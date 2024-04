¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 26 a 28 de abril?

Último fin de semana del período que el poeta T. S. Eliot consideraba “el más cruel de los meses, cultiva / lilas sobre la tierra muerta, junta / a la memoria del deseo, revuelve / raíces apagadas con lluvias en primavera”. Jornadas centradas en las celebraciones por el Día del Niño y de la Niña . Presentamos y sugerimos aquí algunos de los eventos artísticos y culturales que la Ciudad de México incluye en su marquesina para festejar a las infancias, amén de otras actividades (exposiciones, cine, jazz, música, teatro...) para disfrutar con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX?

El cuerpo en que nací. Teatro

Guadalupe es una niña durante finales de los años 70, enfrentándose al reto de crecer y encontrar su identidad entre las locuras liberales de la época, una familia tan rara como cualquiera y el cuerpo en el que le tocó nacer. Un cuerpo que a veces se siente defectuoso y otras veces como su más grande orgullo, pero siempre como un terco personaje outsider La obra, adaptación de la novela homónima de Guadalupe Nettel, es una historia de iniciación contada desde dos voces: la niña que vive y la mujer que recuerda. Ambas ‘Guadalupes’ presentan los mismos episodios desde diferentes perspectivas. La pequeña Lu se sorprende y reacciona en el presente y la Guadalupe adulta tiende a poetizar el pasado, dudando a veces de su propia memoria.

Dónde: Foro Lucerna. Calle Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc. CDMX

Cuándo: del 26 de abril al 16 de junio, 2024

Horario: Viernes, 20:30 horas. Sábado, 18:00 y 20:30 horas. Domingo, 18:00 horas

Boleto: 450 pesos

El cuerpo en que nací. Foto: Especial.

Musica UNAM

¡Feliz Cumpleaños Morsa!

Este concierto busca despertar la curiosidad y el amor por la música de cámara en los más pequeños. Una iniciativa que combina lo educativo con lo lúdico y busca ofrecer una experiencia enriquecedora para toda la familia.

Sala Carlos Chávez: sábado 27 de abril, 11:00 y 13:00 horas

¡Feliz Cumpleaños Morsa! Foto: Especial.

OFUNAM | De letras, brujas y ratones. 90 años soñando con Cri-Cri

Dentro de la serie La niñez y la música, este programa ofrece un viaje por el mundo de Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri, donde sus canciones cobrarán vida a través de la danza y la música, entrelazadas por breves narraciones que evocan los cuentos originales.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 27 de abril, 6:00 pm y domingo 28 de abril, 12:00 pm

Mariano Elízaga, compositor fundamental de la historia musical de México

Memorias del Viento Ensamble interpreta la obra del compositor moreliano Mariano Elízaga. Guiados con una charla introductoria, la sesión busca acercarnos a la obra de este artífice esencial de la cultura musical de nuestro país.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 28 de abril, 12:00 horas

Fiesta de la Niñez Mexicana: múltiples actividades en Los Pinos

Por tercer año consecutivo, la Fiesta de la Niñez Mexicana llega al Complejo Cultural Los Pinos con una infinidad de actividades culturales, deportivas y artísticas que darán alegría, diversión y entretenimiento a niñas y niños. Fiesta que tiene el objetivo de garantizar el derecho de la niñez al descanso, el esparcimiento, el juego y a las actividades recreativas propias de su edad como factores clave para su desarrollo. El evento se realiza los días 27 y 28 de abril de 2024, a partir de las 10:00 horas en diferentes espacios del Complejo Cultural Los Pinos, con obras de teatro, conciertos, bailes típicos, proyecciones cinematográficas, talleres y actividades físicas como tiro al blanco, tirolesa y muchas más.

Niñas y niños son también el talento de este evento, por lo que integrantes de los Semilleros Creativos --grupos de formación artística comunitaria para las infancias del país-- tendrán distintas participaciones: el sábado 27 a las 12:00 horas en la Plaza Jacarandas, el Semillero Ensamble comunitario de alientos y percusiones del Centro Histórico interpretará jazz y mambo con piezas como Gonna fly now y Oye como va. Ese día, a las 13:00 horas, en el Auditorio C, el Semillero Creativo de Teatro en Atlixco, Puebla, presenta El ciclo de la vida, en esta obra, Mía experimenta una transformación después de su muerte, descubriendo un mundo espiritual donde se encuentra con seres mágicos. Junto a otros personajes, explorarán la confección con la naturaleza y la escénica eterna de la vida a través de una emotiva danza, ahora en un nuevo estado.

El domingo 28 a las 13:00 horas, el Semillero Ensamble comunitario de cuerdas y percusión Arditepec presenta piezas como Pompa y circunstancia; un fragmento del Danzón núm. 2 y Nereidas. Y el Semillero Creativo de Teatro en Actopan, Hidalgo, presentará La ciudad de las niñas y niños, una obra donde expresan lo que desean para que las ciudades respondan a sus necesidades y al cumplimiento de sus derechos.

A su vez, el programa nacional Alas y Raíces llega con lecturas, talleres, cuentacuentos y más: el sábado 27 de abril a las 12:00 horas, en el Jardín de la lectura habrá Disparates con muchas verdades, una narración oral con Aníbal Hoyos para niñas y niños a partir de 3 años. Las historias que aquí se narran están llenas de imposibles y contrariedades, pero esconden grandes verdades: ollas y lámparas con hijos, trajes invisibles, hijastras malvadas y personajes de cuento llegando a nuestra realidad.

El mismo día y hora, en el Salón del Laboratorio de Cocreación ocurrirá Mundo insecto, un taller con Nadia Altamirano para niñas y niños de 0 a 5 años, donde podrán experimentar el tiempo de otra manera, descubrir y contemplar con bebés, el mundo insecto. El domingo, este salón recibe el taller Animalezas sonoras, con Nur Slim, también dirigido a público a partir de 0 a 5 años. Aquí habrá una exploración entre texturas, olores, imagen y objetos sonoros que permitirán despertar todos los sentidos. Y, el domingo, a las 15:00 horas en la Plaza Jacarandas, están invitadas e invitados a bailar en el Concierto de cuentos. Rock literario con Valentina Barrios y Los Indómitos, para infancias a partir de 4 años. De los libros salieron personajes de ficción que ahora disfrutan muy contentos cada uno su canción. Toda la familia se podrá adentrar en este universo indómito, con cuentos extraordinarios al ritmo del rock.

El domingo 28, desde las 11:00 horas, las infancias mayores de 8 años podrán disfrutar de juegos mecánicos; al mismo tiempo, en la Plaza Jacarandas se presentará Paskola, Venadito y Matachín. En la Casa Miguel Alemán se llevará a cabo la Narración dragera Cuenti Drag, y la danza Pinocho. Durante todo el día, la Cancha de Tenis será el espacio donde los asistentes podrán disfrutar de bailes, danzas tradicionales, poesía maya, pasarelas y conciertos. En ambos días, se podrá ser parte del taller impartido en el Huerto Agroecológico llamado Pico, pico el maicito, y la siembra de Dalías, además del taller impartido en Milpa Cencalli Semillas de la milpa. Habrá también representaciones teatrales de El ciclo de la vida, el teatro de papel de K-michi-bye, y la danza contemporánea de Pinoccio.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX

Entrada libre a todos los eventos.

Actividades para celebrar el Día del Niño y de la Niña en los museos

Fiesta de la Niñez Mexicana: múltiples actividades en Los Pinos. Foto: Especial.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Red de Museos invitan al público en general a disfrutar de las actividades organizadas para celebrar el Día del Niño y de la Niña. Del 27 al 30 de abril, los museos del INBAL se llenarán de risas, creatividad y aprendizaje con una serie de actividades gratuitas. Desde cuentacuentos hasta talleres de arte, habrá actividades para todas las edades y gustos.

El Museo Nacional de San Carlos tendrá La gatita, el viento y un baúl de recuerdos, cuentacuentos basado en la narración Amigos por el viento, de Liliana Bodoc, que dará inicio a las 12:00 horas. También se podrá elegir uno de los dos talleres que se realizarán a partir de las 13:00 horas: El hallazgo de la naturaleza, en el que se podrán descubrir formas animales a través de hilos, tintas y manchas de acuarela para conocer las emociones y cuidar del medio ambiente o bien ser parte del taller El color y la forma, mediante el cual se aprenderá sobre la combinación de colores, luces y sombras, jugar con la perspectiva y experimentar con materiales reciclados. Estas actividades son para infancias a partir de seis años en adelante y se realizarán el 27 de abril.

Los niños ponen el arte de colores

colores, en el cual se abordarán obras como Retrato de la niña Manuela Gutiérrez, de José María Estrada; Retrato del niño Juan Francisco de la Luz Hidalgo, autor por identificar; Niña con manzana, de Rosario Cabrera, y Retrato del niño Francisco de la Serna, de Guillermo Ávalos.

También realizará el taller Crea una máscara, donde podrán realizar un retrato a manera de máscara, con materiales reciclados y descubrir la personalidad que se esconde detrás de ella. Estas actividades se realizarán el 27 y 28 de abril a las 11:00 y 13:00 horas, mientras que el Taller para niños y no tan niños está programado para el día 30 de las 11:00 a las 15:00 horas.

El Taller de pintura al fresco de creación libre tomará como referencia obras y actividades de la vida cotidiana y se realizará el 27 de abril a las 11:00 horas dentro del Museo Mural Diego Rivera. El mundo según lxs niñxs 1: Ana Mendieta y las siluetas es una actividad en la que se realizarán cartografías de todo tipo de entornos, desde nuestro propio cuerpo hasta las estrellas del universo, inspirándonos cada sesión en una obra entre las que constituyen la exposición. Esta actividad se lleva a cabo en el Museo Tamayo.

Por su parte, el Museo Nacional de la Estampa ofrecerá visitas mediadas para toda la familia de sus exposiciones actuales Elizabeth Cattlet y Francisco Mora. Compañeros en el arte y en la vida y Decir luz es decir sombra. Saúl Kaminer. La cita es el 27 de abril a las 13:00 horas.

El gran safari en el jardín

El 30 de abril a las 16:00 horas, La Tallera te espera con El gran safari en el jardín, una búsqueda del tesoro mediante una serie de instrucciones que ayudarán a recolectar elementos naturales presentes en el jardín, mientras reciben información sobre la importancia de diversos seres vivos para lograr el equilibrio del ecosistema. Después realizarán una historia colectiva a partir de los elementos naturales recolectados para cerrar con un pequeño convivio.

El Museo de Arte Moderno tendrá los talleres Din don: exploración sonora, donde el canto y la lectura sirven para explorar sonidos, el cual está dirigido a bebés de 0 a 2 años.

Sesión de lectura, juegos corporales y movimiento

Érase una vez, un cielo verde es una actividad de pintura al aire libre alrededor de la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción, para niños de 5 a 12 años. El taller Mi museo: colores en movimiento es una sesión de lectura, juegos corporales y movimiento a partir del álbum silente Mi museo, dirigido a niñas y niños de 2 a 4 años. También realizará el taller Paisaje interior, en el que la pintura al aire libre es la principal actividad que gira en torno a la exposición Enrique Echeverría. El umbral de los abstracto y en la que pueden participar niñas y niños de 5 a 12 años.

Además, ofrecerá Veo, veo...esponjosas historias tintineantes, espacio lúdico-inmersivo para bebés, niños y niñas, así como el recorrido cuenteado Descubre la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción de la mano de un cuentacuentos y que contará con interpretación en LSM. Todas estas actividades se realizarán el 28 de abril a partir de las 11:00 horas.

Finalmente, el 27 de abril el Museo del Palacio de Bellas Artes ha organizado Sana, sana, colita de rana en el Área de murales, en la cual el público se podrá sumergir en las historias de seres extraordinarios, como sapos y dragones, a través de la narración de Deyanira Ruiz, para infancias a partir de 4 años. También realizará el taller Al grito del color, que tiene como propósito explorar el muralismo desde el juego y el color para crear el boceto de un mural inspirado en las cosas más importantes del mundo que te rodea. Esta actividad estará cargo de Paulina Cortez. Cupo limitado a 20 personas.

Dónde: Museos del INBAL

Cuándo: del 27 al 30 de abril, 2024

Entrada gratuita

Obra Integral para Piano de Manuel Enríquez. Concierto

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, ofrecerán el concierto Obra Integral para Piano de Manuel Enríquez, en el marco del 30 aniversario luctuoso del compositor, el sábado 27 de abril a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

El concierto, que se presentará por primera vez en la historia de este recinto, estará a cargo de los pianistas Alberto Cruzprieto, concertista de Bellas Artes, y Francisco García Torres. Programa: A lápiz, obra dedicada a Alicia Urreta, que cuenta con tres movimientos; Móvil 1, pieza con una gran variedad de dinámicas, timbres y ritmos que contrastan; Para Alicia; Con ánima, obra con un estilo composicional indeterminista, donde el compositor establece ciertos aspectos controlados en la dinámica y el ritmo, mientras deja libertad en las alturas; Hoy de ayer, cuya particularidad consta en permitir al intérprete la libertad de organizar los segmentos de la partitura, permitiendo incluso la supresión o la repetición de algunos de ellos; Maxienia, Módulos para dos pianos y 1 x 4 piano a cuatro manos.

Oriundo de Ocotlán, Jalisco, Manuel Enríquez inició su formación musical bajo la guía de su padre y en la Escuela de Música de Áurea Corona, para después estudiar en la Juilliard School. Obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim y trabajó en el Centro de Música Electrónica de las universidades de Columbia y Princeton. A su regreso a México fue cofundador del Cuarteto México, con el cual hizo giras al interior del país y a nivel internacional.

Se desempeñó como profesor y director del Conservatorio Nacional de Música, miembro y director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim) y en 1979, con el propósito de "impulsar y difundir todas las manifestaciones artísticas de vanguardia", fundó el Foro Internacional de Música Nueva, que ahora lleva su nombre.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado, 27 de abril, 2024

Horario: 18:00 horas

Boleto: 20 pesos

Obra Integral para Piano de Manuel Enríquez. Concierto. Foto: Especial.

Taller- presentación del libro Cada quien a su Modo.

Cada quien a su modo (Editorial Océano, 2024), libro infantil de la escritora mexicana María Benítez. Cuenta la historia de una pequeña criatura que corre por la selva detrás de su familia, papás y abuelos. Quiere colgarse de las lianas como los demás, pero por su tamaño se le complica. Cada integrante de la familia le muestra una manera diferente de por hacerlo: con las dos manos, con las manos y los pies, con un solo brazo fuerte… Tras varios intentos se da cuenta que es capaz de lograrlo, pero a su modo. El libro es acompañado de plantas y especies raras ilustradas por Francisco Riolobos.

María Benítez nació en la Ciudad de México en 1982. Estudió Letras Hispánicas. Ha participado en diversos procesos y movimientos sociales, así como con ONGs nacionales e internacionales. Desde hace seis años estudia el cuerpo y la práctica de sentirse sin prejuicios.

Dónde: Librería La Increíble. Juan de la Barrera 112. Condesa. CDMX

Cuándo: Sábado, 27 de abril, 2024

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Taller- presentación del libro Cada quien a su Modo. Foto: Especial.

Lectura dramatizada del libro El Hámster del presidente de Juan Villoro

El Colegio Nacional conmemora el Día Internacional del Niño y de la Niña con la lectura dramatizada del libro El Hámster del presidente (SM, 2018), escrito por Juan Villoro, escritor, periodista, dramaturgo y miembro de El Colegio Nacional. Esta actividad, además de celebrar a las infancias, tiene como objetivo promover la educación democrática en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Villoro mencionó que la lectura estará dirigida especialmente a demócratas de seis años, quienes serán los futuros electores y tendrán un papel decisivo en el destino de México en los próximos dos sexenios. No obstante, el evento estará abierto a todo el público.

La lectura dramatizada estará a cargo de los actores Eduardo España, Montserrat Marañón y Francisco Rubio, quienes realizarán “un performance acompañado de pancartas, en un formato que simula el ambiente de una contienda electoral”, pero adaptado para el público infantil de seis años, adelantó Villoro.

En El Hámster del presidente, Villoro introduce a las niñas y los niños en temas de democracia a través de una fábula divertida y original. En el libro se plantea cómo tomar decisiones políticas y cómo identificar a los mejores candidatos. “En esta historia, la gente decide votar no solo por un candidato, sino también por su mascota (un hámster), porque se pretende ver cómo trata el candidato a su animalito de compañía y cómo eso refleja su trato hacia la ciudadanía”, especificó Villoro.

Al concluir la lectura dramatizada, se llevará a cabo una sesión de firma de libros y una convivencia con Juan Villoro y los actores. Como siguiente actividad, el artista plástico Alejandro García Lagarda (Pop Gore) impartirá un taller de dibujo dirigido a las niñas y los niños, que vinculará literatura y pintura. Con este taller, El Colegio Nacional busca crear un espacio seguro donde las infancias puedan dialogar, aprender a compartir y defender sus puntos de vista desde el respeto y la compasión, mientras intervienen y reinterpretan el personaje del hámster bajo la orientación del artista Pop Gore. Finalmente, habrá un recorrido guiado por la exposición De La Enseñanza a El Colegio: Historia del edificio de El Colegio Nacional, que concluye también el sábado 27 de abril.

Dónde: Aula Mayor de El Colegio Nacional. Donceles 104. Centro Histórico. CDMX

Cuándo; sábado, 27 de abril, 2024

Horario: 11:00 horas

Entrada Libre

Lectura dramatizada del libro El Hámster del presidente de Juan Villoro. Foto: Especial.

De raso y pedrería, Yolanda Varela en Escuela de Rateros. Exposición

Producida en 1956 por Antonio Matouk, bajo la dirección del talentoso Rogelio A. González y con un guion escrito por Luis Alcoriza sobre la pieza teatral de Carlos Llopis, "Escuela de Rateros" cuenta la historia de Raúl, un humilde panadero contratado por la policía para atrapar al asesino de Víctor, un sofisticado y pedante actor y músico, casualmente idéntico a él. Una película que con el tiempo se convertiría en un clásico mexicano. Para nuestra buena fortuna, hace unos meses Yolanda, Gabriela, María Fernanda y Fernando de Fuentes Sainz –hijos de Yolanda Varela y el productor Fernando de Fuentes Reyes– al tanto de la labor que en pro de la conservación de este tipo de bienes culturales realiza la Cineteca Nacional, generosamente donaron el vestido de noche que la actriz porta en la secuencia final.

Dónde: Cineteca Nacional. Barrio de Xoco. CDMX

Cuando: A partir del 25 de abril, 2024

Entrada libre

De raso y pedrería, Yolanda Varela en Escuela de Rateros. Foto: Especial.

Casi romántica. Espectáculo Musical

¿Sigues siendo romántica o ya desististe? Ven a reírte con Casi Romántica, el nuevo espectáculo de María Inés Montilla. Una historia, acompañada con los éxitos de Rocío Dúrcal y Rocío Jurado, con un final (casi) feliz, en el que una artista preñada (de ideas) busca darlas a luz en la forma de un grandioso espectáculo musical imaginario en el que el amor, el desamor y una gran selección musical son los elementos principales. Dirección Teatral: Alejandro Herrera Bracho. Dirección Musical: Mtro. Pepe Zavala.

Nacida en Mendoza, Argentina, María Inés Montilla empezó a estudiar artes escénicas a los 5 años; a los 18 se graduó de profesora de esas disciplinas, actividad que desempeña desde entonces, junto a la actuación. Hace 18 años, María Inés llegó a México para tomar unas vacaciones. Pronto decidió alargar su estancia para escribir y llevar a escena diferentes obras que han sido inspiradas en sus experiencias y vivencias lejos de su tierra. Hoy es una reconocida artista y promotora cultural, con especial énfasis en el tango y la milonga; desde 2010 dirige el Festival de Tango México y ha encabezado academias de baile, realizado puestas en escena y administra su propio foro de espectáculos.

Dónde: Lo de Inés–Café Concert. Primer piso del Restaurante Quebracho. Hamburgo 313 Colonia Juárez. Ciudad de México

Cuándo: Sábado, 27 de abril, 2024

Horario: 21:00 horas

Boleto: 500 pesos

Casi romántica. Espectáculo Musical. Foto: Especial.

Otto. Teatro

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentan la obra Otto, la cual a partir de este sábado 27 de abril de 2024 podrá verse en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, gracias al trabajo de La Bomba Teatro, compañía mexicana que se basa en la experimentación del clown y el manejo de elementos de circo y música en vivo. Esta historia ocurre entre las bambalinas del circo y del teatro.

Otto, emblemático personaje fantástico del circo, a punto de iniciar la función, pierde su nariz, de la cual se va desprendiendo un hilo rojo que le mostrará el camino hacia una gran aventura: un divertido viaje a su interior, donde entre otras adversidades, enfrentará miedos, temores y recuerdos que se inspiran en la realidad del universo infantil y en la parte humana de todo artista escénico. A través de este viaje, Otto mostrará cómo sobreponerse a la adversidad, utilizando el juego como arma y la risa como remedio y gran valor.

Con la autoría de Lucía Leonor Enríquez y Aziz Gual, bajo la dirección del mismo Aziz, esta obra se presentará sábados y domingos a las 12:30 h hasta el 2 de junio. Esta puesta en escena clown dirigida a niñas y niños, principalmente, conjuga dos lenguajes: el trabajo poético y de clown de su autor y director de escena, junto con la energía explosiva de las y los integrantes de la compañía, los cuales al fusionarse llevarán al público a una aventura desconocida en donde los miedos, los recuerdos, las frustraciones y los enigmas de la vida se darán cita.

Dónde: Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Campo Marte. CDMX

Cuándo: del 27 de abril al 2 de junio, 2024

Horario: sábados y domingos a las 12:30 horas

Boleto: 80 pesos

Otto. Teatro. Foto: Especial.

Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 26 de abril. 20:00 horas. SAÚL LEGORRETA cuarteto. Con Pablo Castro, Darío González y Sebastian Soto. Cuota de recuperación: 100 pesos

Sábado, 27 de abril. 15:00 horas. PABLO LOAIZA trío. Con Pato Peña y Ricardo Arenas. No cover

Sábado, 27 de abril. 20:00 horas. DARÍO PICCIONI cuarteto, con Giovanni Cigui, Gabriel Puentes y Roberto Verástegui. Cuota de recuperación: 200 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. Foto: Especial.

Niños y Niñas Ruidosos. Performance y Exploración sonora

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Tamayo y su Club Editorial de Niñas y Niños, en colaboración con la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitan a la sesión Niños y Niñas Ruidosos donde podrán experimentar un cruce disciplinar entre el performance y la exploración sonora, el domingo 28 de abril de 16:00 a 17:30 horas.

Los participantes se apropiarán del Museo Tamayo y de la Casa del Lago, a través de un recorrido que va del Pabellón Tamayo hasta el Espacio Sonoro de Casa del Lago, en el que podrán interactuar con los sonidos y paisajes del lugar. Gracias a la proximidad de ambos recintos, en el Bosque de Chapultepec, los participantes podrán convivir en estos espacios culturales a través de una exploración experimental del ruido, componente clave de sus procesos de aprendizaje y esparcimiento, mediante la interacción con el entorno.

Este programa de experimentación sonora es coordinado por Fernando Vigueras, artista sonoro y músico especializado en prácticas y lenguajes experimentales, con la participación de Katia Castañeda y Sarmen Almond. El proyecto busca vincular a los pequeños con diversas posibilidades de lo sonoro y el ruido. El Club Editorial del Museo Tamayo está integrado por León Nicolás Esparza, Humberto Contreras, Zyanya Medina, Haian Russ, Amelie Castillo, Teodoro Sinatra, Maximiliano Vallejo, Norah Hernández y Quetzalli Zacahula.

Dónde: Museo Tamayo /Casa del Lago. Bosque de Chapultepec. CDMX

Cuándo: domingo, 28 de abril, 2024

Horario: de 16:00 a 17:30 horas

Entrada libre

Niños y Niñas Ruidosos. Performance y Exploración sonora. Foto: Especial.

El Ensamble Escénico Vocal le canta a los niños y no tan niños

Con un colorido ciclo de tres conciertos que entrelazan un poco de ópera, rumba y música de películas, con de canciones de los mexicanos Chava Flores y Francisco Galindo Soler “Cri-Cri”, el Ensamble Escénico Vocal (EEV) del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) festejará a las infancias de hoy y de ayer, el sábado 27 y martes 30 de abril de 2024, en tres diferentes recintos de la Ciudad de México.

El Teatro Casa de la Paz, la Biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica y el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos serán las sedes de este programa que también busca exhibir que la práctica del canto es lúdica y formativa, así como virtuosa y multifacética, por lo cual, los cantantes de esta agrupación artística recrearán diversas atmósferas, con el poder de su voz, así como con la expresividad y plasticidad de su lenguaje corporal.

Sergio Vázquez participará como director musical invitado en este programa titulado El Ensamble Escénico Vocal le canta a las niñas y los niños y no tan niños, con el que esta agrupación artística conmemorará el 30 de abril, fecha que en 2024 cumple 100 años de haber sido designada como tal, con la finalidad de reafirmar los derechos de niñas y niños, así como para promover un ambiente óptimo para su desarrollo pleno e integral, en el que el deporte y las artes en estén presentes desde su primeros años.

El telón de este ciclo de conciertos se alzará con la Obertura El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, obra catalogada como una ópera bufa estrenada en 1816, la cual relata las peripecias de dos enamorados: el Conde de Almaviva y Rosina, quienes, con ayuda del barbero Fígaro, consiguen unirse en matrimonio; una historia que quizá al público le sonará familiar al escucharla ya que ha sido retomada en series de televisión como los Looney tunes; y la película Help, de The Beatles.

Asimismo, los cantantes del EEV evocarán momentos de película cuando interpreten Let It go, tema principal de la cinta Frozen; además encarnarán a las heroínas y héroes de Disney cuando canten How far I'll go, del largometraje Moana (2016); Touch the sky, de Brave (2012); Reflection, de Mulan (1998); When will my life begin, de Enredados (2010), y Zero to hero, de Hércules (1997). Y recrearán momentos de fraternidad y camaradería con las interpretaciones de Under the sea, de La sirenita (1989), The bare necessities, de El libro de la selva (1967); Friend like me, de Aladino (1992); Hakuna matata, de El Rey león (1994); y Be our guest, de La bella y la bestia (1991).

Bajo este mismo ambiente festivo, el público escuchará El son de la vida, de José Galván, Cachita, de Rafael Hernández Marín; El manicero, de Moisés Simons; y Los XV años de Espergencia, de Salvador Chava Flores, temas con acentos y tonos de rumba y son, mediante los que el EEV exhibirá su poder vocal y sus habilidades escénicas que con cadencia y ritmo corporal invitarán al público a moverse al ritmo de sus interpretaciones.

El cierre de este programa en el que El Ensamble Escénico Vocal le canta a los niños y no tan niños será con un Duetto Buffo di due Gatti, de Gioachino Rossini, pequeña pieza para dos sopranos y piano, que representa un divertido diálogo entre dos felinos; y con La patita, El ratón vaquero y El negrito bailarín, tres de los temas más célebres de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, un compositor infaltable en este Día de la Niñez.

Sábado 27, a las 18:00 horas, en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica; y el martes 30, a las 16:00 horas, en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos. Entrada libre