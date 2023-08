¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 4 al 6 de agosto?.

Entra agosto con su semblante soleado a completar el verano y preparar la entrada del otoñal octubre. Limpidez de plazos sinuosos que remiten a los versos de Octavio Paz: “Entre irse y quedarse duda el día, / enamorado de su transparencia. // La tarde circular es ya bahía: / en su quieto vaivén se mece el mundo. / Todo es visible y todo es elusivo, / todo está cerca y todo es intocable”. El verano, pausa que agosto sublima y concluye. Siguen las vacaciones. Arriban visitantes extranjeros y del interior del país a la Ciudad de México. Sugerimos aquí algunos eventos culturales, artísticos y recreativos que se pueden disfrutar en este fin de semana en la capital del país.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Gran Remate de libros y películas

Bajo el lema Salva un libro, no dejes que lo destruyan, llega la 16 edición del Gran Remate de libros y película donde participan más de 300 sellos editoriales que ofertan libros, películas, discos y vinilos, desde 10 hasta 150 pesos. La iniciativa librera reune a expositores y sellos editoriales distribuidos en 10 carpas, donde los visitantes podrán encontrar grandes descuentos en títulos editoriales, musicales y cinematográficos con precios atractivos. De esta manera, las editoriales podrán saldar el material que les genera altos costos de almacenamiento al ofrecer una nueva oportunidad para que las viejas publicaciones atrapen a nuevos y curiosos lectores. Asimismo, los libros que tengan costos más elevados contarán con atractivos descuentos para promover su compra.

Dónde: Explanada Monumento a la Revolución

Cuándo: hasta el domingo, 6 de agosto, 2023

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Entrada Libre

Gran Remate de libros y películas. Foto: Especial.

2. Homenaje a Tite Curet

La Orquesta Necedad presenta una gala bailable en homenaje a Tite Curet Alonso (Puerto Rico, 1926 – Estados unidos, 2003), compositor puertorriqueño figura estelar de la música afrocaribeña con un legado de más de 2000 temas de salsa, boleros y baladas románticas. Destacan títulos como "Anacaona", "Periódico de ayer", "Lamento de Concepción", "Las Caras lindas", "Juan Albañil", "Mi triste problema", "Tiemblas", "Plantación Adentro", "De todas maneras rosas", "Marejada feliz", entre muchas otras. Algunos artistas que interpretaron sus canciones son: Joe Quijano, Wilkins, Cheo Feliciano, Celia Cruz, La Lupe, Willie Colón, Tito Rodríguez, Olga Guillot, Héctor Lavoe, Ray Barretto, Tony Croatto, Tito Puente, Ismael Miranda, Roberto Roena, Bobby Valentin, Marvin Santiago, Willie Rosario, Chucho Avellanet, Andy Montañez, Rafael Cortijo, Tommy Olivencia, Frankie Ruiz, Rubén Blades y Menudo. Tributo a un coloso de las modalidades musicales del Caribe.

Dónde: Foro Hilvana. Avenida México-Tenochtitlan 17. Colonia Buenavista. CDMX

Cuándo: sábado, 5 de agosto, 2023

Horario: a partir de las 21:00 horas

Boleto: 150 pesos

Homenaje a Tite Curet. Foto: Especial.

3. Presentación del libro La pequeña ignorancia

Presentación de la antología poética del Wallace Stevens traducida y editada por Hernán Bravo Varela en el sello Dharma Books. Stevens es uno de los mayores poetas del modernismo anglosajón con una obra que junto a Eliot, Pound y Carlos Williams conforma un momento culminante de la lírica en lengua inglesa del siglo XX. Reconocido con el Premio Pulitzer y el Premio Nacional del Libro. Bravo Valera traduce al español una significativa parte de textos de varios libros de Stevens.

Dónde: Casa Tomada. Pachuca 146-A. Colonia Condesa. CDMX

Cuándo: Viernes 4 de agosto, 2023

Horario: 19:00 horas

Entrada Libre

Presentación del libro La pequeña ignorancia. Foto: Especial.

4. Concierto Mozart, Zelenka, Händel y García de León

Orquesta y Coro de la Secretaría de Marina,

Germán Tort, director invitado.

Fernando Mariña, guitarra.

Viernes 4 de agosto 2023 17:00 horas. Biblioteca Vasconcelos, Eje 1 Nte. S/N col. Buenavista. CDMX

Domingo 6 de agosto 2023 13:30 hrs. Museo José Luis Cuevas. La Academia 13, Centro histórico. CDMX

Entrada Libre

Concierto Mozart, Zelenka, Händel y García de León. Foto: Especial.

5. La Peña de Pau y Odette

El Bulevar Arcoíris y la librería El último Encuentro presentan Poesía y Música Sefardi, actividad con lecturas de textos a cargo de los poetas Cristina Arreola, Mercedes Alvarado, Alejandro Paniagua Anguiano y Samuel Rive. Musica interpretada por el dúo Raises: Cristina Pardo, mezzosoprano; Enmanuel Poll, contratenor. Encuentro de amigos amantes de la literatura y de la música convocados por Paulina Rojas Sánchez y Odette Alonso.

Dónde: Centro Cultural Cántaro. Calle La Castañeda 17-B. Colonia Mixcoac. CDMX

Cuándo: Sábado, 5 de agosto, 2023

Horario: 17: 00 horas

Entrada libre

La Peña de Pau y Odette. Foto: Especial.

6. Jazz y Gastronomía

El Centro Cultural El Convite da a conocer su programación musical de fin semana que se complementa con la oferta de una carta de platillos que combinan recetas de la cocina oaxaqueña con el estilo gourmet internacional preparados por el chef Alberto Aguilar quien recomienda los chiles en nogada de la temporada. Programación musical Alberto Aguilar; relaciones públicas, Celina Aguilar. Espacio artístico y gastronómico, orgullo de la colonia Portales Sur.

4 de julio, 14:00 horas - Carlos Olivares Baró. Pinchando una excelente selección de discos de música afrocubana. Viernes de Comida y jazz.

4 de julio, 20:00 horas– Cuarteto Mexicano de Jazz. Viernes de Cena y Jazz. (Cuota de recuperación: 100 pesos en efectivo).

5 de julio, 14:00 horas – Tomas Krumm con Chris Matas. Sábado de Comida y Jazz

5 de julio, 20:00 horas – Daniel Paz Cuarteto. Sábado de Cena y Jazz.

Dónde: El Convite. Ajusco 798-bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada libre

Jazz y Gastronomía. Foto: Especial.

7. Jóvenes violistas del Siglo XXI

Presentación del ciclo Jóvenes violistas del siglo XXI, dentro del programa Música INBAL en la Ponce, en que las violistas Katherine Jones López, Felisa H. Salmerón y Marlene Lara interpretarán piezas de Johann Sebastian Bach (Alemania, 1685-1750); Rebecca Clarke (Reino Unido, 1886–Estados Unidos, 1979); Béla Bartók (Hungría, 1881–Estados Unidos, 1945); Paul Hindemith (Alemania, 1895-1963); Eduardo Angulo (México, 1954), y Dimitri Shostakovich (Rusia, 1906-1975).

La primera parte del programa está integrada por música de Johann Sebastian Bach: Suite V para violonchelo (transcripción para viola), y Preludio, que interpretará Katherine Jones. De la autora Rebecca Clarke: Passacaglia on an Old English Tune, Grave, ma non troppo lento interpretadas por Felisa H. Salmerón. Del compositor Béla Bartók: Concierto para viola y orquesta, ejecutada por Katherine Jones López, quienes estarán acompañados por el pianista Rodrigo Acevedo.

Para la segunda parte interpretarán, de Paul Hindemith, Sonata para viola sola, Op. 25 núm. 1, Breit Viertel; Sehr frisch und straff; Sehr langsam; Rasendes Zeitmass. Wild. Tonschönheit ist Nebensache; y Langsam, mit viel Ausdruck, piezas que serán ejecutadas por Marlene Lara. Del autor Eduardo Angulo: Concierto para viola y orquesta, Bachanal estará a cargo de Felisa H. Salmerón. De Shostakovich ejecutarán Romanza, con arreglo para tres violas, y Moderato, en la cual participarán Marlene Lara, viola I, Katherine Jones López, viola II, y Felisa H. Salmerón, viola III.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Cuándo: Viernes, 4 de agosto, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: 20 pesos

Jóvenes violistas del Siglo XXI. Foto: Especial.

8. Una Mirada del Otro. Exposición

Muestra plástica: La mirada del otro, de Carolina Kerlow, en la galería Luis Cardoza y Aragón, del Centro Cultural Bella Época, del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Al respecto de la exposición, la artista señala que como espectadora las imágenes en movimiento han sido para ella una reflexión visual y un diálogo silencioso con La mirada del otro. El cine ha sido un tema frecuente de su obra plástica y ahora la televisión es punto de partida de esta muestra, en la que el planteamiento plástico que otro artista hizo de la TV y retorna a la pintura lo que fue imagen en movimiento. El origen de las piezas se remonta a la iconografía, luces, y aspectos del proceso creativo en la serie Naturaleza Quieta, asi como a sus propios recuerdos y fotografías del proceso creativo.

Exposición integrada por 27 piezas inspiradas en las propuestas de 22 artistas de los 40 que participaron en esa serie televisiva, realizada durante más de 10 años por Marcos Limenes y la propia Carolilna Kerlow para TV UNAM: Luis Argudín, Magali Lara, Rafael Barajas "El Fisgón", Gabriel Macotela, Yolanda Mora, Vicente Rojo y Patricia Lagarde.

Dónde: Galería Luis Cardoza y Aragón del Centro Cultural Bella Época del FCE. Tamaulipas 202. Esquina Benjamín Hill. Hipódromo Condesa. Ciudad de México

Cuándo: del sábado 5 de agosto al domingo 27 de agosto, 2023

Horario: de 12:00 a 20:00 horas

Entrada libre

Una Mirada del Otro. Exposición. Foto: Especial.

JVR