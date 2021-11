Publican la edición definitiva de Paradiso

La primera edición de la novela más célebre de la literatura cubana del siglo XX, Paradiso de José Lezama Lima (1910-1976), apareció en 1966 bajo el sello de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en la colección Contemporáneo. Impresión plagada de erratas: el poeta cubano le encargó la revisión del texto a Julio Cortázar y a Carlos Monsiváis para la publicación en México por editorial Era, la cual sale al mercado en 1968 acompañada por ilustraciones del prestigiado artista plástico cubano René Portocarrero.

Circula en librerías Paradiso (Biblioteca Era, 2021): segunda edición revisada, que puede considerarse como definitiva. Impresión sustentada en el trabajo de investigación realizado por el poeta cubano Cintio Vitier para la Colección Archivos de la UNESCO: reconstrucción de los pergaminos de Lezama a partir de sus originales de mano. El ensayista habanero escribía en libretas o en cuadernillos de hojas irregulares en una caligrafía

muy particular.

Los lectores tienen ahora la posibilidad de sumergirse en los laberintos primigenios de una fábula deslumbrante: monumento verbal que, como apunta Julio Cortázar, “vuelve visible por la imagen el universo esencial del que sólo vivimos usualmente instancias aisladas”.

“Me parece un suceso editorial esta impresión revisada de la legendaria novela Paradiso. Primero, la Colección Archivos de la UNESCO está descontinuada, es muy difícil encontrar la publicación que coordinó Vitier; segundo, las ilustraciones del pintor cubano Portocarrero sitúan al texto en su espiral barroca. Y asimismo, el cuidado editorial es loable. Los lectores jóvenes, los investigadores, los académicos y los estudiantes de literatura tienen al fin en sus manos un momento concluyente de la narrativa hispánica”, comentó en entrevista con La Razón, Teodora Mansur Urroz, académica de la Universidad de la Florida, estudiosa de la obra de José Lezama Lima.

El dato: La incapacidad mecanográfica del narrador lo llevó a aceptar los servicios de una secretaria para transcribir el relato; ésta introdujo varias erratas y asimismo, la imprenta.

¿Se respeta la peculiar puntuación y sintaxis del autor? Ésa es una de las mayores riquezas de la prosa del cubano. Él decía que respondía a los compases de su respiración asmática. Vitier revisó con lupas los cuadernos manuscritos originales y se apegó a esa ‘sobreabundancia lingüística’ con total respeto en el objetivo de darle coherencia a pasajes viciados de principio por cientos de erratas.

¿Cortázar y Monsiváis fueron los primeros en corregir la edición cubana de 1966? Así es, de ese escrutinio sale la publicación de 1968 de la editorial mexicana Era. Sin embargo, Cintio Vitier tuvo oportunidad de explorar directamente en los legajos escritos a mano por su amigo del Grupo de Orígenes, director de la revista homónima. Por supuesto, sus correcciones están avaladas por la inmediación espiritual que los emparentaba a ambos, garantía de la edición crítica publicada bajo auspicios de la UNESCO en 1988.

¿Cómo definiría usted a Paradiso? No me atrevo a hacerlo: Paradiso es indefinible. Lezama con esa novela evidencia que la validez de un universo poético solamente se demuestra por su permanencia, por su solidez ante el tiempo. A 55 años de su primera edición vemos que el texto no ha envejecido: se renueva con esta edición revisada.

Paradiso