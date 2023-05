Así se vivió el homenaje a Roberto Cantoral en Bellas Artes

Una noche de romanticismo y recuerdos se vivió durante el homenaje al compositor Roberto Cantoral en el Palacio de Bellas Artes, donde los tenores Javier Camarena y Fernando de la Mora, y la cantante Eugenia León estremecieron al público con las interpretaciones de temas que ya forman parte del ADN mexicano, desde "El triste", "El final" y "Regálame esta noche" hasta "La barca".

La velada dedicada a uno de los más importantes compositores comenzó la noche del sábado con la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda, tocando Cantoral, de Arturo Márquez, un tributo sinfónico al célebre artista.

Un Palacio de Bellas Artes repletó durante el tributo a Roberto Cantoral demostró que el el compositor mexicano sigue conquistando con romanticismo los corazones de quienes escuchan sus temas. Foto: Twitter @bellasartesinba

El escenario de Bellas Artes tenía una iluminación que recordaba aquellos conciertos de la época en la que vivió Roberto Cantoral para sumergir a los presentes a aquellos años en que la canción romántica llegó a los corazones de los enamorados, ya sea para acompañarlos en el amor o en el desamor.

El primero en subir al escenario fue el tenor Fernando de la Mora para cantar “Chamaca”, luego Eugenia León enchinó la piel con su interpretación de “Lo odio” y Javier Camarena con su peculiar y cautivador estilo ejecutó “Noche no te vayas”. Después los tres juntos vocalizaron dos de los temas más queridos de Cantoral, “Regálame esta noche” y “El reloj”.

La cantante Eugenia León enchinó la piel con su interpretación de “Lo odio” al demostrar una vez más el poderío de su bella voz. Foto: Twitter @bellasartesinba

Entre el público se encontraban los hijos del compositor: Roberto Cantoral Zucchi, José Cantoral e Itatí Cantoral, ésta última en un momento del concierto subió al escenario para compartir unas palabras dedicadas a su padre, a quien recordó como un gran artista.

La presencia de nuestro padre sigue intacta como si no hubiera partido a otra dimensión. La barca continúa navegando hasta los últimos rincones del corazón, diciéndonos que la distancia no es el olvido, al final él sigue cosechando todo el amor que nos dio, por eso decimos, noche no te vayas hasta esta noche perpetua Itatí Cantoral, actriz mexicana

Conforme fue transcurriendo el recital los cantantes cautivaron más y más en el Palacio de Bellas Artes que lucía repleto, desde abajo hasta las butacas de arriba. Eugenia León, por ejemplo, provocó aplausos efusivos tras “A que no”, en la cual demostró la gran capacidad vocal que tiene, sobre todo en el remate que reza “A que no, a que no te atreves”; o su desgarradora ejecución de “El crucifijo de piedra”, acompañada de la orquesta y mariachi. Cómo no suspirar al ver a la cantante abrazarse y sollozar al término de la canción.

Javier Camarena también se robó la noche con sus participaciones, principalmente con “Quiero huir de mí”, en la que se sumó un acordeonista. La última estrofa: "Vivir sin tu cariño, vida mía/Es mucho más terrible que la muerte,/Porque te sigo amando todavía/Pero te juro... que no quiero verte", con la imponente voz del tenor y la manera de interpretarla provocó que el público se rindiera ante él y se pusiera de pie para ovacionarlo, desde la primera fila de las butacas hasta la última de la parte alta del recinto.

Javier Camarena también se robó la noche al lograr que durante la última estrofa de la canción "Quiero huir de mí" el público se levantara y lo ovacionara. Foto: Twitter @bellasartesinba

En “Al final”, Camarena compartió que se trataba de un tema muy especial para él que le recordaba a su infancia. El rostro de uno de los tenores mexicanos con mayor reconocimiento internacional y su forma de cantarla hicieron este momento muy especial. Nuevamente los asistentes se pusieron de pie para aplaudirle.

Aunque el micrófono de Camarena tuvo algunas fallas que hacían que el sonido se saturara en algunas ocasiones, el tenor supo sortear el error técnico, que a pesar de ser evidente no se arregló.

Por su parte, el tenor Fernando de la Mora deleitó vestido de mariachi con "El preso número nueve” y ya con traje de gala provocó suspiros con "Qué mal amada estás".

Para conservar en la memoria de los espectadores, José Cantoral, hijo del compositor, subió al escenario para cantar y tocar en el piano “Media vida”, tema que le escribió a su padre 10 años antes de que éste falleciera. Mientras la ejecutaba se proyectó un video del momento en que la interpretó por primera vez a Roberto Cantoral.

Como no podían faltar estos temas en el tributo, que se caracterizó por la exquisita ejecución de la OSN también, Camarena, De la Mora y León cantaron dos de los más entrañables e interpretados de Cantoral, “El triste” y “La barca”, que algunos espectadores se animaron a cantar desde sus butacas.

Javier Camarena, Eugenia León y Fernando de la Mora cautivaron con interpretaciones de “El triste”, “Al final”, “El reloj” y “Yo lo comprendo”, entre otras. Foto: Especial

En dos ocasiones el público pidió que siguieran cantando, así que los tres volvieron a regalar “La barca”, ante los asistentes que disfrutaron de esta velada dedicada a Roberto Cantoral y que durante casi dos horas pudieron disfrutar de las bellas letras que el compositor legó a México, demostrando que sigue conquistando corazones de quienes escuchan sus temas.

DAN