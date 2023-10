Nobel de Literatura Jon Fosse reivindica la dramaturgia

Jon Fosse (Hausgesund, Noruega, 1959) ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023 por sus “innovadoras obras de teatro y prosa que le dan voz a lo que no se puede decir”, puntualizó el comunicado de la Academia sueca, que también hace mención de “su inmensa obra escrita en la forma Nynorsk del noruego, y que cubre una gran variedad de géneros, en un caudal de obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros para niños y traducciones”.

Para el dramaturgo y crítico de teatro mexicano Enrique Olmos de Ita, el galardón que le otorgan a Fosse “es un homenaje a quienes escribimos teatro y lo hacemos con perspectiva literaria”, dijo en entrevista con La Razón.

“El premio significa mucho para los dramaturgos, que se reconozca desde el canon literario un género que ha sido tan vilipendiado como lo es la dramaturgia”, añadió y apuntó que Yo soy el viento, Rojo, negro, Boathouse y Melancolía I y II son algunas de las obras más destacadas de Fosse.

El escritor noruego tiene un catálogo literario (55 libros publicados) traducido a 40 idiomas, donde resaltan sus piezas dramatúrgicas, las cuales han tenido presentaciones en significativos recintos teatrales del mundo con unas mil puestas en escena con reseñas positivas de la crítica especializada y del público en general. Ostenta importantes galardones literarios de Noruega y de otros países.

Estoy abrumado y agradecido. Lo veo como un premio

a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones

Jon Fosse, Escritor noruego

Candidato durante muchos años al Premio Nobel de Literatura, este año al fin, lo consigue. Se ha dicho que posee una especial y distintiva personalidad literaria: más que un autor de laureles y popularidad, sus textos —muy cotizados en Europa y Estados Unidos— “son inclasificables; pero entrar a su universo ficcional es una experiencia de lectura única y entrañable”, han subrayado los críticos.

Olmos de Ita señaló que las obras de Fosse se caracterizan por tener presente a la soledad. “Son muchas sus obras en las cuales alguien tiene que dejar ir a alguien o algo”, refirió y añadió que sus mayores aportaciones para el teatro es que “continúa la línea de dos premios Nobel, Harold Pinter y Peter Handke, donde el juego narrativo está en función de crear personajes perdurables y al mismo tiempo pausas, silencios que ayudan mucho a la puesta en escena”.

En México las obras que han llegado a los teatros son Invierno y La noche canta sus canciones, “realmente se ha montado poco, porque es muy difícil adquirir los derechos de autor”, dijo.

En español se conoce su novela Trilogía, publicada por el sello De Conatus, considerada como una de sus fabulaciones más axiomáticas. Historia de una pareja de adolescentes sorprendida por la inminente llegada de un bebé que intenta subsistir con pocos recursos económicos en un espacio marcado por la contrariedad. Visión cruda de Fosse de la sociedad noruega y, asimismo, una sutil y emocionante exploración en los columpios sentimentales del primer amor juvenil.

“Un libro luminoso que con un lenguaje sencillo escarba en hondonadas desconocidas de los arrojos de dos jóvenes enamorados. Una narración fijada en brotes emocionales que, desde sombrías circunstancias al límite, consigue iluminarnos”, ha dicho el crítico literario italiano, Alfredo Troncoso.

El mismo sello madrileño ha editado Un nuevo nombre: colofón de una Septología narrativa, en que Fosse conduce al lector por las turbaciones más insondables del amor, el yerro, los acasos, la aprensión y la pesquisa del sentido de la existencia. “Una novela llena de personajes fascinantes y de una intimidad conmovedora”, resaltan los editores. Un nuevo nombre y Yo es otro: dos novelas que forman parte de la Septología, también aparecen en el catálogo de De Conatus, distribuido por Sexto Piso en México y agotado en librerías.

El escritor noruego Karl Ove Knausgaard, autor de la celebrada saga autobiográfica, Mi lucha, lo califica como uno de los mayores escritores europeos contemporáneos: “Es el Beckett del siglo XXI”, afirma. “Fosse ha sido comparado con Ibsen o Beckett. Es fácil ver en su obra la austeridad con la que Ibsen trata las emociones más esenciales, pero va más allá, porque su voz tiene una feroz simplicidad poética”: New York Times.

Trilogía

Por Jon Fosse

Asle y Alida caminaban por las calles de Bjorgvin, Asle llevaba al hombro dos hatillos con todo lo que tenían y en la mano la caja con el violín que había heredado de su padre Sigvald, Alida llevaba dos bolsas con comida, y hacía horas que daban vueltas por las calles de Bjorgvin buscando alojamiento, pero parecía imposible alquilar nada en ningún sitio, no, decían, lo lamentamos, decían, no tenemos nada para alquilar, lo que tenemos ya está alquilado, así decían, y Asle y Alida tenían que seguir dando vueltas por las calles, llamando a las puertas para preguntar si tenían habitaciones libres, pero en ninguna casa tenían habitaciones, así que dónde iban a meterse, dónde iban a cobijarse del frío y la oscuridad ya tan entrado el otoño, en algún sitio tendrían que poder alquilar una habitación, y menos mal que no llovía, aunque seguro que empezaba a llover pronto, así que no podían seguir dando vueltas, y por qué nadie querría alojarlos, sería porque todo el mundo veía que Alida estaba a punto de parir... o sería porque no estaban casados y no eran por tanto un matrimonio decente ni se los podía considerar personas decentes (…)

Fragmento tomado del libro publicado por la editorial De Conatus.