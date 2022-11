Mediante una atmósfera policiaca disecciona la vida de Tina Modotti

Claudia Marcucetti Pascoli (Espezia, Italia, 1968 ) arquitecta, pero escritora por convicción obsesiva, después de varios años de silencio editorial, da a conocer Fuego que no muere (Planeta, 2022): novela sobre la fotógrafa, artista, modelo y activista revolucionaria: Tina Modotti (Italia, 1896–Ciudad de México, 1942) en un retrato donde se entrecruza una exhaustiva indagación histórica con una atmósfera de relato policiaco que involucra a dos personalidades concluyentes —el cubano Julio Antonio Mella y el agente soviético Vittorio Vidali— en la vida de esta polémica mujer.

Imbuida en varios sucesos políticos trascendentales del México de los años 20 (asesinato de Mella, atentado del presidente Ortiz Rubio, complot contra Trotsky...), Modotti es una figura representativa de una época que ella sobrepasó por sus acciones artísticas y políticas. “Una novela como nunca habías leído sobre la icónica Modotti, una mujer fuera de su tiempo, pero que supo vivirlo y representarlo como ninguna”, suscriben los editores en la cuarta de forros del reciente libro de Marcucetti Pascoli.

Voy intercalando notas de prensa; los espacios van de Ciudad de México a Trieste, Estados Unidos, Moscú, Berlín, París o Nueva York. Tiempo que parte de 1942

“Presento una ficción histórica, que centra su atención en Tina Modotti y Vittorio Vidali, dos figuras cuyas vidas atestigüé explorando archivos, textos escritos por ellos, documentos, fotografías y entrevistas. Narro sucesos relacionados con la vida de ambos desde la fidelidad de los hechos; pero novelista al fin que soy me refugio en la imaginación, introduzco personajes de ficción y, asimismo, recreo, desde los espacios de la ficción, las interacciones con los personajes reales”, precisó en entrevista con La Razón, Marcucetti Pascoli, autora también de Dónde termina el mar (2018).

¿Cómo fue el proceso de escritura del libro? Debo confesar que en el periplo de intentar entender y llevar al ámbito literario a estas figuras emblemáticas del México de los años 20 y 30, me dejé seducir por ellos. Me atrajo la fragilidad y arrojo de Tina en la verificación de su talento extraordinario como fotógrafa. Me asombró la fascinante personalidad de Vittorio. Escribí el libro bajo el influjo de un enamoramiento hacia los personajes.

¿El personaje central es Vittorio Vidali? En una conversación que tuve con el historiador Hugh Thomas sobre Tina, él me reveló cosas que cambiaron el trazo de esta novela. “Tu personaje es Vidali, tienes que escribir sobre él”, me insistió. Indagar en la vida de Vidali es explorar en la historia del comunismo.

¿El último amante de Tina Modotti? Así es. El núcleo está en Vidali, agente soviético de activa difusión de las ideas comunistas por Estados Unidos, España, México y Cuba. ¿Murió Tina, en realidad de un paro cardiorrespiratorio? Se especula que ella sabía demasiado de las diligencias de este personaje asociado al partido Comunista Soviético, el agitador y combatiente, Vidali. Fue fundamental para la escritura de esta novela, la lectura de Tina Modotti. Ritrato di donna, de Vittorio Vidali

¿Crónica, semblanza, reportaje, ficción policiaca, apuntes ensayísticos presentes en este libro? Voy intercalando notas de prensa; los espacios van de Ciudad de México a Trieste, Estados Unidos, Moscú, Berlín, París o Nueva York. Tiempo que parte de 1942 con vueltas retrospectivas a los años 20 y 30 hasta la muerte en 1983 de Vidali. De ahí esa apelación a diferentes concordias discursivas.

¿Sumario absorbente por episodios de la historia de México y Europa en los decisivos años de 1920-1945? Años de confrontación entre el comunismo soviético y el fascismo, el debate ideológico se centraba en el posible destino del mundo bajo el patrocinio fascista. Mis personajes son protagonistas concluyentes de esos cotejos ideológicos. Desde el fundador del Partido Comunista en Cuba, Mella —quien muere desangrado en los brazos de Tina por dos balazos en enero de 1929—, hasta el radical Vidali, la novela se extiende hasta su muerte en 1983.

¿Tributa usted sus orígenes italianos? La vida de Modotti tiene paralelismo con la mía en el sentido de que soy una italiana que llegó a México a los 13 años y aquí he hecho mi vida como arquitecta, promotora cultural y escritora. Tina Modotti, artista mítica que produjo gran parte de su extraordinaria obra gráfica en México ha sido influyente en escritores y artistas plásticos. Ella sigue siendo materia de discusión. La investigación realizada aporta nuevas dimensiones de su azarosa existencia.

