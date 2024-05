¿Cuándo se presenta Tyreek McDole en el New York Jazz All Stars?

El próximo sábado 25 de mayo, tendrá lugar el tercer concierto del Ciclo New York Jazz All Stars 2024 con la presentación del vocalista Tyreek McDole y su quinteto (Dylan Band, sax tenor; Tyler Bullock, piano; Dan Finn, bajo; Jerome Gillespie, batería) en la Sala Cantoral a las 20:30 horas. Tyreek McDole ganó el Concurso Vocal Internacional de Jazz Sarah Vaughan 2023 y asimismo en 2018, obtuvo en 2018 el Outstanding Vocalist Award por la Lincoln Center Essentially Ellington National Competition: estamos en presencia de un destacado joven, figura promisoria en constante proyección en las rutas del jazz

“Esta tercera gala se engrandece con este joven vocalista de 23 años ganador de una serie de prestigiosos premios internacionales. McDole brilla como una estrella emergente en el mundo de la música. En 2018, en su primera presentación con la Jazz at Lincoln Center gana el Essentially Ellington National Competition y causó sorpresa por su virtuosismo vocal, que marcó un momento significativo dentro de los conciertos dirigidos por Wynton Marsalis, quien le entregó el reconocimiento y alabó su trabajo. Estamos muy satisfecho por su llegada a México”, expresó a La Razón Eugenio Elías, programador musical del New York Jazz All Stars 2024.

¿Joven jazzista que ha trabajado con destacadas figuras musicales? En sus actuaciones ha compartido escenario con un impresionante elenco de músicos y artistas: Theo Croker, Rodney Whitaker, Russell Hall, Johnny O'Neal, Emmet Cohen, Mike King, Eric Wheeler, Ted Nash, Winard Harper, Marcus Printup, Jonathan Michel, Kyle Koehler y muchos otros, con presentaciones en prestigiados recintos: Blue Note, Dizzy's Club, Birdland Theatre, Jazz at Lincoln Center y Minton's Playhouse. El público ha quedado cautivado por su arte colectivo y su destreza musical.

¿Perspectiva en la carrera de este joven vocalistas? Los horizontes musicales de Tyreek McDole continúan propagándose hacia caminos aún más prometedores en entornos musicales, sobre todo como cantante de jazz.

¿Tercera gala con un quinteto conformado por instrumentistas jóvenes muy competentes? Durante los 10 años del Ciclo hemos presentado a muchos jóvenes que hoy se consolidan en los escenarios internacionales, pero primero pasaron por aquí. Esta vez acompañan a McDole el saxofonista tenor Dylan Band, quien se ha fogueado al lado de Christian McBride, Joey DeFrancesco, Orrin Evans o Robin Eubanks; el pianista, compositor y arreglista Tyler Bullock II, que está forjando su propio camino en la escena musical mientras estudia en Juilliard School; el bajista Dan Finn, que ha estudiado con Ron Carter y Billy Hart; y el baterista Jerome Gillespie Jr., un músico diferente y único que se aventura a romper las reglas y traspasar los límites de nuestra percepción con sus ritmos sincopados y bien elaborados. Ensamble de primera línea que sorprenderá a los asistentes.

¿Habrá Clase Magistral gratuita? La clase magistral de entrada gratuita, estará a cargo de Tyreek McDole Quintet con la participación del quinteto de la vocalista mexicana Luz Varela. Evento dirigido a estudiantes de música y al público en general, que se realizará a las 17:00 horas del sábado 25 de mayo en la Sala Cantoral.



Concierto Tyreek McDole Quintet. New York Jazz All Stars

Donde: Sala Cantoral. Puente Xoco, puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: Sábado, 25 de mayo, 2024

Horario: 20:30 horas

Boleto: 700, 800, 900 y 1 100 pesos (depende de la ubicación de la banqueta) Ficha

En esta fecha se presenta Tyreek McDole en el New York Jazz All Stars. Foto: Especial.

