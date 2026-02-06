Andeemind video tienda: ¿De qué trata el clip viral filtrado?

En las últimas horas, el nombre de Andeemind se ha vuelto tendencia, pues en redes sociales se habla de un polémico video que no ha tardado en hacerse viral por despertar curiosidad, al haber sido grabado en una tienda de supermercado.

En redes sociales como X o Telegram, buscan “Andeemind video tienda” esperando encontrar el material de la modelo y creadora de contenido, pues se trata de un video íntimo que ha causado furor en línea.

¿Quién es Andeemind y de qué trata su video viral en la tienda?

La modelo y creadora de contenido es originaria de Texas y tiene alrededor de 23 años de edad. Se ha dado a conocer principalmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte videos de estilo de vida, entretenimiento y modelaje.

También tiene una plataforma de contenido bajo suscripción para adultos, lo que contribuyó a que su nombre ganara notoriedad en comunidades online. Su estética alternativa y autenticidad la han convertido en una figura influyente.

El video fue compartido por la cuenta Zonamyk, quien de esta manera hizo público el contenido que la mujer grabó en una tienda. Aseguran que el clip muestra a la chica en una situación cotidiana, aunque otros aseguran que hay un momento más comprometedor.

En su cuenta de Instagram, la mujer aparece en una tienda como si fuera la que trabaja en la misma cuando irrumpen dos personas enmascaradas, quienes hacen algunos movimientos como si estuvieran robando la tienda antes de correr.

En la grabación, hablan dos comentaristas de noticias que mencionan el robo de una joyería, lo que no encaja con lo que ocurre en el video. "Dos personas entraron en esta tienda pensando que era un golpe fácil...Segundos después, se escaparon después de darse cuenta de que la policía ya estaba en camino“, escribió ella en la publicación.

Es importante tomar en cuenta que este contenido pudo haber sido grabado para el canal de paga de Andeemind, por lo que no hay un consentimiento para que circule libremente en redes sociales, por lo que se recomienda no verlo ni buscarlo, también porque entrar a sitios webs ilegales puede resultar en hackeos.