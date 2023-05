Retratos de la orilla, un acercamiento a las mujeres en sus treintas

“Para las que pasaron los treinta, por todo lo que cambia” es la dedicatoria que hace la escritora y periodista Dainerys Machado Vento (La Habana, Cuba, 1986) en su más reciente libro Retratos de la orilla (Palíndroma, 2022), en el que a través de nueve cuentos protagonizados por mujeres hace un acercamiento de lo que se vive en los treintas: autodescubrimiento, necesidad de cambiar de rumbo, volver al origen, decidir si ser madres o no; o cuestionarse si están en el sitio que quieren.

“Tenía claro que quería hablar de mujeres en sus 30 o por lo menos aproximarme. Parto de mi generación, nací en el 86, pero también está la experiencia de mi madre, de mi hermana, lo que vi siempre es que los treintas era un momento de liberación y ojalá espero que esto sea una idea super-arcaica y que las mujeres encuentren ese momento mucho antes”, compartió en entrevista telefónica desde Miami Dainerys Machado Vento.

Para la escritora esta etapa en la vida de una mujer es como decir: “‘Espérate, ni tengo que hacer lo que me habían dicho que tenía que hacer, ni siquiera lo que pensé que quería, porque otros me habían enseñado que esto era ser mujer’, es un quiebre en el que decías, ‘ decido no tener hijos’; o ‘voy a esperar a los 40, contrario a lo que los demás dicen’, es desafiar lo que es ser mujer”, añadió.

La autora, quien en 2021 fue seleccionada por la revista Granta entre los 25 narradores en español menores de 35 años más prometedores de la escena literaria actual, entrega relatos de mujeres en donde, en esencia, las mujeres buscan liberarse, como aquellas que protagonizan el cuento “El álbum de las treintañeras”.

“Para mí los treintas han sido una revisión absoluta, mi propio álbum de treintañeras lo podría escribir desde mis 30, he pasado por segundas migraciones, divorcio, éxitos y fracasos profesionales, ha sido una ruleta rusa, tengo 36 años y 20 mil veces he tenido que responder que no quiero tener hijos, en ese sentido creo que soy una treintañera común y corriente”, dijo.

Contó que después de los 30 años se ha hecho diversas preguntas, como “¿cuánto de lo que estaba viviendo era lo que quería o lo que mi familia, la sociedad y el mundo a mi alrededor con las mejores intenciones me habían dicho lo que debe ser?”, puntualizó la también autora de Las noventa Habanas (2019).

Lo empecé a escribir en 2017, 2018, los primeros cuentos son de esos años, creo que el cambio en mi vida privada, en mis geografías personales se ve ahí tan claro

Dainerys Machado Vento

Escritora

En el libro está el relato de Marta, quien vive en Nueva York, pero regresa a Cuba para hacerse cargo de la última petición de su abuela; el de Obdulia, quien pierde a su más grande amor, Emir; o una mujer que busca embarazarse y va a un gender reveal party. Todas además tienen recuerdos o vivencias de violencia, como Marta, cuyo marido la cela a la menor provocación y la controla.

“Por el hecho de que todas son mujeres, es que también llegan esas historias de maltrato, de violencia, que no son el centro, pero están en muchos cuentos…”, señaló Machado Vento, quien entre 2017 y 2018 escribió los primeros relatos y en 2020, en plena pandemia de Covid retomó el proyecto.

“A pesar de que la pandemia no es un tema del libro, está un poco ahí de fondo todo este cambio que el mundo nos dio, quizás por eso mismo la gente encuentra un lugar seguro, porque al final los que sobrevivimos lo hicimos gracias a las redes de apoyo, la familia, los amigos”, aseguró.

Retratos de la orilla también muestra la vida de los personajes ya sea desde Cuba o Estados Unidos, describiendo sus paisajes y conservando el hablar de las personas originarias de la isla que forman parte de las historias. Además de retratar los que enfrentan al irse del país del Caribe o retornar a éste tras muchos años fuera.

“Quería que esos personajes hablaran de la misma manera en que hablarían en la vida real, como cubanas y cubanos que son, creo que el Caribe en general, en Cuba en particular, tenemos un ritmo diferente a la hora de hablar, aspiramos muchas letras al final de las palabras. Al final el lenguaje es una piel, la manera en que uno entiende la vida, en la que uno entiende muchas cosas, era un ejercicio de honestidad y la forma de mostrar cómo ven la vida”, apuntó.

En uno de los cuentos incorpora el lenguaje inclusivo y al respecto comentó: “Creo en el derecho que tiene cada uno al lenguaje que represente su realidad. Al final cuando piensas un poco te das cuenta que lo que está en el debate no es el lenguaje, sino el poder que representa que un grupo sea más visible que otro y que el lenguaje reafirma… Hay escritores que he escuchado decir, ‘no es válido’, pero quién es, por qué la opinión de un autor como Vargas Llosa, que he escuchado criticar el lenguaje inclusivo es más valiosa que la que viene de una persona que sí siente que el lenguaje inclusivo le representa mejor, ¿dónde está la diferencia?”, cuestionó.

Retratos de la orilla