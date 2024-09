Nominados al Ariel celebran el talento del cine mexicano.

Una celebración al talento en el cine mexicano y un reconocimiento a aquellos que hacen posible que la industria sobreviva es parte de lo que esperan algunos nominados a los Premios Ariel que charlaron con La Razón. Además, hablaron de su sentir al competir en los galardones más importantes para el séptimo arte nacional, entre ellos Tatiana Huezo, Jesús Magaña, Pedro de Tavira y Juan Daniel García Treviño.

Por segunda ocasión, la ceremonia será en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco, donde ya se terminan los últimos detalles para recibir a los candidatos de la edición número 66. Algunos de los entrevistados festejan que esta sea la nueva sede, pues consideran que es una manera de ir descentralizando el cine.

Tatiana Huezo, Dirección por El Eco

La realizadora compite en siete categorías con este filme, entre éstas la de Mejor Película y Mejor Dirección, por lo que se siente emocionada con este logro que ve “como un abrazo muy entrañable de colegas, amigos y maestros. Para mí, esto es un abrazo, una fiesta, un encuentro maravilloso con el equipo y con mis compañeros”, dijo, y expresó que lo que más le importa es compartir con sus colegas.

“El reconocimiento al trabajo de todos los nominados y al de tantas otras personas maravillosas aquí presentes es lo más importante. Se trata del encuentro de películas que dicen muchas cosas, que significan mucho y que brillan enormemente. Eso es lo más valioso para mí: poder compartir este momento con todos ellos”, agregó.

Tatiana Huezo, durante el encuentro de nominados al Ariel. Foto: Carlos Mora

Jesús Magaña, Mejor Guion Adaptado por Recursos Humanos

El director del largometraje basado en la novela homónima de Antonio Ortuño externó sentirse feliz al haber alcanzado cuatro nominaciones con la cinta.

“Es como la cereza en el pastel, hacer la película fue un sueño, esto es un extra. Obviamente, uno desea, no espera, cuando supimos que eran cuatro nominaciones nos puso muy contentos, estoy con expectativa y con la esperanza de que algo suceda”, compartió, y dijo que le entusiasma saber que sí tendrá “muchas porras” en Guadalajara al tratarse de una adaptación de un libro de un reconocido autor jalisciense.

Contó que decidió hacer esta cinta porque se enamoró del personaje principal, Gabriel Lynch, un godín resentido.

“Me enamoré del personaje, este guerrero oficinista godín, un personaje que creía que teníamos que ver en el cine, ése fue el motor. Me gusta hablar del absurdo y la lucha por el poder, al situarse en unas oficinas, es irremediable no hablar de los problemas en el mundo laboral y no estar hablando de capitalismo”, externó.

El director Jesús Magaña adaptó una novela de Antonio Ortuño. Foto: Carlos Mora

Everardo González, Largometraje documental por Una jauría llamada Ernesto

Aunque compite con El Eco, La dama del silencio, La oscuridad de la Luz del Mundo y M20/Matamoros Ejido 20, lo que más le emociona es que el documental les dio la posibilidad de entrar en la terna a Andrés Sánchez Maher, Keit Javier Reyes Osorio Konk Reyes y Adán Samuel Romero Ramírez Haxah, quienes van por el premio a Música Original. “Ellos son un testimonio vivo de que el arte sí cambia vidas y es una de las únicas formas de pacificación del país. Lo que más me motiva es ver a estos muchachos en medio de esta fiesta”, compartió.

El director se centró en mostrar el barrio bravo de Tepito y las entrañas del crimen organizado. “Lo que me llevó a hacer esto es dejar un testimonio de los tiempos que me toca vivir. Cuando he pausado de hablar sobre temas de violencia, no es porque el mercado me lo exija o porque el espectador ya no quiera ver esas cosas; es porque necesito un descanso. Sería una contradicción que el documental sólo respondiera a las leyes del mercado”, dijo.

El documentalista Everardo González, al terminar la charla. Foto: Carlos Mora

Montserrat Marañón, Coactuación Femenina por Tótem

La actriz compite junto a Ludwika Paleta, Myriam Bravo, Teresa Sánchez y Marisol Gasé, estas dos últimas con quienes compartió créditos en Tótem, filme que “ha tenido una respuesta increíble a nivel mundial, con la crítica y los premios que ha recibido. Recibir este reconocimiento de tu casa, de tu banda, de tu gremio, es realmente la cereza del pastel. Fue muy impactante escuchar todas las nominaciones que recibimos, una tras otra.”, externó.

Asimismo, Montserrat Marañón también celebró que los Premios Ariel se celebren por segunda ocasión en Guadalajara, Jalisco.

“Me encanta la idea de descentralizar los premios. Es importante que se reconozca el cine en diferentes lugares del país. Además, en Guadalajara hay mucho talento y pasión por el cine, así que es una oportunidad excelente. Los Ariel son fundamentales para nuestra cultura cinematográfica y para motivar a más personas a participar en el cine mexicano”, dijo.

La actriz Montserrat Marañón, en una sesión de fotos. Foto: Carlos Mora

Juan Daniel García Treviño, Actor por Perdidos en la noche

Con una corta carrera en el cine, Juan Daniel García Treviño sigue viendo los frutos de su cosecha, después de su primera nominación al Ariel con La civil en la categoría de Coactuación, repite por segundo año consecutivo, pero ahora busca la estatuilla a Mejor Actor, un hecho que le permite seguirse encontrando, pues reconoce que antes de Ya no estoy aquí, no se imaginaba el giro que daría su vida.

“Siempre es una sorpresa estar nominado, pero también siempre he dejado que la vida fluya. No me gusta prepararme porque no me siento honesto; me gusta hablar desde el corazón. Estoy muy contento de estar nominado por segundo año consecutivo a un Ariel, es un gran honor. Me gusta lo que ha pasado porque me he ido encontrando y la vida me ha llevado hasta donde estoy ahora, y me siento muy orgulloso”, expresó el actor de 24 años, originario de Monterrey, Nuevo León.

Juan Daniel García Treviño disfruta de su carrera actoral. Foto: Carlos Mora

Pedro de Tavira, Actor por Recursos humanos

El histrión da vida a Gabriel Lynch, un godín que lleva al extremo su individualismo y frustración. “Todo lo que sucede en la oficina es un microcosmos de la sociedad, no sólo de la sociedad mexicana, sino todas las que vivimos este sistema capitalista cada vez más individualista. Gabriel es un personaje que abraza ese principio de primero yo y el último yo, pero decide llevarlo a más, todos hemos pensado con algún profesor o jefe prenderle su coche, Gabriel se da las libertades de liberar ese resentimiento, al tiempo que nos lleva a una reflexión de este mundo individualista, que te dice ‘si tengo que exprimir recursos, así sean humanos, lo voy a hacer’, lo vemos a cada rato”, dijo.

Pedro de Tavira celebró que la cinta que tanto le costó materializar al director Jesús Magaña esté nominada a los Premios Ariel en cuatro categorías.

Pedro de Tavira posa con una bolsa de la cinta de Jesús Magaña. Foto: Carlos Mora

Fernando Cuautle, Coactuación Masculina por Heroico

Para el actor esta nominación es un reconocimiento a su esfuerzo y al de los artistas que en general hacen todo para sobrevivir en una industria tan demandante como la fílmica.

“Se siente como un apapacho, una forma de decir: todo nuestro esfuerzo, ese mes y medio que estuvimos encerrados en un lugar, ahí está el resultado. Creo que el público también recibió muy bien la película, y ésa es la satisfacción más grande que podemos tener”, expresó.

Externó que Heroico, que denuncia los métodos del ejército mexicano, le permitió valorar mucho su trabajo. La película “me deja eso y también muchas ganas de seguir explorando distintos géneros y no quedarme en uno solo. Quiero expandirme y probarme en diferentes cosas”, dijo el histrión de 29 años.

Fernando Cuautle comparte que tuvo un año complejo. Foto: Carlos Mora

Santiago Sandoval Carbajal, Revelación actoral por Heroico

Quien antes de llegar al cine formó parte de la Fuerza Aérea se dijo sorprendido con esta nominación, pues aunque creció viendo cine mexicano, jamás se imaginó estar entre artistas que admiraba. “Estamos totalmente asombrados. Creo que las nominaciones en los Ariel de este año son increíbles, así que estamos muy felices y agradecidos con la Academia por estas nominaciones”, expresó Santiago Sandoval.

Aseguró que Heroico fue un gran giro en su vida y lo agradece: “Me cambió totalmente la vida. Yo venía de la Fuerza Aérea, de una depresión muy grande, así que interpretar a Luis y estar dentro de esa producción me ayudó a dejar atrás todos esos traumas, a poder contarle a la gente lo que viví. Realmente, me cambió por completo”, añadió.