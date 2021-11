Muere la escritora Almudena Grandes, referente de la literatura española

La escritora madrileña Almudena Grandes falleció este sábado a los 61 años de edad, informaron medios españoles. La novelista había anunciado en octubre que tenía cáncer.

¿Quién es la escritora Almudena Grandes?

Nació en Madrid el 7 de mayo de 1960, en el barrio de Chamartín. Estudió Geografía e Historia. Es considerada una de las grandes de la literatura española.

Escritora madrileña Almudena Grandes

Grandes se dio a conocer en 1989 con "Las edades de Lulú", con el que ganó el premio La Sonrisa Vertical.

También es autora de "Te llamaré Viernes", "Malena es un nombre de tango", "Atlas de geografía humana", "Los aires difíciles", "Castillos de cartón", "El corazón helado" y "Los besos en el pan".

Algunos de estos libros fueron llevados a la gran pantalla y han merecido, entre otros, el premio de la Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el Prix Méditerranée, por mencionar algunos.

En 2018 fue galardonada con el premio Nacional de Narrativa.

Almudena Grandes también es reconocida como un referente de la literatura erótica. En 2011 se hizo merecedora del XIX Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por el libro "Inés y la alegría'', una novela que "desborda perfección narrativa", de acuerdo con el jurado del certamen.

En esa novela se apartaba de su narrativa realista contemporánea para contar la historia de la invasión del valle de Arán, en octubre de 1944, por parte de un ejército de guerrilleros que se propusieron liberar España.

“En esta ambiciosa y equilibrada obra de matices galdosianos, la investigación histórica toma de la mano al recurso minucioso de reconstrucción de la memoria”, destacó el jurado en su acta y añadía que, con "Inés y la alegría", “Almudena Grandes construye un universo en donde plantea la subversión femenina como eje central […] El papel de la mujer como espejo de la lucha humana en la cultura de la subversión yuxtapone la gestación de prejuicios, de desprecios y del mérito del exilio”.

Grandes también es una de las voces más representativas de la memoria histórica española, al escribir sobre la época franquista.

Al respecto, en 2018 declaraba: "Me han dicho muchas veces, ‘¿No tienes otra historia que contar?’ Yo también quiero que acabemos ya con el tema. Ojalá lo hubiéramos dejado hace 40 años. Pero son los mismos que entonces no nos dejaron pasar esa página son los que ahora quieren que no toquemos la historia”.

