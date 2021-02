Teatrix, el Netflix del teatro, apuesta por las artes escénicas mexicanas

Teatrix México -una plataforma de teatro digital tipo Netflix-, la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, articulan voluntades: a partir del 19 de febrero brindarán a suscriptores obras de ópera, conciertos, teatro, circo y danza.

La iniciativa busca ser una alternativa ante las afectaciones provocadas por la pandemia, por ello el objetivo es ofrecer programación digital, apoyar a los artistas, crear un Fondo de Apoyo Emergente para las Artes COVID-19 y realizar un análisis para el fortalecimiento del ecosistema cultural, señaló este martes en conferencia virtual Ángel Igor Lozada Rivera Melo, coordinador general Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara.

"Con el cierre de espacios era muy importante mantenernos visibles. Si bien, el gran debate es acerca de cómo monetizar estos esfuerzos digitales, nosotros consideramos que era importante generar proyectos que derivaran en economías a largo y mediano plazo para la comunidad artística", expuso Lozada.



​Cuánto cuesta: $159 al mes o $1,650 al año

​Qué ofrece: obras de teatro, ópera, conciertos, circo y danza Teatrix

Por su parte, el Conjunto Santander de Artes Escénicas se solidarizó con las acciones realizadas por la Universidad de Guadalajara en la instauración de la Sala Digital, un espacio virtual que ofrece espectáculos de música, danza, ópera, teatro, títeres y circo en las modalidades de streaming y video en demanda.

María Luisa Meléndez, directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas, manifestó que la Sala Digital tiene el objetivo de contribuir a fortalecer el sector artístico local y diversificar la escena cultural de nuestro país que ha sido afectada por la Covid-19.

"Grabamos 18 proyectos y vamos a tener en Teatrix a 10 de ellas, entre música, danza, teatro y ópera. La Sala Digital nació con el objetivo de diversificar y promover la circulación de contenidos. Queríamos aportar nuestro grano de arena y promover la economía para los artistas y compañías locales", abundó Meléndez.

Si es la primera vez que nos visitas, o ya tienes rato pero no te queda del todo claro te explicamos: ¿Qué es Teatrix?



➡️Suscríbete: https://t.co/wV1kfx7DTn pic.twitter.com/TugSnluoT8 — TEATRIX MÉXICO (@teatrixmx) December 14, 2020

Por medio de esta asociación se ofrecerán las obras "Madama Butterfly", ópera producida por el Conjunto Santander; "La procesión de la Santa Mentira", una obra de Cabaret, dirigida por Tito Vasconcelos; "U Cux Cah", espectáculo unipersonal de danza butoh; y Jalisco es México, una coreografía de ballet folclórico. Los organizadores informan que cada mes se añadirán nuevos contenidos.

Oscar Carnicero, CEO de Teatrix México, comentó que la plataforma prorrumpió hace cinco años en Argentina y que ya está posicionada en España y pronto llegará a Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia. Empezaron con obras de teatro, gracias a estas sociedad han ampliado el catálogo de la programación con conciertos, danza y ópera. Así, las tres plataformas compartirán tópicos artísticos con el objetivo de crear mayores audiencias.

"Alguien me preguntó si no era raro que hubiera contenidos de Teatrix en Cultura UDG y viceversa. No lo es. Por el contrario, sienta un precedente, para que caminemos juntos, esta alianza nos dará resultados muy valiosos", concluyó Carnicero.

AG