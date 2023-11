¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 10 al 12 de noviembre?

Un fin de semana que llega después de las festividades por el Día de Muertos. Pero, no hay pausa. En la Ciudad de México se despliega una atractiva cartelera de eventos culturales (conciertos musicales, bailes, teatro, danza, cine...) que llama la atención de turistas nacionales y extranjeros por la diversidad de las propuestas artisticas. Aquí sugerimos algunas de ellas para el disfrute con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX?

Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro en México. Baile

Viernes de son cubano en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México. Este viernes 10 de noviembre llega, directamente de Cuba el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro que se encuentra cumpliendo 100 años de trayectoria y los festeja al lado de grandes grupos musicales invitados: Son 14 de Cuba y DPM y su Son; además DJ el Ale de la Portales con una selección de Salsa, Cumbia y Boogaloo para bailar y gozar.

Dónde: Salón Los Ángeles. Lerdo 206. Colonia Guerrero. CDMX

Cuándo: Viernes 10 de noviembre, 2023

Horario: A partir de la 19:00 horas

Boleto: 300 pesos

Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro en México. Baile. Foto: Especial.

Música UNAM

Vivaldi y Piazzolla. Las 8 estaciones. Este programa reúne Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y Las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla, dos obras que exploran en común las estaciones del año y la naturaleza humana. Sala Nezahualcóyotl: viernes 10 de noviembre, 20:00 horas

Vivaldi y Piazzolla. Las 8 estaciones. Foto: Especial.

Música de cámara | De la rama a la raíz; tres temas con variaciones de Britten

En este concierto se ofrece una fusión de épocas a través obras del compositor Benjamin Britten, quien utilizó las creaciones del compositor renacentista John Dowland como punto de partida para sus propias composiciones. Sala Carlos Chávez: sábado 11 de noviembre, 18:00 horas

OFUNAM | Tercera temporada 2023 | Programa 7 Foco Viena 1900

La Orquesta Filarmónica de la UNAM acompaña a Abraham Sáenz en su interpretación del Concierto pastoral para flauta de Joaquín Rodrigo. El programa incluye además las Tres piezas para orquesta Op. 6 de Alban Berg y el Adagio de la Sinfonía 10 de Mahler.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 11 de noviembre, 20:00 horas; y domingo 12 de noviembre, 12:00 horas

OJUEM | Tercera temporada 2023 | Programa 4

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata presentará la obertura de la ópera de El barbero de Sevilla de Rossini, El alevín del compositor mexicano Eduardo Angulo con la participación del guitarrista Daniel Olmos y la Sinfonía 9, Del Nuevo Mundo de Dvořák. Sala Nezahualcóyotl: domingo 12 de noviembre, 18:00 horas

Música de cámara | La FaM en la Chávez | Recital de guitarra

Este recital nos transporta a la década de 1930 a través de las cuerdas de la guitarra de Marina Tomei, en un concierto que captura la esencia de esa época.

Sala Carlos Chávez: domingo 12 de noviembre, 18:00 horas

Primero Sueño en el Zócalo

Sor Juana Inés de la Cruz en el Zócalo de la Ciudad de México en la presentación de la pieza multidisciplinaria (teatro, danza, ópera) Primero Sueño, basada en el poema homónimo de la Décima Musa, en el 375 aniversario de su natalicio. Evento a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano; sonoridad y montaje escénico del compositor Leonardo Villeda; actos dancísticos de la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua. La actriz Alhelí Ábrego escenifica los versos. Proyecto enmarcado en las programaciones de la próxima conmemoración de los 700 años de la fundación de la Ciudad de México que tendrá lugar en 2025.

Dónde: Zócalo de la Ciudad de México (recorrido que inicia en la esquina de la Calle Madero y se extiende por toda la explanada)

Cuándo: Domingo, 12 de noviembre, 2023

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

Primero Sueño en el Zócalo. Foto: Especial.

Christian McBride’s New Jawn. New York Jazz All Stars

Christian McBride (Filadelfia, 1972), bajista de jazz estadounidense valorado por la crítica como virtuoso y uno de los mejores instrumentistas de su generación, es el encargado de cerrar el ciclo New York Jazz All Stars 2023 que organiza DeQuinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center y Wynton Marsalis. Concierto en que el instrumentista de Filadelfia se presenta con su cuarteto completado con Nasheet Waits (batería), Josh Evans (trompeta) y Marcus Strickland (sax tenor).

“Final del ciclo 2023 con uno de los jazzistas más emblemáticos y cotizados del jazz contemporáneo, con una trayectoria de más 300 discos grabados en colaboración con grandes figuras musicales: McCoy Tyner, Brad Mehldau, Herbie Hancock, Pat Metheny, Joe Henderson, Diana Krall, Chick Corea, John McLaughlin y Wynton Marsalis, entre otras. Será un suceso musical histórico”, dijo a La Razón Eugenio Elías curador musical del New York Jazz All Stars. Christian McBride ha incursionado en otras variantes musicales (rock, pop, balada, funky...) en conciertos y trabajos fonográficos con Sting, Paul McCartney, Celine Dion, Isaac Hayes, Queen Latifah, Kathleen Battle, Renee Fleming, Carly Simon, Bruce Hornsby y James Brown.

McBride, al frente de este cuarteto de estrellas, establece una conexión con el baterista en la edificación de una sección rítmica estelar sin apoyo de piano. La trompeta y el sax tenor dialogan conminados por la fragosidad de la incitante cadencia propuesta de bajo y batería. No hay acordes de piano, todo se afianza en la potencialidad prosódica de estos músicos virtuosos.

Su trayectoria se corrobora en la calidad de los más de 15 discos grabados como líder y la aparición de su nombre en los créditos de más de cien fonogramas como sideman con figuras célebres del jazz y la música internacional. Además, ha sido ganador de cinco Premios Grammy.

Dónde: Sala Cantoral. Puente Xoco. Puerta “A”. Colonia Xoco, Benito Juárez, CDMX

Cuándo: 11 de noviembre, 2023

Horario: 20:30 horas/Clase Magistral gratuita: 17:00 horas

Boleto: 800, 1,000 y 1,100 pesos (dependiendo de la ubicación de la butaca)

Christian McBride’s New Jawn. New York Jazz All Stars. Foto: Especial.

Festival Eurojazz 2023

Domingo, 12 de noviembre, 13:00 horas: Concierto de la pianista española Sheila Blanco quien presenta su más reciente producción discográfica Cantando a las poetas del 27 con su trío de jazz Puro Gershwin.

Domingo, 12 de noviembre, 17:00 horas: concierto del saxofonista italiano Francesco Cafiso Quartet, proyecto que ahonda en las raíces del jazz, el swing y el blues, en los que la interacción y la creatividad son los elementos clave. Está integrado por músicos dotados de características técnicas y tímbricas particulares, que, además de trabajar juntos para generar un sonido compacto, también disfrutan del amplio espacio que tienen para la improvisación y para dar lo mejor de sí mismos. Su repertorio, fresco y variado, está formado exclusivamente por composiciones originales escritas por Cafiso, las cuales ofrecen una amplia gama de emociones y sentimientos

Dónde: Áreas Verdes del CENART. Rio Churubusco 79. Colonia Country Club Churubusco. Coyoacán. CDMX.

Entrada Libre

Conmeración del Día Nacional del Libro

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) se suma a la celebración del Día Nacional del Libro con una lectura en voz alta de textos de la escritora y periodista Elena Poniatowska y del escritor Jorge Ibargüengoitia. Desde 1979, cada 12 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional del Libro, fecha en la que nació la máxima poeta mexicana del periodo colonial, Sor Juana Inés de la Cruz. Se contará con la participación de Viviana Silva García y Lilian Geraldine Galicia Rodríguez, alumnas de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL, y del lector Florencio Pérez Torres, quienes darán voz a fragmentos seleccionados de la obra de dos importantes escritores de la literatura mexicana.

Dónde: Biblioteca de las Artes del Cenart. Rio Churubusco 79. Colonia Country Club Churubusco. Coyoacán. CDMX.

Cuándo: Viernes, 10 de noviembre, 2023

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Conmeración del Día Nacional del Libro. Foto: Especial.

La memoria de los pasos. Remontajes de coreografías emblemáticas 1981-2010. Danza



En junio de este año, la Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Danza lanzaron la convocatoria La memoria de los pasos. Remontajes de coreografías emblemáticas 1981-2010, con el fin de estimular la memoria de la producción de obras de danza contemporánea del pasado reciente en México y mostrar a las nuevas generaciones una representación de coreografías emblemáticas de las décadas de los años 80, 90 y primera década del siglo XXI. Las obras ganadoras fueron seleccionadas por un comité conformado personalidades de la danza con importante trayectoria, mismas que se presentarán en la Sala Miguel Covarrubias del 10 al 26 de noviembre del 2023.

Dónde: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario

Cuándo: los viernes, sábados y domingos comprendidos entre el 10 al 26 de noviembre, 2023

Horarios: viernes, 20:00 horas; sábados, 17:00 horas; domingos, 18:00 horas.

Boleto: 80 pesos

La memoria de los pasos. Foto: Especial.

Protagonista de la Literatura Mexicana

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), repasarán la obra de la narradora, dramaturga y actriz, Berta Hiriart, y su importancia para las letras de nuestro país. Participan la directora de la editorial El naranjo, Ana Laura Delgado; el productor, director de escena y actor, Juan Carlos Saavedra; la dramaturga, actriz, guionista, docente y directora de teatro, Verónica Maldonado, y la autora.

Berta Hiriart (Ciudad de México, 1950) realizó estudios de Teatro y Dramaturgia con José Luis Ibáñez, Luisa Josefina Hernández, María Inés Falconi y Suzanne Lebeau. Estudió un diplomado en la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y diversos cursos de Educación Montessori y de formación para coordinadores de talleres literarios.

Fue integrante del grupo de Teatro Independiente Circo, maroma y teatro; fundó la Compañía de Teatro Infantil de la UV y fue codirectora artística del Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes Telón Abierto, Aguascalientes, 1997. Ha escrito guiones de radio y televisión para diversos programas culturales y de divulgación educativa y es corresponsal de la agencia de noticias Fempress. Ha sido coordinadora de talleres de dramaturgia, narrativa y radio para niños en diversos museos y casas de cultura.

Ganadora del Premio Nacional de Narrativa Colima para Obra publicada 1994 por Feliz año nuevo y Primer lugar en la Muestra Teatral de Escuelas Secundarias por la obra El deseo de Tomás, representada por la Secundaria Teotihuacan (2000). Becaria del Fonca, en su Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, 1994, 1997 y 1998. Intercambio con el grupo Joshua’s Wall Performance Company, con el apoyo del Arts Educational Development Project y el Professional Development Fund, 1995. Becaria del Programa Trinacional de Residencias Artísticas, Canadá, 1996. Integrante del SNCA desde 2001. Premio Nacional de Teatro para Niños 2004 por ¡Adiós querido Cuco!

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Cuándo: Domingo, 12 de noviembre, 2023

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Protagonista de la Literatura Mexicana. Foto: Especial.

Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite anuncia el programa de conciertos para este fin de semana. Oferta de platillos dentro de la creatividad culinaria gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas y aguas de frutas. Es posible todavía encontrar unos Chiles en Nogada en su etapa última de presentación. Programación musical de Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 10 de noviembre. 20:00 horas: Sosimo Hernández Jazz Quinteto. (Cuota de recuperación: 100 pesos).

Sábado,11 de noviembre. 15:00 horas: Dan Mazor Jazz Trío.

(Este sábado 11 de noviembre, el servicio terminará a las 18:00 horas)

Dónde: El Convite. Ajusco 79 Bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada libre

Jazz y Gastronomía Gourmet. Foto: Especial.

Día Nacional del Libro en El Colegio Nacional

El Colegio Nacional celebrará el Día Nacional del Libro con la presentación de los volúmenes: El profesor Zíper y las palabras perdidas (Fondo de Cultura Económica, 2022) de Juan Villoro, y Cómo nace y crece un volcán. El Parícutin (El Colegio Nacional-Instituto de Geofísica/UNAM, 2023) de Gerardo Murillo, Dr. Atl.

Además, la institución presentará lecturas dramatizadas, recorridos por la exposición De La Enseñanza a El Colegio: Historia del edificio de El Colegio Nacional, talleres infantiles y descuentos especiales de su fondo editorial. Con estas jornadas culturales, la máxima cátedra de México busca promover actividades familiares e infantiles. Para Juan Villoro, con esta jornada se espera “introducir a los niños a la lectura, pero también, y, sobre todo, aprender de ellos. Decía Baudelaire: tenemos de genios lo que conservamos de niños. Así es que El Colegio Nacional les da la bienvenida”.

Dónde: El Colegio Nacional. Donceles 104, Centro Histórico, CDMX.

Cuándo: Sábado, 11 de noviembre, 2023

Horario: a partir de las 10:30 horas / Entrada libre