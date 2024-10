¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 18 al 20 de octubre?

Noticia de primera plana: Estados Unidos condena a 38 años de prisión a Genaro García Luna por 5 cargos relacionados con el narcotráfico y por mentir a las autoridades. Conmoción por la muerte del exvocalista del grupo de pop-rock One Direction, Liam Payne. / Sugerimos aquí algunos eventos culturales y artísticos para disfrutar durante este fin de semana en diferentes foros y recintos de la Ciudad de México.

1. FIL Zócalo 2024

Últimos días de la FIL Zócalo 2024 que ha desplegado un vasto programa de conciertos, lecturas dramatizadas, actividades enfocadas en infancias, mesas de discusiones, firma de libro, conversatorios, talleres, presentaciones de libros y libros gratis: 282 actividades culturales planeadas con entrada totalmente gratuita. Este fin de semana concluye con descuentos de varios sellos y venta nocturna. La música será una gran protagonista entre el viernes y el domingo: La banda argentina Él mató a un policía motorizado se presenta el viernes 18 de octubre a las 20.30 horas. También estarán otras agrupaciones como Gallo Negro y Los músicos de José. Oportunidad para asistir a una fiesta del libro, acontecimiento que se ha convertido en insignia cultural de la Ciudad de México.

Dónde: Zócalo de la Ciudad de México

Cuando: últimos días, del 18 al 20 de octubre, 2024

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Entrada libre

FIL Zócalo 2024. Foto: Especial.

2. Concierto Luther S. Allison Quartet. NY Jazz All Stars

El Ciclo New York Jazz All Stars organizado por DeQuinta Producciones durante 10 años (década de gozosas, sorpresivas y seductoras festividades sincopadas) en colaboración con Jazz at Lincoln Center/Wynton Marsalis ha presentado, en la sala El Cantoral de la Ciudad de México y en otros foros del país, la mejor cartelera de conciertos con los instrumentistas de jazz más talentosos del mundo. El próximo sábado 19 de octubre, el pianista Luther S. Allison con su cuarteto serán los protagonistas de la penúltima gala de este año.

Luther S. Allison, joven instrumentista (piano, batería) de 28 años, que ha sido líder de distintas agrupaciones, además de un sideman muy solicitado en los estudios de grabaciones y en giras internacionales. Ganador de un Grammy en 2023 por el trabajo realizado con la vocalista Samara Joy. Colaborador de importantes figuras como Michael Dease, Rodney Whitaker, Jazzmeia Horn, The Baylor Project, Samara Joy, Gregory Tardy, Ulysses Owen Jr., y muchos otros músicos. Artista poco común con pericias para brindar singularidades desde un buen gusto en despliegue de joviales resonancias.

Dónde: Sala El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado 19 de octubre, 2024

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 700 a 1 100 pesos

Concierto Luther S. Allison Quartet. Foto: Especial.

3. Música UNAM

Música antigua

El ensamble hispano-mexicano Il Furore y el violinista canadiense Marc Destrubé presentan música de compositoras y compositores franceses de principios del siglo XVIII.

Sala Carlos Chávez: sábado 19 de octubre, 6:00 pm

Música UNAM. Foto: Especial.

OFUNAM | Tercera Temporada 2024

La Orquesta Filarmónica de la UNAM con Scott Yoo como director huésped interpretan la Sinfonía 5 de Dvořák, el Concierto para flauta de Nielsen con Alice Dade a la flauta y Toni Alossaan de Alejandra Odgers.

Charla previa | Vestíbulo Sala Nezahualcóyotl: sábado 19 de octubre, 7:00 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 19 de octubre, 8:00 pm; y domingo 20 de octubre, 12:00 horas

Música tradicional

Los Vega presentan una selección de piezas del son jarocho tradicional, originario del centro y sur de Veracruz, así como de partes de Tabasco y Oaxaca.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 20 de octubre, 1:00 pm

OJUEM | Tercera Temporada 2024

Bajo la dirección de Rodrigo Macías, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata ofrece un programa con obras de Florence Price, Ibert y la Sinfonía 4 de Beethoven.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 20 de octubre, 6:00 pm

4. Cuarteto Femenil Latinoamericano. Concierto

El Cuarteto Femenil Latinoamericano, acompañado por Julio Isaac Cervantes (guitarra), realizará su debut en el 46º Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (Fimnme), que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Opera (CNMO), con el propósito de enriquecer la música de concierto de nuestros días. Además, el concierto integra una serie de estrenos y piezas realizadas por diversos compositores mexicanos de música contemporánea, como la obra Ahí, en ese reino crepuscular, la cual pretende llevar al escucha a un viaje a través de dos mundos sonoros: uno microscópico y otro macroscópico. Su compositor, Cristian Hidalgo Coronado, basa su trabajo en una aproximación a la composición a través de la experimentación sonora y la exploración electroacústica.

Dónde: Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal). Tacuba No. 8, Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado 19 de octubre, 2024

Horario: 11:30 horas

Entrada Libre

Cuarteto Femenil Latinoamericano. Foto: Especial.

5. El subversivo arte de los memes. Exposición

Debido a la aceptación que han tenido por parte del público, la exposición El subversivo arte de los memes, la instalación Un vasto paisaje de ruinas, realizada por Claudia Luna, y la intervención dibujística del Cubo por parte del grupo El Dibuje, permanecerán hasta el 3 de noviembre en la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El subversivo arte de los memes explora el concepto de meme como medio para la difusión estética de información sobre temas de interés público. Estas imágenes juegan un papel significativo en la configuración de imaginarios colectivos. Por esta razón, la SAPS, con base en el concepto de “artista ciudadano”, acuñado por David Alfaro Siqueiros para referirse al arte comprometido con las transformaciones sociales de su época, se dio a la tarea de montar esta exposición que tiene como propósito explorar la forma en que los memes inciden en la comunicación y en las expresiones artísticas.

Dónde: SAPS. Tres Picos 29, colonia Polanco. CDMX

Cuándo: hasta el 3 de noviembre, 2024

Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Entrada libre

El subversivo arte de los memes. Foto: Especial.

6. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes 18 de octubre 20:00 horas. MIGUEL CHUCK RODRIGUEZ / C.R. por persona: 100 pesos

Sábado 19 de octubre 20:00 horas. WETPAINT / C.R. por persona: 100 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. Foto: Especial.

7. Hilvana Dancing Club. Baile

Concierto bailable con la presentación de La Guadalupe Orquesta (cumbia), Mala Fama Orquesta (salsa brava) y el DJ Discoteh Segovia/Roberto de las Torres. Duelo donde se enfrentan las concordias de la cumbia con los ritmos de la salsa brava. Sonoridades de la tradición musical de Colombia y las cadencias afroantillanas (Cuba, República Dominicana, Puerto Rico). Invitación a una velada bailable llena de sorpresas.

Dónde: Foro Hilvana. Avenida México Tenochtitlán 17. Colonia Buenavista. CDMX

Cuándo: Viernes, 18 de octubre, 2024

Horario: a partir de las 20:00 horas

Boleto: 150 pesos

Hilvana Dancing Club. Foto: Especial.

8. Kintsugi. Danza

Kintsugi es una obra que explora, con una mirada profunda y sensible, la transformación de las identidades humanas en el contexto del siglo XXI. Inspirada en la antigua técnica japonesa en la que reparan con oro las fracturas de objetos, esta obra convierte esas fisuras en símbolos de belleza y fortaleza. Al igual que la porcelana rota, que al ser restaurada resalta la historia de sus heridas, Kintsugi nos invita a contemplar nuestras propias cicatrices no como marcas de debilidad, sino como huellas del proceso de reconstrucción.

A través de una coreografía envolvente y emocional, la obra traza un paralelismo entre las rupturas personales y sociales, para abordar temas como la deconstrucción de los roles de género y el rechazo de las desigualdades. Los cuerpos en movimiento no solo cuentan historias de resistencia y resiliencia, también evocan un futuro donde la equidad y el respeto por la diversidad se posicionan como los pilares de una sociedad en constante cambio.

Kintsugi de Tándem Cía. de Danza estreno en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, del 18 al 20 de octubre. Viernes, 20:00 horas; sábado, 19:00 horas; domingo, 18:00 horas.

Boleto: 150, 300 pesos

Kintsugi. Foto: Especial.

9. Música IPN

Orquesta Sinfónica del IPN: Segunda Temporada 2024.

Desde el momento de su creación, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional dedica especial interés en colaborar en la formación integral y el acercamiento al arte a través de la música como parte de su proyecto educativo.

Programa 2, La Nueva Vida A Través De La Música.

Vladimir Sagaydo, director Artístico.

Fortissimo Percussion Ensemble, solistas.

Charles DANIELS, Beso de Tiamat. Estreno OSIPN.

Jan JÄRVLEPP, Garbage Concerto para basura reciclada y orquesta. Estreno OSIPN.

Franz Peter SCHUBERT, Sinfonía No 8 La Inconclusa.



Dónde: Auditorio A, Ing. Alejo Peralta. Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN

Cuándo: sábado 19 de octubre, 2024

Horario: 13:00 horas.

Boleto:

50 pesos: Público General.

25 pesos: Comunidad Politécnica.

Música IPN. Foto: Especial.

10. Retrospectiva en homenaje a Ado Arrieta. Cine

La Cineteca Nacional de México presenta una retrospectiva en homenaje a Ado Arrieta, uno de los cineastas más singulares e influyentes del cine independiente europeo. Hasta el 27 de octubre, el público mexicano podrá disfrutar de una selección de obras clave del director, desde sus primeras incursiones en el cine underground hasta sus trabajos más recientes. Ado Arrieta, descrito como un cineasta liminar, apátrida y subterráneo, ha sido comparado con el espíritu del punk por su amigo Severo Sarduy. Formó parte del ilustre París de los años dorados del cine underground, y es hoy en día uno de los últimos directores para los cuales el término "independiente" mantiene su significado más puro. Ganador de múltiples premios y reconocido tanto por los primeros Cahiers du Cinéma como por los actuales. Arrieta ha construido una carrera fuera de la academia, rompiendo las reglas y creando un cine libre y provocador. La retrospectiva incluirá cuatro de sus largometrajes más representativos:

Las intrigas de Sylvia Couski (Francia, 1975)

Considerada la primera película underground parisina, esta obra explora el París de 1973 a través de un relato de intrigas, ángeles y hadas encarnados en cuerpos travestidos.

Flammes (Francia, 1978)

Arrieta revisita temas de inocencia y deseo en este filme experimental, considerado por el propio director como su mejor obra.

Merlín (España, 1991)

Adaptación de la obra de Jean Cocteau, este filme presenta una versión subversiva del mago Merlín y una exploración de temas como el deseo y la realidad.

Bella durmiente (Francia-España, 2016)

Una innovadora relectura del clásico cuento, en la que Arrieta traslada la historia al siglo XXI con un toque de humor y romanticismo.

Dónde: Cineteca Nacional. Sede de Xoco.