Presentan una versión fresca de Romeo y Julieta

Mediante un monólogo interpretado por el actor Rodolfo Ornelas se presenta una versión fresca del clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta.

“El monólogo porta la posibilidad de reencontrarte con una obra clásica, Romeo y Julieta ha tenido maneras disímiles de ser contadas, desde expresiones en el teatro, en el cine, en el ballet, piezas orquestales, ha tenido muchos caminos, y en este caso, no es que hayamos querido encontrar el hilo negro, pero sí aportar una manera muy diferente de conocer el clásico, he dicho esta analogía, que es como si me vieras como un niño jugando con los personajes y contándote la historia; y tú como espectador te subes al juego conmigo”, dijo a La Razón Rodolfo Ornelas.

El actor indicó que esta versión quita la seriedad e incluye un poco de comedia. “Es una manera más cercana y coloquial de conocer la historia, los personajes y el lenguaje de Shakespeare para las nuevas generaciones , como me tocó a mí. Es alejarnos de la formalidad y seriedad que creemos que conlleva abordar una obra clásica”, detalló

El histrión, en el monólogo Romeo y Julieta, interpreta a ocho personajes, entre ellos, Julieta, Romeo, Fray Lorenzo y la nodriza, bajo la dirección de Mario Iván Martínez.

Ornelas, de 25 años de edad, comentó que si bien las nuevas generaciones ya no concuerdan con el tipo de amor que viven Romeo y Julieta, la historia los lleva a otras reflexiones.

“Hace poco leí y estoy de acuerdo, que el amor de Romeo y Julieta es bastante cuestionable, es muy cierto. Como nuevas generaciones acercarnos a este clásico sí nos otorga una manera de entender el amor y el odio, el rencor entre Capuletos y Montescos. Es comprender que para que haya luz existe esa oscuridad, y viceversa, son visiones que tenemos y no significa que vamos a perseguir el amor de ellos, pero sí entender por qué su situación termina en tragedia”, dijo.

La puesta originalmente fue creada para presentarse de manera presencial; sin embargo, durante la pandemia se adaptó para streaming. Desde el 9 de febrero está disponible para el público mexicano en la plataforma Teatrix.

“Uno de los principales retos de la obra era hacer que la cámara se incorpórase como un personaje más, que no pareciera que no tuvimos de otra; sino realmente cómo poder hacer una experiencia más inmersiva”, añadió.