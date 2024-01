Sergio del Molino: los alemanes, una historia de desubicados y desarraigados

El escritor y periodista español Sergio del Molino fue galardonado ayer con el Premio Alfaguara de Novela 2024 por su obra Los alemanes, una historia que el autor resumió como un relato “de desubicados y desarraigados”, que trata sobre “la construcción de la identidad a través del pasado”.

“Es una novela que trata sobre quiénes somos, de la conciencia de donde venimos y qué hacemos con esa herencia y con ese legado. Uno de los debates contemporáneos que a mí me interesa es esa brecha generacional, mi generación, que es la que creció en España con la democracia, echa constantemente las culpas de lo que ha ocurrido a la generación precedente, ese reproche lo tienen los personajes de la obra, creo que se imprime en la novela algo que está en el aire”, comentó el autor, durante la conferencia prensa vía Zoom y presencial que ofreció tras el anuncio del fallo del premio, en Madrid, España.

El jurado conformado por los escritores Sergio Ramírez, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rivas y Laura Restrepo, además de Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara (con voz pero sin voto), eligió la novela ganadora por unanimidad al considerar la maestría de Sergio del Molino “para narrar un suceso muy poco conocido de la historia española relacionado con las mutaciones del nazismo y con hondas consecuencias en el mundo actual”.

España ha cambiado radicalmente (...) la de 1916, es una sociedad con una violencia política cada vez mayor, que está viviendo el ascenso de los autoritarismos que van a dominar

Sergio del Molino, Escritor y periodista

También destacó que Los alemanes es una obra sobre “oscuros secretos familiares” que “encierran un pasado amenazador capaz de destruir el presente”.

La obra reconocida aborda, desde la ficción, la llegada de alemanes de Camerún a España, en 1916, una historia de desarraigo poco común, ya que tanto aquellas personas de esa época como sus descendientes, nietos y bisnietos que actualmente viven en Zaragoza, Pamplona y Alcalá de Henares, se han mantenido en una especie de burbuja que los ha tenido separados de España, al considerar que pertenecen a una estirpe diferente.

“Ven la realidad desde una especie de atalaya muy irreal, en un país ficticio que han construido, a mí es lo que me interesa, cómo siempre ven el mundo con bastante distancia, cómo no se sienten interpelados por los debates y las preocupaciones de cada epóca, siempre están al margen de todo”, detalló Sergio del Molino, quien antes de escribrir esta novela realizó una serie de reportajes sobre esos alemanes, además de montar una exposición con recuerdos y objetos personales que le prestaron algunas familias a las que se acercó.

Resaltó que las actuales generaciones de alemanes en España mantienen el legado de sus ancestros y fueron “educados en el orgullo, en la noción de que pertenecen a una especie de patriciado que se han inventado ellos, que no tiene ninguna justificación, eso les permite mantener la distancia con el resto del vulgo”, apuntó.

Por lo anterior, consideró que su novela no es una historia de emigrados, sino de “desubicados y desarraigados que nunca han sentido el rechazo, la xenofobia, nunca se han enfrentado al dilema de ser aceptados. Por eso viven en una Alemania antigua, es un desarraigo muy particular, muy poco visto, se sale de lo común y dice mucho de nosotros”, detalló Sergio del Molino.

En la obra ganadora, el autor aborda también un nazismo que representa la añoranza de la grandeza de Alemania que han perdido. “Hay nazis de una forma muy poco convencional. Son comunidades que son nostálgicas, que echan de menos la grandeza imperial, que son derrotados de guerra como Hitler, tienen ese resentimiento y esa idea de que el mundo les debe algo, muchos se convierten en nazis, acaban en el frente ruso, hay un personaje de la novela que acaba ahí”, externó el escritor.

Dijo que dicho nazismo representa una Alemania “que no encuentran en ningún sitio y que para ellos despierta una nostalgia enorme, porque no han vivido los bombardeos de Alemania, la derrota de la Segunda Guerra Mundial, no han experimentado el estigma de ser nazis, porque han vivido en un país franquista donde se les ha tolerado su nazismo, han mantenido un nazismo inconsciente, casi de segunda piel que se preserva y se va metiendo de generación en generación, desencadena muchas cosas dentro de la novela”, indicó.

Por su parte, la escritora española Rosa Montero, resaltó que la obra Los alemanes, “no sólo es una novela total, es un novelón, una novela coral que ha conseguido lo que pocos autores han logrado, cada uno (de los personajes) tiene su voz, su manera de expresarse, eso le da una vitalidad tremenda”.

En esta edición del Premio Alfaguara de Novela participaron 800 manuscritos, de los cuales 396 provenían de España y 109 de México, por ejemplo. La novela ganadora llegará a las librerías el próximo 21 de marzo. Con el anuncio del ganador se inauguraron las celebraciones por el 60 aniversario de la editorial.