con la gente talentosa que traes cada año, ¿cómo nos ven a los mexicanos? Tengo la certeza de que, a lo largo de estos 10 años, de las funciones más especiales en las carreras de estos artistas está Despertares, para todos ellos ha sido una revelación vivir la experiencia, desde la organización hasta el compromiso del público con el proyecto. Por ejemplo, cuando hacemos la firma de autógrafos, la pasión, el entusiasmo con el que el público los recibe, la noche en sí es una experiencia que no existe en ninguna otra parte del mundo, muchos de ellos me escriben después y se quedan en shock, me dicen: ‘cómo tenemos carrera después de esto, a dónde más vamos a encontrar este tipo de emociones’. La experiencia de Despertares es única y admito que es una de las razones por las cuales yo sigo queriendo hacerlo, yo digo que esos artistas merecen este tipo de escenarios.

La IA tiene cada vez más presencia en todos los ámbitos, tú protagonizaste una obra que mezcla la danza con la tecnología. ¿Cuáles son los retos para compaginar esto? Lo que podemos hacer los artistas es participar en estas conversaciones, ver cómo podemos avanzar, cómo podemos alimentar nuestro arte con estas nuevas herramientas que son todavía difíciles de entender, pero lo que me parece más peligroso es no participar, cerrarnos, asilarnos, verlo como algo 100 por ciento negativo, si queremos que el ballet permanezca relevante en el futuro, tenemos que considerar las nuevas tecnologías, no sabemos en realidad cómo se va a consumir el entretenimiento en los próximos años.

¿Consideras que el ballet puede ser un canal para luchar contra la violencia en México? Yo creo que puede ser una herramienta para muchas cosas el arte en general. Todo lo que lleva a un conocimiento interno de la persona, algo que te incita todos los días a ser disciplinado, a ser responsable, a desarrollar una conciencia sobre tu ser, a luchar contra la flojera, contra la pereza, es una gran herramienta para luchar de la sociedad, es algo que me parece importante proponer y defender.

Dentro de 16 días se elige al próximo presidente de México. A quien quede, ¿qué le pedirías? Que no ignoren el poder que tienen las industrias creativas para desarrollar nuestro país, porque finalmente no es algo nuevo, no es algo que se está inventando en tu cabeza, hay estudios muy claros donde las industrias creativas son motores primordiales o esenciales de las economías como las del Reino Unido, entonces me parece importante que se consideren. Quien sea que viene, me gustaría que se dejara de ver el arte como un privilegio o como un derecho social, o como todas estas narrativas que se le dan con tintes políticos o no, pero que siempre de cierta manera están en un segundo plano y nunca se le ve como lo que son, son instrumentos de derrama económica y por lo tanto necesitan herramientas adecuadas para el crecimiento sustentable.

En la Gala Despertares, ¿qué es lo que podemos esperar? Muchas veces tengo ideas de traer a bailarines y sus agendas no han permitido estar antes en Despertares. Es la ocasión este año de traer a Tiler Peck, del New York City Ballet, me emociona muchísimo ver qué es lo que sucede cuando se pare enfrente de 10 mil personas, es una máquina extraordinaria, una gran bailarina; me emociona mucho ver a Michelle Dorrance, me emociona mucho poder ofrecerle al público un fragmento del Giselle de Akram Khan. Pero más que nada me emociona estar nuevamente en el Auditorio Nacional con el público mexicano, estar consciente del privilegio que eso significa, del milagro de volver a estar en mi país haciendo lo que me gusta en perfectas condiciones físicas.

Has estado en los mejores escenarios, has incursionado en cine, en televisión, con IA, ¿qué más le falta a Isaac Hernández por hacer? Me gustaría poder bailar en el Metropolitan de Nueva York. En realidad, es el último sueño profesional.