Museo Jumex festeja 20 años con muestra de arte contemporáneo

El Museo Jumex cumple 20 años de existencia y lo celebra con una magna muestra que reúne más de 60 obras que dan cuenta de la creación del arte contemporáneo en México en las últimas dos décadas.

Se trata de la exposición Excepciones normales: arte contemporáneo en México, que compila obras de artistas que “investigan y desafían la forma en que se escribe, se retrata y se narra la historia misma”, explicó Kit Hammonds, curador en jefe de la exhibición.

La muestra, añadió, se enfoca “en individuos más que en movimientos globales, e incluye prácticas ignoradas o áreas de práctica inadvertidas de artistas establecidos, las cuales han sido importantes pero periféricas a los principales debates”.

Entre las piezas que por primera vez se exhiben en el Museo Jumex se encuentran El castillo (2007), de Jorge Méndez Blake, un muro de ladrillos inspirado en la obra del mismo nombre de Kafka; Todas las fotografías verticales de los Archivos J.R. Plaza, documentadas fotográficamente (2004), de Iñaki Bonillas, una instalación conformada por 990 imágenes.

También, Conceptual Decoration Silver and Black Wallpaper (2008), de Stefan Brügge-mman, en la cual el creador “desplaza el papel social de los murales públicos comisionados para configurar una identidad nacional, y hace el uso del texto y repetición para cuestionar si las obras murales van más allá de lo decorativo”, detalló Adriana Kuri Alamillo, curadora asistente.

Además se encuentra la instalación sin título de Ale de la Puente, que consiste en monedas esparcidas en el suelo y acompañadas por una escoba y un recogedor.

La muestra también incluye piezas de los reconocidos artistas Gabriel Orozco, con 13 obras, entre ellas Pulpo y Juego de canicas en el campo rotante; y Francis Alÿs con ocho; por ejemplo, La malinche y Sometimes Making Something.

A través de las obras que se exhiben la exposición da cuenta del proceso de intercambio e internacionalización de artistas contemporáneos nacionales.

“Lo que tratamos de reflejar es que han sucedido muchas cosas a las que no le podemos poner como tal un nombre todavía, pero tenemos que fijarnos en ellas para ver cómo van a seguir desarrollándose quizá en un futuro cercano.

“Lo que sí es que podemos ver ciertas cosas o sucesos que empiezan a acontecer, estos artistas mexicanos que son invitados a mostrar en el extranjero y regresan con piezas que quizá crearon para una exposición fuera del país; o por otra parte, extranjeros que se han establecido en México para trabajar, eso ha generado importantes cambios”, resaltó Cindy Peña, curadora asistente de la muestra, en entrevista con La Razón.

Por ello, Excepciones normales, arte contemporáneo en México, “es volver a lo individual después de estar viendo tantos datos globales, muchas estadísticas, porque lo que hace la microhistoria, lo que tratamos de hacer nosotros al regresar a lo particular es justo volver a esta escala microscópica para relacionarnos con ella más de cerca “, agregó.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 15 de agosto de este año, también incluye 1 tonelada de escombro. Calle Santos Degollado, Ciudad Juárez (2010-2019), de Teresa Margolles, quien recuperó el acero de edificios demolidos en esta urbe fronteriza para fabricar un cubo de una tonelada que “recuerda a los desahuciados y los desposeídos en nombre de la renovación”, detalló Hammonds.

Destaca Exhumación (2019-2021), de Tania Ximena y Yollot Alvarado, una pieza producida especialmente para la muestra en la cual las artistas ensamblan una estructura que recuerda a los fragmentos de una iglesia desenterrada en Esquipulas Guayabal, en Chiapas.

También resalta This Painting is Missing/This Painting Has Been Found (2006 al presente), de Mario García Torres, quien investiga las piezas perdidas del catálogo Ed Ruscha.

