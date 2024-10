¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX de 11 al 13 de octubre?

La violencia sigue presente en Sinaloa con un saldo de 179 muertos, pérdidas económicas de más de 8 millones de pesos y ausencia escolar de 70 por ciento. El ciclón Milton, categorizado como el ‘peor del siglo’, azota a Florida, Estados Unidos. Aquí, la Costa Chica sufrió los embates del huracán John con afectaciones a más 5 mil personas. / Da inicio el Festival Internacional Cervantino que se extiende hasta el 27 de octubre con Oaxaca como entidad invitada y Brasil como el país invitado de honor. / Presentamos y sugerimos algunos eventos culturales para disfrutar este fin de semana en distintos foros y recintos de la Ciudad de México.

FIL Zócalo

La Feria Internacional del Libro del Zócalo inicia hoy con una oferta de 82 actividades gratuitas, 327 invitados nacionales y 80 internacionales, además de 330 stands editoriales. Tendrá la presencia de autores de la talla de Mariana Enríquez, Alberto Chimal y Óscar de la Borbolla.



Cuándo: del 11 al 20 de octubre

Dónde: Zócalo de la Ciudad de México

Horarios: 11:00 a 21:00 horas FIL Zócalo

Conversatorio Musical

La cantante mexicana Susana López invita a un diálogo con el conductor Joel Gustavo en la presentación de una gala con temas del cancionero hispano y latinoamericano: México, Cuba, España... Boleros, baladas, tradicional, pop... Susana López seduce con su cálido y melodioso fraseo en un despliegue de obras de Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, José Antonio Méndez, Portillo de la Luz, Silvio Rodríguez, Agustín Lara, Bola de Nieve y Pablo Milanés, entre otros destacados compositores.

Dónde: Museo del Telégrafo. Tacuba 8. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado, 12 de octubre, 2024

Horario: 14:00 horas

Entrada Libre

Concierto de Hazmat Modine. Festival Cultura UNAM

¿Qué toca Hazmat Modine? La respuesta no es tan simple. En sus propias palabras, toca el tipo de blues que uno podría haber encontrado en un bar en Nueva Orleans si la ciudad hubiera estado habitada por gitanos que actuaron con Otis Redding y hubiera sido construida en el Mar Negro. Así de ecléctico y alucinante es el sonido de esta agrupación que se presentará el domingo 13 de octubre, a las 19:00 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El recital cerrará las actividades del Festival CulturaUNAM.

Harmónica, batería, una sección de metales, guitarra y bajo integran la dotación instrumental del grupo a la que se agregan sonidos de instrumentos como el címbalo rumano, el banjitar y la claviola. La banda, fusión de sonidos que sintetiza el carácter cosmopolita de Nueva York está integrada por Wade Schuman, Josep Daley, Pamela Fleming, Steve Elson, Reut Regev, Erik Della Penna, Daisy Castro y Patrick Zimard. Ha colaborado con artistas como Bombino, Kronos Quartet, Cat Empire, The Gangbe Brass Band from Benin, Son of Dave, Balla Kouyate y Natalie Merchant.

Dónde: Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario

Cuándo: domingo, 13 de octubre, 2024

Horario: 19:00 horas

Boleto: 200, 300 y 400 pesos

Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, inauguran el 46 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (Fimnme) con el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) con Solar Mass, de José Luis Hurtado, el viernes 11 de octubre a las 20:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

On an Invisible Wave, de Juan Pablo Medina, poema sinfónico inspirado en la novela de ciencia ficción Dune, de Frank Herbert; Estar ciego, como lo está la noche blanca será la siguiente obra del programa que el joven compositor David Téllez escribió durante la contingencia sanitaria de 2020, basándose en la novela Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago; Perenne mar, de Estrella Cabildo, inspirada en el poema Dolor, de la poeta argentina Alfonsina Storni; y De las tinieblas la luz, de Georgina Derbez, completan el programa.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Viernes, 11 de octubre, 2022

Horario: 20:00 horas

Boleto: 60, 80, 120 y 160 pesos

Del papel a la piel. Exposición

Porque el tatuaje se ha vuelto un género artístico en proceso de ser reconocido por la crítica y los artistas, en el Flickr del Museo Nacional de la Estampa (Munae) se presenta la exposición Del papel a la piel. Tatuaje y grabado, con curaduría de Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrez. Realizada con el apoyo del público cautivo del recinto y con artistas emergentes, en ella se da cuenta de cómo este tipo de expresión se ha convertido en un nuevo género que aún falta por develar.

Divida en tres núcleos: Cuestión de identidad, El caso de la reproductibilidad y la originalidad en la gráfica y el tatuaje, y El tatuaje y las técnicas convertidas en estilo, la exposición es un verdadero escaparate del arte que nació para ser apreciado y reconocido por los conocedores y los que aún se resisten a darle su lugar. Esta práctica cultural milenaria, presente en todas las civilizaciones, cuyas técnicas y significados se han transformado a lo largo del tiempo, constituye una forma de apropiación del cuerpo y de construcción de identidades a nivel individual y comunitario. Hoy los tatuajes con temáticas o diseños prehispánicos son muy populares, por su belleza y por representar un vínculo con el pasado y la identidad mexicana, expresa la curadora en su texto de presentación de la muestra virtual.

Donde: Museo Nacional de la Estampa. Hidalgo 39, Centro Histórico. CDMX

Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Entrada: 65 pesos

Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes 11 de octubre 20:00 horas. SYLVIE HENRY Voodo Jazz / C.R. por persona: 100 pesos

Sábado 12 de octubre 15:00 horas. UNICORNIOS VIOLETA con Pablo Loaiza, Uri Cisneros y Enrique Camacho / No cover

Sábado 12 de octubre 20:00hrs. DANZAS BAJAS Y TOCOTINES con Manuel Mejía y Josafath Larios / C.R. por persona: 100 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Música UNAM

Academia de Música Antigua

En este programa, la AMA ofrece música sacra del Barroco tardío italiano con obras de Vivaldi, Bach y Zelenka.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 11 de octubre, 8:00 pm

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 13 de octubre, 12:00 horas

OFUNAM | Tercera Temporada 2024

La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco y con la participación solista del violinista Adrián Justus, interpreta música contemporánea mexicana, incluidos un estreno mundial y el Concierto para violín 1 de Manuel Enríquez en conmemoración de su 30 aniversario luctuoso.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 13 de octubre, 12:00 horas

Viva la muerte. Danza

Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anuncian las funciones del programa dancístico Viva la muerte que la Compañía Mexicana de Danza Folklórica (CMDF) presenta en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Hasta el domingo 13 de octubre el recinto artístico ubicado en el Centro Cultural del Bosque alojará las presentaciones de este espectáculo, con dirección y coreografía de José Alfredo Soní Perusquía. Se trata de una puesta en escena creada para celebrar la tradición mexicana del Día de Muertos, tomando la danza folclórica como principal vehículo comunicador.

El espectáculo se desenvuelve a partir de una concepción indígena prehispánica, para después llegar a una expresión sincrética y contemporánea; de esta manera, busca mostrar las distintas caras que tiene la muerte en la diversidad social y cómo el pueblo mexicano supera la adversidad, enfrentándola con el amor y alegría que lo caracteriza.

En Viva la muerte, el director y coreógrafo José Alfredo Soní Perusquía aborda aspectos presentes en diferentes manifestaciones de la cultura mexicana, como son la muerte, la trascendencia y la celebración de la vida. Al haber sido creada durante la COVID-19, surgió “como una necesidad de brindar apoyo y consuelo a las familias que no pudimos acompañar, así como para rendir homenaje a los seres queridos que ya no están con nosotros”, comenta el coreógrafo.

Viva la muerte: funciones el viernes 11 de octubre, a las 20:00 horas; el sábado 12 de octubre, a las 19:00 horas; y el domingo 13 de octubre, a las 18:00 horas. Dónde: Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Campo Marte. CDMX. Boleto: 80 pesos

La Poesía del Jazz

Concierto musical-literario con la participación de MAR INTERIOR. Grupo de teatro experimental que presenta El Coleccionista, con textos y actuación de Omar Rojas, permeados por el jazz fusión de dos grandes de la música en México: Gabo González (bajo) y Emiliano Marentes (guitarra); PAULINA FUENTES CUARTETO, joven vocalista que navega en las aguas del bolero-jazz acompañada por tres excelentes músicos de su generación: Pablo Castro (piano), Miguel -Chuck- Rodríguez (bajo) y Pablo Loaiza (batería); y MARÍA MENESES y JOANA MEDELLÍN, dos intensas poetas y activas representantes de la resistencia y la nueva lírica en Ciudad de México.

Dónde: Fundación Sebastián. Patriotismo 304. San Pedro de los Pinos, CDMX.

Cuándo: sábado 12 de Octubre, 20224

Horario: 20:00 horas

Boleto: 200 pesos

