Proyecto Chapultepec ha requerido 3 mmdp

De los 10 millones de pesos que se contemplan invertir para el Proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, hasta el momento se han invertido tres mil millones 876 pesos, informó ayer Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al presentar avances de uno de los planes estrella de esta administración.

En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina indicó que el proyecto se inaugurará en diciembre del 2023 y tendrá un cablebús y puentes peatonales interrelacionados en las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec.

El cablebús contará con cinco estaciones e irá de la nueva Cineteca Nacional que estará en Chapultepec al Metro Constituyentes. En una etapa inicial tendrá una capacidad de dos mil personas por hora.

Resaltó la importancia de que las 755 hectáreas que abarcará el proyecto se conviertan en un espacio público, debido a que parte de ellaa, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se contemplaban para un proyecto inmobiliario.

“Previo a que entrara el Gobierno de México, esta Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec quería privatizarse en el gobierno de Peña Nieto. La idea era vender este predio, iba a ser un ingreso a la Sedena o al gobierno de México de alrededor de 19 mil millones de pesos y querían convertirlo en el segundo Santa Fe”, dijo.

El proyecto Chapultepec, si bien está situado en esta ciudad capital, tiene un impacto en todos los estados de la República, porque a partir de él se generan circuitos culturales que reciben y detonan actividad cultural en los 32 estados Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura

En su intervención, López Obrador reiteró que el plan es “muy importante para todos los mexicanos, es un símbolo como La Villa, el Zócalo, de modo que se está llevando a cabo este proyecto, quise ampliarlo reestructurarlo, remodelarlo, sus museos, espacios públicos, crear nuevos espacios para la cultura y tiene el rescate del medio ambiente sobre todo el agua, los manantiales”.

Acerca de los avances, Gabriel Orozco, coordinador artístico del proyecto, precisó que la entrada al Panteón de Dolores se está renovando y la Cineteca Nacional ya está en construcción.

“En el Panteón de Dolores, Paseo Memorial, toda la zona de la recepción y oficinas, estamos empezando a remodelarla. Estuvo cerrada durante la pandemia, parte de nuestro proyecto se vio afectado en sus tiempos, pero estamos a tiempo”, puntualizó.

Dijo que en la Antigua Ermita Vasco de Quiroga, recién restaurada, “pronto va a empezar a programar sus actividades”.

“Lo que estamos haciendo es reciclar, remodelar, mejorar las instalaciones ya existentes en una zona ya impactada y convertirla en un espacio cultural, rehabilitado también ecológicamente”, apuntó el artista plástico.

Acerca del pabellón que será parte del Centro de Cultura Ambiental, detalló que el proyecto ganador consta de “un techo de piedra muy lindo. Aprovechando la topología del terreno estas palmeras ya existentes se genera un foro y un espacio de exposiciones para tener expresiones, invitaciones a otros jardines botánicos”.

Pese a las críticas que ha tenido el Proyecto Chapultepec por agregar espacios culturales en un área donde ya hay un circuito muy importante de museos y teatros, Orozco defendió que no se tratará de “elefantes blancos”.

“De los dos concursos que hicimos, arquitectónicos, fue muy motivante ver la sensibilización de los arquitectos que empezaron a promover y a proponer obras arquitectónicas que no son mausoleos, que no son elefantes blancos, que no son pesadas, que se integran a la naturaleza y a un paisaje legendario, como el de Chapultepec”, expresó el artista.

Anunció que hoy se lanza la convocatoria para el Pabellón Naturaleza y Cultura. Los resultados se darán a conocer el próximo mes de mayo.

“Esperamos comenzar después de que haya un ganador seleccionado por un jurado integrado por miembros del consejo rector, Chapultepec, por artistas profesionales, Secretaría de Cultura Ciudad de México, y esperemos tener el éxito que tuvimos en los otros dos concursos anteriores”, dijo.