Renuncian directores de la ENAT y ADM, tras denuncias de violencia sexual en las escuelas

Tras más de cuatro semanas de paro no activo para denunciar la violencia sexual, acoso y hostigamiento, amén de evidenciar la repuesta poco efectiva para atender esas acusaciones por parte de las autoridades escolares y culturales: Gabriela Pérez Negrete, directora de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), y Raymundo Torres, director de la Academia de la Danza Mexicana (ADM), declinaron a su gestión: “para facilitar el diálogo con las comunidades de las escuelas”, informó a los medios la dirección de Comunicación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo Morras ENAT tras conocer la renuncia de la maestra Gabriela Pérez Negrete —directora del plantel en paro no activo cuyas alumnas han documentado más de 90 denuncias de acoso, agresión sexual y violación, de parte de profesores, alumnos y personal administrativo— puntualizó que de ser cierta dicha dimisión, la decisión deberá contribuir a facilitar el diálogo institucional y que “no será impeditiva para efectos de establecer su responsabilidad con motivo de los hechos que se le imputan y que han sido denunciados”.

🛑🎭 En su cuenta de fb @morras_enat informan sobre la carta de renuncia definitiva presentada por la Maestra Gabriela Pérez Negrete al cargo de directora de la #ENAT#NoMasAbusoEnElTeatro



👀 Puestos sobre la #ADM y su director Raymundo Torres#ParoADM pic.twitter.com/JgcXtTmGW5 — Ana María Islas (@ana__islas) April 26, 2021

Morras ENAT exhorta a regresar a clases lo más pronto posible, pero sin quebranto de su seguridad e integridad: “hacemos un llamado a todos los agresores denunciados para que, a efecto de facilitar el pleno ejercicio de nuestros derechos, emulen la conducta de separación de la denunciada Gabriela Pérez Negrete, o en su defecto que las autoridades en cumplimiento de lo peticionado nuestro pliego, procedan a su inmediata separación temporal, a título de medida preventiva”.

Por su parte, el INBAL ratificó la renuncia de la directora de la ENAT, y dijo que igualmente, se ha aceptado la renuncia del director de la ADM: “ambos han renunciado para facilitar el diálogo con las comunidades de las escuelas”, alegó la dependencia.

Por las que estuvieron, por las que estamos y por las que estarán, les compartimos nuestras peticiones dentro del Pliego Petitorio al que se le dio lectura el día de hoy y se hizo la entrega oficial del mismo.



¡No nos quedaremos calladas nunca más!#MorrasENAT pic.twitter.com/9jAGDVTqdA — MORRAS ENAT (@morras_enat) April 17, 2021

Es bueno recordar que el viernes pasado, alumnas de la Academia de la Danza Mexicana protestaron en la explanada del Palacio de Bellas Artes contra la violencia sexual que sufren por parte de profesores; pero, también exteriorizaron la respuesta poco efectiva de las autoridades escolares y del INBAL. La comunidad estudiantil de la ADM ha realizado alrededor de 40 denuncias por acoso, hostigamiento y violencia física contravenidos por una docena de profesores.

La comunidad de alumnas de la ENAT dio a conocer un pliego petitorio el 17 de abril, el cual que fue entregado a las autoridades; sin embargo, hasta ahora no se han visto acciones para responder a las demandas.

El pasado viernes, 23 de abril, la Secretaría de Cultura emitió un comunicado en el que enunciaba que había disposición al diálogo y confirmación de apoyo al alumnado “ante las legítimas expresiones formuladas por estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), La Academia de la Danza Mexicana (ADM), la Escuela Nacional de Danza Folklórica y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), quienes han denunciado diversas formas de agresión u hostigamiento sexual”.

La Secretaría de Cultura y el INBAL incluyen propuestas de estudiantes para fortalecer acciones contra la violencia sexual en la ENAT y la ADM. #CeroTolerancia #CulturaTeAcompaña https://t.co/OnzIudbNGH — Alejandra Frausto (@alefrausto) April 27, 2021

Ahora que se agravaron las denuncias, “el INBAL tardó mucho en responder, porque, de acuerdo con las chicas, existen 90 acusaciones. El INBAL no salió con contundencia a explicar las acciones que se han tomado, esperando, quizás, a que el movimiento se calme y pase”, expresó Pérez Negrete.

La ENAT, como muchas otras dependencias, añadió, “era autogestora en sus cuestiones de comunicación, pero desde la nueva directiva del INBAL, todo lo referente a la comunicación tiene que pasar por una autorización del área de Difusión, por lo que no nos fue permitido, durante un mes, dar entrevistas o difundir el trabajo en torno a la violencia de género, y en ese tiempo el INBAL salió a decir una sola palabra”.

Al respecto, explicó la funcionaria: “no puedo decir que esas 90 acusaciones sean falsas, pero no han sido denunciadas de manera jurídica. No están ni siquiera en mi escritorio. Todos los casos de docentes mencionados por su nombre en el pliego petitorio del colectivo de las chicas, de cada uno de ellos, tengo los documentos probatorios, han sido trabajados, y turnados al Comité de Ética del INBAL responsable del dictamen.”

Como directora de la ENAT, Gabriela Pérez Negrete sostuvo: “Apoyo completamente el movimiento de las chicas. Es genuino e importante, al que se le debe dar voz y cuidado. Fui institucional y empática. No voy a negar que en la escuela hay violencia de género, pero también se debe decir que en mi gestión se ha trabajado mucho en ello”, enfatizó.