INAH denuncia a Sotheby’s por subasta de más de 20 piezas patrimonio mexicano

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la subasta de Sotheby’s en la que saldrán a puja más de 20 piezas que son patrimonio mexicano.

“Con relación a la subasta programada para el próximo 18 de mayo en la casa de subastas Sotheby’s, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, en la cual se incluyen piezas que, de acuerdo al dictamen realizado por especialistas de este instituto, son considerados Monumentos Arqueológicos, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulte responsable”, informaron la noche de este jueves el INAH y la Secretaría de Cultura.

TAmbién Lee Pese a reclamo de SRE, subasta de patrimonio mexicano arranca en París

Las dependencias detallaron que se hizo del conocimiento de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, solicitando su asistencia diplomática y legal respectivamente.

¿Qué piezas prehispánicas se subastan en Sotheby’s?

Más de 20 piezas prehispánicas originarias las culturas maya, olmeca, así como de los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, son las que oferta Sotheby's.

La subasta llamada "Art of Africa, Oceania, and the Americas" está conformada por 121 lotes, de los cuales 26 son de origen mesoamericano y están ubicados a partir del lote 96 y hasta el final, con el número121.

También lee INAH denuncia en la FGR subasta de piezas arqueológicas mexicanas en París

La Secretaría de Cultura y el INAH señalaron “continuarán impulsando acciones en contra del tráfico ilícito de bienes culturales y seguirán trabajando, en el marco de sus competencias, por la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra fuera de nuestras fronteras”.

Ésta no es la primera vez que se subastan piezas que son patrimonio de México, en Francia la casa Christie’s ha comercializado objetos, pese a las denuncias del gobierno mexicano.

AG