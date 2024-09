Mezcla romance con fantasía y piratas en novela

La escritora Ligia De Wit toma por sorpresa a los lectores mexicanos con La sombra del bradaí (Ediciones B, Penguin Random House, 2024), la primera parte de su saga Cantos de magia y fuego, en la cual fusiona la fantasía mística, las historias épicas de piratas y el romance prohibido.

La novela sigue a Ryanne Kelly, una joven vidente relacionada con los fae que se cruza con Titus Doyle, un bradaí (los piratas de este universo) que ha jurado acabar con esa raza. Aunque al inicio él decide cazarla a ella, poco a poco se va enamorando de ella.En entrevista con La Razón, Ligia de Wit contó que inició la saga porque su protagonista le “contó su historia”: “¿cómo es que esto pasó? ¡ésa es una de las razones por las que amo escribir!: Te conectas con un personaje, una idea y, antes de que te des cuenta, ya salieron de tus dedos páginas y páginas de ese nuevo mundo.

¿Por qué hacer este mix entre piratas y hadas? En cuanto leí el primer capítulo de mi primer borrador supe que los fae estaban involucrados. Y en la segunda escena que me imaginé aparece Titus, el villano, entrando en un café... ahí supe que era un pirata. Estos personajes me encantan desde niña, ¿sabes? Con eso supe que tenía que unirlos.

¿Cómo construyes a tus protagonistas? En el caso de La sombra del bradaí, éstos me despertaron para contarme su historia. Claro, es apenas el principio, porque es importante redondearlos y conocer no sólo sus puntos buenos, sino sus defectos, miedos y debilidades. Por ejemplo, Ryanne, que es una vidente sin poderes especiales, le tiene terror al agua, lo cual le da un punto interesante cuando el villano es un pirata y hay un barco de por medio.

¿Qué te atrajo para hacer este romance entre heroína y villano? Siempre me ha gustado el romance. Incluso cuando empiezo a escribir nuevamente después de un lapso de más de 20 años, las primeras diez historias son de romance contemporáneo. Pero pronto me di cuenta de que no era por ahí donde yo quería continuar. Me encantan las historias de fantasía y pronto vi que, pese a que amaba leerlas, me faltaba ese elemento de amor. Después me iba a las de romance y me faltaban otros elementos sobre el mundo y quienes lo habitan, quería balancearlos. Amo el tema de narrativa de enemigos a amantes, pero, sobre todo, me gustan personajes oscuros y complejos, que tienen una puerta de salvación.

¿Qué te inspiró a pasar de lectora a escritora? Empecé a escribir en la universidad historias cortas y poemas, así como un relato inspirado en el Señor de los anillos. Pero dejé de hacerlo por más de 20 años. Sin embargo, las historias ahí estaban, circulando mi mente hasta que un día en el trabajo, estresada, miré la hoja de Word y de repente empecé a bajar lo que tenía en mi cabeza... y de ahí no paré.

Esta serie la publicaste originalmente en inglés. ¿Por qué en ese idioma? El primer borrador lo escribí en español en pocos días. Pero entré a una web de escritores donde compartimos historias y damos retroalimentación sobre ellas. Este sitio es únicamente en inglés; pasé varios años ahí, al principio traduciendo no sólo esta historia, sino otras que hice, pero eventualmente empecé a escribir en inglés directamente.

Fue fácil, me gustan mucho los idiomas y me parecen fascinantes. Aprendí inglés desde chica no traduciendo, sino entendiéndolo como lo haría un nativo. Compartir por tantos años historias con tantos escritores maravillosos hizo que me fuera igual de sencillo escribir en inglés como en español. Además, no quería traducir, era muy tedioso, y fue entonces cuando empecé a escribir directo en inglés.

