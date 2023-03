Muere Enrique Florescano, el gran historiador de México

Enrique Florescano, considerado uno de los grandes historiadores de todos los tiempos de nuestro país y quien legó vastos conocimientos del México prehispánico, el colonial y el independiente, además de preocuparse por acercar sus investigaciones al público en general, falleció ayer a los 85 años de edad, informó Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Con mucha tristeza me entero de la muerte de Enrique Florescano. Se va el gran historiador del México de todos los tiempos, un buen amigo y un gran director del INAH y de la DEH (Dirección de Estudios Históricos)”, suscribió en Twitter.

Dedicó gran parte de su vida al estudio del dios Quetzalcóatl y de la cosmovisión del maíz. Qué todas las semillas de maíz germinen en tu honor

Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura

Florescano destacó por estructurar nuevas formas en el proceso de investigación histórica en nuestro país. El historiador Rodrigo Martínez Baracs, quien fue su alumno y ha escrito diversos perfiles del estudioso, resaltó en entrevista con La Razón la manera en que incorporó a sus indagaciones la historia económica de México.

“Enrique, junto con su esposa, la también historiadora, igualmente brillante, Alejandra Moreno Toscano, escribió muy primerizos artículos relativos al maíz. Se fueron concentrando en éste desde el punto de la historia económica de México, él hizo estudios sobre precios del maíz y la crisis agrícola en el siglo XVIII, a partir de ahí, tuvo mucha influencia en los años 60, en la difusión de la historia económica de México, sobre todo del periodo Virreinal, que en ese tiempo era poco estudiado, supo hacérnoslo ver desde un punto de vista interesante, de la economía, de los conflictos sociales”, apuntó.

Su compromiso por narrar y desentrañar la historia de las culturas mesoamericanas hace de su obra un invaluable referente

INBAL, Institución

Martínez Baracs resaltó la forma en que Florescano integró el conocimiento del pasado con la religión prehispánica y “dentro de ésta dándole un papel muy preponderante al origen de la agricultura, del maíz, temas que lo fueron obsesionando. Legó libros sobre los mayas y los mexicas, muy valiosos por la cantidad de información que incorpora y sintetiza, con capacidad polémica, expositiva, con un argumento claro”.

De entre las grandes enseñanzas que recordó del historiador galardonado con el Premio Alfonso Reyes de El Colegio de México, está cómo se preocupó por crear vínculos con el público en general y motivar a otros estudiosos a hacer lo mismo.

Culto, inteligente, afable, Enrique Florescano es autor de una obra indispensable sobre la historia de México. Le debemos mucho

Raúl Trejo Delarbre, Escritor

“Un poco le disgustaba una historiografía de historiadores que escriben para historiadores, que son leídos solamente por historiadores con un lenguaje limitado, que no saben escribir para el público en general, siempre nos decía ‘están en el INAH, pero no publiquen en el INAH, tienen que ganarse un público en editoriales comerciales o normales’, nos insistía que buscáramos un público que no se enfoque solamente en lo académico”, aseveró.

Admirado y de alta consideración en los espacios humanísticos del país, en su trayectoria Florescano trabó amistad con trascendentes figuras de la literatura mexicana: Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Héctor Aguilar Camín, José Joaquín Blanco, Antonio Saborit y Solange Alberro, entre otras personalidades.

Murió Enrique Florescano, amigo y maestro de mi vida, fundador de Nexos y de tantas otras cosas

Héctor Aguilar Camín, Historiador y narrador

“Los estudios históricos permiten enlazar el pasado con el presente; las personas que nos dedicamos a la investigación histórica construimos puentes entre lo que fue y el presente con la finalidad de que los lectores conozcan otras realidades y asimismo se enriquezcan sus valores ciudadanos”, afirmaba Florescano.

Entre sus libros sobresalen: Colección Historia Ilustrada de México, Memoria indígena, Memoria mexicana, ensayos sobre la reconstrucción del pasado, que deja como legado.