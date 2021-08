Rosa Beltran publica su novela más íntima, feminista y franca

Rosa Beltrán (Ciudad de México, 1960): narradora, cronista, editora y ensayista traducida al inglés, francés, italiano, holandés y esloveno. Premio Planeta 1995 por La corte de los ilusos y Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Creación. Sus novelas, cuadernos de relatos y volúmenes de ensayos (Amores que matan, 1996; Alta fidelidad, 2006; Efectos secundarios, 2012; El cuerpo expuesto, 2013; Verdades virtuales, 2019...) han sido muy bien acogidos por los lectores y la crítica especializada.

Se publica Radicales libres (Alfaguara, 2021): novela donde Rosa Beltrán con eficacia narrativa, sigilosa ironía, añoranza e intimismo narra episodios protagonizados por tres mujeres de distintas generaciones, quienes deciden transitar por rutas de vidas no convencionales. Perspicaz mirada a sesenta años de Historia que van de los movimientos estudiantiles del 68 hasta las jornadas de la pandemia actual en tránsito por las utopías de izquierda, la caída del Muro de Berlín, la globalización y llegada de Internet.

“Las transformaciones históricas y sociales no se producen de manera aislada. La Historia (con H mayúscula) ocurre desde episodios vividos por personas con designación. En efecto, la novela hace un recorrido por seis décadas de la historia de México desde el entorno íntimo de una familia y está narrada desde la mirada de una adolescente. Una historia que me persiguió durante mucho tiempo. La tenía esbozada en apuntes, en fragmentos que no cuajaban. En la pandemia, en los espacios del encierro, encontré el tono, logre sacármela de adentro”, expresó en entrevista telefónica con La Razón, Rosa Beltrán.

Ésta es una novela explícitamente escrita desde el cuerpo de una mujer, la cual refiere qué nos sucede en esos episodios relatados sólo por los varones

Rosa Beltrán, Escritora

¿Tonalidad imbuida en un ‘YO’ que cuenta a una segunda persona, ‘Tú’? Sí, la narradora cuenta la historia a un ‘tú’, un vocativo, para detallar el pasado (qué fuimos) y el presente (qué somos).

¿Avenencia con el pasado? Conciliación con el pasado, con lo que fuimos. Una novela en la intención de hablar desde lo femenino en el contexto del país que hemos perdido en el intento de rescatarlo en el espacio de la ficción.

¿Su novela más íntima e introspectiva, más franca? Narración íntima y asimismo, retrospectiva desde evocaciones que inician con la imagen de una adolescente de 14 años, quien ve partir a su madre en una motocicleta Harley-Davidson sujetada a su amante, un vecino: pintor y lector del zodiaco. Se verá obligada a buscar las pistas para encontrar a la madre. Esta jovencita crecerá, conocerá el amor y esa madre que se ha ido encarna la libertad, la hija se desdobla en ella. Punto de partida de la novela.

¿El cuerpo femenino como elemento catalizador, tema recurrente en su escritura? Ésta es una novela explícitamente escrita desde el cuerpo de una mujer, la cual refiere qué nos sucede en esos episodios relatados sólo por los varones. El cuerpo de las mujeres, argumento cardinal de sus vidas: somos niñas y nos dicen qué se puede hacer y qué no. Esa primera mirada de los hombres sobre el cuerpo adolescente nos marca para siempre. Exploro en el despertar del deseo sexual en la adolescencia femenina, los cambios que experimenta su cuerpo.

Sesenta años: del 68 a nuestros días. ¿Cómo se inserta México en ese itinerario histórico? ¿Qué nos pasó?: pregunta que coteja a toda la novela. Este México no es el de los años 70, 80 y 90. El México que vivimos ahora “se fue a la mierda”, como dice la protagonista. Me interesaba narrar esas seis décadas cruciales a través de los cambios radicales que han transformado al país. Sostengo: la historia cambia tu manera de ver a los otros, por ahí andan las motivaciones de Radicales libres.



Narradora y catedrática

Nació: 15 de marzo de 1960, en la Ciudad de México

Otras obras: La corte de los ilusos (1995), El paraíso que fuimos (2002), Alta infidelidad (2006), Efectos secundarios (2011) y El cuerpo expuesto (2013) Rosa Beltrán

Radicales libres