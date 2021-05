Museo Franz Mayer invita a descubrir las maravillas de los relojes suizos

El diseño de relojes es una tradición en Suiza que data del siglo XVI, que representa valores de aquel país como son la puntualidad, la precisión y la organización. Es una labor en la que se sigue innovando para representar el tiempo de distintas maneras y no sólo de forma circular. Por ello, para conocer más acerca de las maravillas de los relojes suizos, el Museo Franz Mayer expone la muestra “Diseño a toda hora / Design around the clock”.

La exhibición reúne 26 piezas de relojería, realizadas entre 2015 y 2020. Hay una sección dedicada a los tradicionales cucús suizos, pero reinterpretados por jóvenes diseñadores; y otra que muestra los más innovadores prototipos de relojes creados por estudiantes de la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra.

Reinterpretación de un tradicional reloj cucú suizo. Museo Franz Mayer

“La exposición forma parte de una quincena de eventos que estamos realizando en el marco de las celebraciones del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza; se hacen bajo el lema Tradición, innovación y valores, pensamos que el reloj suizo es un buen ejemplo para subrayar esto; tradición, porque tiene una larga historia la relojería suiza; innovación, porque siempre la relojería suiza se ha tenido que adaptar frente a varias crisis a lo largo de la historia; y valores, porque los relojes suizos también corresponden a muchos valores que ciudadanos como la precisión, la organización o la puntualidad”, explicó a La Razón Eric Mayoraz, embajador de Suiza en México.

En la muestra, que estará en el Museo Franz Mayer hasta el próximo 8 de agosto, el público podrá admirar las nuevas maneras de representar el tiempo o diseños de relojería que se adaptan a los tiempos actuales, como el de la estudiante Chahnez Brandt quien ideó una pieza que busca representar a la mujer de hoy.

“Hay un problema en la manera en que se hacen los relojes de mujeres, porque todavía son más pequeñitos y con diamantes. Pienso que hoy tenemos que pensarlos de una manera diferente, porque si hacemos esto es como decir que la mujer pertenece al hombre, que es más pequeña cuando ahora vemos que las mujeres en el mundo entero necesitan ser escuchadas. Creo que el reloj es un mensaje, por eso hice uno diferente a los que hay en el mercado, es mucho más grande y no tiene diamantes, es otra forma de darle una forma contemporánea a la pieza”, detalló a este diario Brandt.

Diseño de Brandt pensado en la mujer actual. Adriana Góchez/La Razón

Para Brandt diseñar relojes es una manera de conservar la tradición suiza, que se ha visto en peligro por el uso de aparatos inteligentes. “La relojería es parte de nuestra cultura y tengo miedo de que desaparezca por el uso de los Smartphone, los Apple Watch; pienso que un reloj es importante porque se da de generación en generación, se guarda para toda la vida”, resaltó.

Quienes acudan a la exposición “Diseño a toda hora / Design around the clock”, además de admirar los 26 relojes que la conforman, pueden visitar las piezas antiguas que forman parte del acervo del Museo Franz Mayer.

Reinterpretación de un tradicional reloj suizo. Museo Franz Mayer

“Una de las cosas que nos interesó mucho es poder vincular esta exposición con la colección permanente del Franz Mayer, para que conozcan también la colección histórica de relojes que hay, porque es muy interesante ver cómo esos objetos históricos en realidad son antecedente de diseños de lo que hoy consideramos la vanguardia.

"Sin estas innovaciones tecnológicas, las maneras en que las cajas estaban construidas o en que se les da cuerda no se podrían haber ido sumando nuevas generaciones e incorporaciones tecnológicas a los relojes; es interesante hacer este nexo de la historia de los relojes y lo que está ocurriendo en la vanguardia”, destacó Alejandra de la Paz, directora del recinto.

AG