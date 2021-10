Alejandra Frausto exige frenar subasta de 72 piezas prehispánicas en París

A pesar de los reiterados llamados del gobierno mexicano para detener la venta de piezas prehispánicas que conforman el patrimonio nacional, la casa Christie’s ofrece en subasta 72 figuras prehispánicas en París, Francia. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, exigió parar la puja programada el próximo 10 de noviembre.

“En nombre del Gobierno de México, me dirijo a usted para expresar nuestro profundo rechazo a la subasta ‘Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts Collection’”, señaló en una carta dirigida a la casa de pujas la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

En la carta fechada el 26 de octubre, la titular de la dependencia expresa que el Gobierno de México “lamenta y condena enérgicamente la venta de tales piezas, las cuales constituyen propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, cuya extracción del territorio nacional se realiza sin autorización y de manera ilícita, al estar prohibida por la legislación mexicana desde 1827”.

Frausto indicó que se iniciarán los procedimientos judiciales correspondientes ante las autoridades francesas, a través de los canales diplomáticos y legales indicados, “a fin de proteger el patrimonio de nuestro país”.

En París se ha comercializado bienes patrimonio de México en las casas Drouot y Sotheby’s.

En septiembre pasado la Sociedad Gerhard Hirsch Nachfolger, ubicada en Múnich, Alemania, vendió cerca de 30 piezas de culturas prehispánicas del territorio nacional, pese al llamado en conjunto que hicieron 11 países latinoamericanos y una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR).

AG