Odette Alonso recorre 35 años de quehacer lírico

La poeta, narradora y promotora cultural cubano-mexicana Ode-tte Alonso (Santiago de Cuba, 1964) —autora de una veintena de poemarios, una novela y dos libros de relatos— lanza el libro De humo y miel (Editorial Universidad del Estado de México, 2024): antología personal en la que acopia 35 años (1989–2024) de trabajo con la palabra.

Cuaderno estructurado en cuatro secciones temáticas (“Días sin fe”, “Isla de humo y música”, “Últimos recuerdos del país” y “Miel”): testimonio de la vida poética de la autora Odette Alonso, quien ha sido reconocida, entre otros prestigiosos galardones, con el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en 1999 por Insomnios en la noche del espejo y el Premio Clemencia Isaura de Poesía en 2019 por Últimos días de un país.

Viaje por los vestigios del desaliento, las ilusiones fraccionadas, los impulsos espirituales, los apegos familiares, las sospechas, las soledades, los espacios añorados, la reconfiguración de la patria y el amor recobrado. De humo y miel: colección de estrofas donde, en los destellos del mar tantas veces nombrados, el pasado se entreteje con augurios edificados en un presente de clamores desnudos untados por la brasa “de una llovizna infame / y generosa”.

“Reunir poemas de 35 años es un modo de celebrar mis ‘bodas de coral’ con la poesía. Ya escribía desde antes y me había ganado algunos ‘premiecitos provinciales’; pero, en 1989 salió en Santiago de Cuba mi primer libro: Enigma de la sed, ganador de un Premio local. Con la aparición de Historias para el desayuno (1989) ya mi voz poética se iba consolidando. Tres décadas y media se dice fácil, pero hay una tremenda cantidad de versos: he procurado presentar lo mejor de todo ese andar”, dijo en entrevista con La Razón, Odette Alonso.

¿Por qué hace en la antología una elección temática y no cronológica? Preferí desdeñar lo cronológico, y opté por una selección temática o de tonos en cuatro secciones: “Días sin fe” indaga en la desesperanza de lo perdido: un amor, un país, una ilusión y la fuga en busca de la salvación; “Islas de humo y música” reúne poemas construidos alrededor del cortejo amoroso; “Último recuerdo del país” evoca a una familia y a un territorio que a ratos se tornan ilusorios; y “Miel”, el amor conseguido en el día a día de las ‘amantes en flor’.

¿El ‘humo y la miel’ como sumario representativo de su poesía? Elementos simbólicos en los que he sostenido mi búsqueda poética. El humo: lo que queda después del fuego, huella volátil que recuerda el ardor previo; pero, también un espejismo que trastoca las nociones. A través del humo no se ve con claridad; hay un atisbo de realidad, pero siempre queda la duda de qué tan cierto o tan exacto es. La poesía se acerca a tientas para desentrañar lo que a simple vista se diluye. La miel: el amor que acompaña ese camino.

¿El lector es testigo del “camino ascendente” de su estilo? Sí, se puede ver aquí una evolución en mi estilo o de una consolidación de mi voz poética en una línea de tiempo reveladora. En el tiempo y las experiencias transcurre la esencia de la poesía. El haber vivido más da oportunidad de decantar los mecanismos de la creación y sus resultados. Sin embargo, después de 35 años, la poesía sigue siendo para mí un misterio.

¿Exposición de su vida poética? La que fui y la que soy se dan la mano en este libro. No siempre hablo del yo; pero, lo hago desde el yo: no hay otro modo de hablar que no sea a través de sí misma. He notado en mis últimas etapas de creación poética un desplazamiento del yo íntimo a una especie de narrador omnisciente que ve desde fuera y desde allí registra.

¿Cosmos poético con Cuba como centro? El mundo poético que quiero en vez de quejarme lastimosamente de lo inalcanzable. La poeta mexicana Enzia Verduchi me dijo una vez: “Has inventado una Cuba a tu gusto”.

De humo y miel. 35 años de poesía (1989 – 2024)