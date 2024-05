¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 3 al 5 de mayo?

Primer fin de semana del quinto mes del año (quintilis), que deriva de la diosa romana Maia (Bona Dea) a quien los romanos le dedicaban el Festival Maius. Se dice también que el origen tiene relación con el término Maius Juppiter: Maximus, el más grande. En la antigua Grecia su equivalente es el mes de Targelión. De acuerdo con una tradición, la piedra de mayo es la esmeralda; y su flor, el lirio. Época de lluvia y preámbulo del verano. Presentamos aquí algunas sugerencias de actividades culturales para disfrutar con la familia y amigos en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?



1. Presentación de Rapsodia Mexicana. Disco de Argentina Durán

No te puedes perder la presentación de la pianista Argentina Durán. Foto: Especial

Rapsodia Mexicana, segundo álbum como solista de la joven virtuosa pianista Argentina Durán. Selección de obras de compositores mexicanos de épocas y estilos diversos, varios de ellos veracruzanos en el despliegue de un repertorio de corte romántico, nacionalista e impresionista. Obras de Manuel M. Ponce, Felipe Villanueva, José Rolón, Mario Ruiz Armengol y otros tal vez menos conocidos, como Jesús Corona, autor de la pieza que da título al fonograma, inédita hasta ahora.

Grabado en la legendaria y recientemente renovada Sala Silvestre Revueltas de los Estudios Churubusco con la utilización del excepcional piano Yamaha CFX. Rapsodia Mexicana se distingue por ser la primera producción discográfica de piano clásico producido en México con tecnología de audio inmersivo Dolby Atmos. Este hito tecnológico resalta aún más la brillante ejecución de Durán, brindando a los oyentes una experiencia sonora única que redescubre la riqueza del patrimonio musical mexicano. Producción independiente dirigida por Rosino Serrano y José Luis Esquivel.

Argentina Durán, la primera mujer pianista en convertirse en titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, representa a la nueva generación de intérpretes de música de concierto y ha destacado en los últimos años por el virtuosismo y expresividad con el que ha abordado una amplia selección de repertorio, especialmente obras de compositores mexicanos. Egresada de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría en Interpretación de Música Clásica Mexicana por el Conservatorio Nacional de Música de México. Realizó también estudios de posgrado en Chicago College of Performing Arts. Dentro de su discografía se encuentra el álbum El sonido de la Plata (2022), así como su participación en Abstracciones (2021), producido también por Esquivel y Serrano.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX.

​Cuándo: viernes 3 de mayo, 2024.

​Horario: 18:00 horas.

​Participan: Argentina Durán, Rosino Serrano, José Luis Esquivel y Luis Felipe Herrera.

​Boleto: 20 pesos.

2. Primer Aniversario de la Peña de Pau y Odette.

Ya casi es el Primer Aniversario de la Peña de Pau y Odette. Foto: Especial

Bulevar Arcoíris y Librería Último Encuentro invitan a la celebración del Primer Aniversario de la Peña de Pau y Odette. Lectura a cargo de los destacados poetas mexicanos Carlos Faesler, Mónica Nepote, Sara Uribe y León Plascencia Ñol. Encuentro de amigos amantes de la poesía en un ambiente de cordialidad donde prima el amor por la literatura y el arte en general. Coordinación de Paulina y Odette Alonso.

Dónde: Librería El Último Encuentro. Calle Las Castañeda 17, Timbre B. Mixcoac. CDMX.

​Cuándo: Sábado, 4 de mayo, 2024.

​Horario: 17:30 horas.

​Entrada libre.

3. Música UNAM

Música de Cámara UNAM. Foto: Especial

Música de cámara | Recital de violín

La violinista Rebecca Huber brinda una experiencia que destaca los cambios y aportes del repertorio violinístico desde el Barroco hasta el Romanticismo tardío, con una selección de obras de Bach, Battista Viotti, Bériot, Biber, Matteis e Ysaÿe.

Sala Carlos Chávez: sábado 4 de mayo. 18:00 horas

Proyección de la Sinfonía 9 de Beethoven en Cineteca Nacional

Música UNAM, Opus 94 y la Cineteca Nacional presentan la proyección de la Sinfonía 9 de Beethoven, a 200 años de su estreno en Viena. El concierto fue interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM el 23 de marzo de 2024 en la Sala Nezahualcóyotl, sede de la orquesta.

Cineteca Nacional | Foro al aire libre: martes 7 de mayo, 19:00 horas

4. Concierto Debussy, Puccini y Halffter a través de sus canciones

Ciclo musical vocal del INABAL. Foto: Especial

La soprano Silvia Rizo y el pianista Armando Merino volverán a unir su talento en el concierto Debussy, Puccini y Halffter a través de sus canciones. Los visitantes del recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) podrán disfrutar un programa con temas memorables del francés Claude Debussy (1862-1918), como Trois mèlodies y Fêtes galantes, las cuales contienen textos del poeta Paul Verlaine. En el caso del italiano Giacomo Puccini (1858-1924), conmemorarán su centenario luctuoso con Canto d’anime, Sole e amore y Arie da camera e da Chiesa, y del español Rodolfo Halffter (1900-1987) interpretarán Marinero en tierra, Op. 27 y Gimiendo por ver el mar.

Silvia Rizo estudió con Irma González y Enrique Jasso en el Conservatorio Nacional de Música. En la Universidad Menéndez y Pelayo, en Barcelona, estudió con Victoria de los Ángeles. Es integrante del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes. Obtuvo el primer lugar en los concursos internacionales Fanny Anitúa 1990, Voces del Pacífico 1993 y Operalia 1994. Armando Merino es licenciado en piano, con mención honorífica por la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Artes Musicales por The Manhattan School of Music de Nueva York. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM.

Dónde: Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte. Tacuba No. 8, Centro Histórico. CDMX.

​Cuándo: sábado 4 de mayo, 2024.

​Horario: 11:30 horas.

​Entrada libre.

5. Aliqua. Música de cámara contemporánea

No te pierdas el concierto del ciclo Aliqua. Foto: Especial

El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) presenta un concierto del ciclo Aliqua. Música de cámara contemporánea. Aliqua, del latín algunos, despliega lo más representativo del repertorio de la música de cámara contemporánea, compuesta en los siglos XX y XXI, interpretada por el Ensamble Cepromusic del INBAL. Este programa incluye Face, del compositor Aaron Mencher, en la que plantea una exploración sobre los límites de las posibilidades de los instrumentos (flauta y viola), los cuales se expanden por medio de la computadora y los sonidos electroacústicos; Reflections on the Nature of Water, de Jacob Druckman, ganador del Pulitzer, se inspira en el agua para elaborar seis distintas impresiones sobre este elemento y plasmarlos en el sonido de la marimba.

Por otro lado, Kryl (para trompeta sola), de Robert Erickson, teje una textura a la manera medieval del hoquetus, el intercalado de los sonidos del instrumento con los de la voz, creando así un continuo por medio de líneas fragmentadas. Laconisme de l’aile, de Kaija Saariaho, juega con la percepción de la resonancia del espacio, en donde la voz y la flauta se localizan gracias a la intervención de los medios electrónicos. Por último, Monólogo VI Muerte de Poseidón (para trombón solo), del compositor mexicano Samuel Cedillo, presenta al Dios de los mares irónicamente ahogado.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX.

​Cuándo: Sábado, 4 de mayo, 2024.

​Horario: 19:00 horas.

​Boleto: 20 pesos.

6. Abraham Ángel: entre el asombro y la seducción. Exposición

Exposición Abraham Ángel: entre el asombro y la seducción. Foto: Especial

En el Museo de Arte Moderno (MAM) continúa en exhibición la muestra Abraham Ángel: entre el asombro y la seducción, primera gran revisión del trabajo de este artista mexicano en más de 35 años, la cual llegó al MAM después de su éxito en el Museo de Arte de Dallas.

A la entrada de la Sala A, donde se encuentra la exposición, un autorretrato da la bienvenida al público que asiste a recorrer la colección. “Esta es una clara muestra de la invitación que el artista Abraham Ángel hace al espectador para conocer sus gustos, su historia y su propio contexto”, dice el curador de la muestra, Mark A. Castro.

Ante la pregunta: ¿quién fue Abraham Ángel?, cabe señalar que nació en México en 1905. Es considerado uno de los artistas más destacados de su generación. Durante su breve carrera, de tan solo tres años, desarrolló un estilo único que capturó con éxito los rápidos cambios de la sociedad y la cultura del México de principios del siglo XX. A los 16 años Ángel conoció al pintor Adolfo Best Maugard, quien había desarrollado un método de dibujo basado en la combinación de siete elementos básicos del diseño. El sistema educativo de este sistema consiste por su mensaje subyacente de que cualquiera podía aprender a crear obras de arte convincentes con la formación adecuada.

Así, Abraham Ángel se unió a una generación de jóvenes estudiantes y artistas que exploraron el potencial del Método Maugard, y su influencia es evidente en sus primeros trabajos. Durante los dos años siguientes, mientras Ángel se sumergía en la escena cultural de la Ciudad de México, desarrolló un lenguaje y un estilo visual distintos. Y aunque su obra en ocasiones se vio ensombrecida por su trágica muerte ocurrida en 1924 --a la edad de 19 años--, las convincentes pinturas de Ángel consolidaron su estatus como un creador fundamental en la historia del arte mexicano moderno e hizo de su figura una inesperada leyenda en el circuito artístico y cultural del país en las primeras décadas del siglo XX.

Reuniendo casi todas sus piezas sobrevivientes, la exposición que alberga el MAM hace una revisión de la obra del artista, de su estilo único en la pintura de paisaje, del retrato, del autorretrato y de escenas de género.

Dónde: Museo de Arte Moderno. Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec. CDMX

​Cuándo: hasta el 14 de julio de 2024.

7. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Convite en el 28 Aniversario de su fundación. Foto: Especial

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 3 de mayo, 20:00 horas. GUMBO BAND. Con Javier Fajardo, Valeria Dávila y Alán Fajardo. Cuota de recuperación: 100 pesos.

​Sábado, 4 de mayo. 15:00 horas. PABLO MADRIGAL trío. Con Lary Ruvel y Santiago Von. N.

​Sábado, 4 de mayo. 20:00 horas. PETIT CARAVAN. Con Valeria Dávila, Alex Daniels y Axel Tamayo. Cuota de recuperación: 100 pesos.

​Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia portales Sur. CDMX.

​8. Héctor Infanzón presenta dos producciones discográficas

Presentación Tres historias concertantes y Días sin tiempo. Foto: Especial

La Fonoteca Nacional presenta las producciones discográficas Tres historias concertantes y Días sin tiempo, ambas del pianista y compositor Héctor Infanzón. La presentación contará con la participación del promotor musical Germán Palomares Oviedo, el percusionista y músico de cámara Ricardo Gallardo, el promotor cultural Octavio Echávarri y el pianista Héctor Infanzón, quienes comentarán los procesos creativos de composición, grabación y realización de estas producciones discográficas.

Tres historias concertantes, disco sinfónico; Días sin tiempo, fue grabado con formato de cuarteto. Ambos álbumes están conformados por composiciones de Infanzón. Durante el evento Gallardo e Infanzón interpretarán dos movimientos de cada producción discográfica. Héctor Infanzón es considerado uno de los pianistas y compositores de jazz y música de concierto más reconocidos de México. A lo largo de más de 40 años de trayectoria, sus composiciones han quedado plasmadas en 13 discos bajo su nombre y ha colaborado en innumerables producciones y giras internacionales con reconocidos artistas.

Además, ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos, entre los que se encuentran las preseas Lira de Oro y Mario Ruiz Armengol por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM). Ha sido nominado en dos ocasiones al premio Las Lunas del Auditorio, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) le otorgó el premio Trayectoria por más de 25 años de carrera como compositor y fue nominado al Latin Grammy por su disco Tres historias concertantes, como Mejor Disco del Año y Mejor Obra Clásica Contemporánea.

Dónde: Auditorio Murray Schafer de la Fonoteca Nacional. Francisco Sosa 383. Barrio de Santa Catarina, Coyoacán. Ciudad de México.

​Cuándo: Viernes, 3 de mayo, 2024.

​Horario: 19:00 horas.

​Entrada Libre.

9. Del Tango al Diván

María Inés Montilla. Foto: Especial

Con sus letras, los tangos muestran una manera de sentir, de sufrir y de ver la vida, la de los argentinos y la de muchos latinoamericanos. Del Tango al Diván es un espectáculo en el que las letras de los tangos ayudan a María Inés Montilla a contar una historia donde aparece el psicoanálisis, la nostalgia y el humor. Nostálgica, extrovertida y carismática, así́ se muestra en el escenario la actriz y cantante en este monólogo musical, en el que es acompañada por el pianista Martín Murano.

Dónde: Lo de Inés–Café Concert. Primer piso del Restaurante Quebracho, Hamburgo 313 Colonia Juárez. CDMX.

​Cuándo: Sábado, 4 de mayo, 2024.

​Horario: 21:00 horas.

​Boleto: 450 pesos.

