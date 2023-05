¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 5 al 7 de mayo?

Entra mayo al escenario con la espera del Día de las Madres, evento de gran tradición en nuestro país. Regreso de las jornadas de asueto por el fin de semana largo del ‘puente’ de la celebración del Día del Trabajo. La ciudad entra en ‘pausa activa’ --después de la amplia marquesina cultural y recreativa dedicada a los niños-- con teatros, cines, salas de concierto, foros al aire libre, clubes de jazz, salones de baile y otros espacios en la oferta de una cartelera atractiva para disfrutar entre amigos y con la familia en este colofón semanal. Aquí sugerimos algunas de ellas.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

Música UNAM | OFUNAM Segunda temporada 2023

La Orquesta Filarmónica de la UNAM continúa explorando el Foco Ligeti con su Concierto rumano inspirado en las tradiciones paganas de Rumania, y el Foco Rajmáninov a través de su última obra orquestal, las Danzas sinfónicas.

Ensayo abierto: Sala Nezahualcóyotl: sábado 6 de mayo, 10:00 horas

Conciertos: Sala Nezahualcóyotl: sábado 6 de mayo, 20:00 horas; y domingo 7 de mayo, 12:00 horas

Música de cámara | Recital de flauta, arpa y piano



Este concierto ofrece una muestra de la música de cámara que se ha escrito en la última década en nuestro país.

Sala Carlos Chávez: sábado 6 de mayo, 18:00 horas

La Orquesta Filarmónica de la UNAM trae para ti este fin de semana un concierto inspirado en música pagana de Rumania. Foto: Especial

Remate de libros en la UNAM

Posibilidad de comprar libros de más de 30 entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México con precios de hasta 5 pesos. Iniciativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPFE) que tiene como objetivo, además de acercar a la lectura, ofrecer volúmenes en los que se deposita el conocimiento que generan los distintos institutos, centros de investigación y facultades de la Universidad a precios accesibles. A través de este ejercicio, es posible hallar libros que contribuyan a la formación académica, sin dejar de lado el gozo por la lectura y el conocimiento.

La DGPFE pone a disposición del público 10 mil ejemplares de 600 títulos. Destacan las colecciones: Material de Lectura —sin dejar de lado las series de Vindictas. Poetas latinoamericanas y Vindictas. Pensadoras feministas latinoamericanas—, Pequeños Grandes Ensayos, El Ala del Tigre, Hilo de Aracne y Vindictas. Novela y memoria, que contarán con descuentos del 50 y hasta el 80%. Cabe mencionar las obras: La vida sexual de Immanuel Kant, de Jean-Baptiste Botul; los diarios de Alfonso Reyes; Pina Pellicer. Luz de tristeza (1934-1964), y Lo que cuenta el vecino. Cuentos contemporáneos de los Estados Unidos.

El remate contará con la producción editorial de dependencias universitarias como la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Artes y Diseño, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Instituto de Investigaciones Filológicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Revista de la Universidad de México, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

Dónde: Paseo de las Humanidades. Islas de Ciudad Universitaria.

Cuando: hasta el viernes 5 de mayo, 2023

Horario: de 10:00 a 19:00 horas

Entrada libre

En el remate de libros de la UNAM podrás encontrar ejemplares desde 5 pesos. Foto: Especial

Algodón de Azúcar. Teatro

En esta obra un hombre perdido en medio de una tormenta se encuentra con tres payasos que lo engatusan para entrar en una feria abandonada y, tras hacer un pacto con ellos, en cada una de las atracciones revive episodios de su infancia en un universo onírico, trastocado y delirante. Este montaje atrapa al espectador desde el primer instante y lo lleva por una montaña rusa de emociones que incluye diversión, intriga, asombro, impacto y reflexión, entre otras.

“Todo este recorrido lleva al protagonista a desbloquear una memoria olvidada y enfrentarse con ello va a ser la clave que lo ayude a salir de ahí. La obra empieza divertida, él recuperando su espíritu de juego, pero desafiando a la autoridad, hasta que sus acciones van teniendo consecuencias inesperadas y el viaje se vuelve una pesadilla”, explica la directora de la puesta en escena.

La puesta en escena Algodón de azúcar, dirigida al público adulto, combina recursos como el onirismo, el absurdo, la farsa, el uso de elementos simbólicos y el teatro de máscara. Fue un desafío porque el texto es muy cinematográfico, como confiesa la autora: “ Existen cambios muy rápidos de un lugar a otro y cada actor interpreta a varios personajes . Esta exploración fue un proceso muy enriquecedor para todo el equipo. Encontramos un lenguaje esencialmente teatral para resolver estos cambios rápidos de escenas y personajes”.

Dónde: Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Centro Cultural Universitario. Insurgentes Sur 3000. CDMX.

Cuándo: hasta el 14 de mayo, 2023.

Horarios: viernes, 20:00 horas; sábado, 19:00 horas; domingo, 18:00 horas

Función especial: sábado 6 de mayo, 2023. 12:30 horas

boleto: 150 pesos

La escena de teatro Algodón de Azúcar te dará momentos de risa, pero también te pondrá a reflexionar con su montaña rusa de emociones. Foto: Especial

Visita guiada por el Museo Tamayo

Las visitas arquitectónicas tienen la intención de acercar al público interesado en los aspectos de diseño, construcción e historia del edificio diseñado por Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León. Durante el recorrido se da información del contexto histórico en el que se edificó el museo, la herencia prehispánica, las referencias arquitectónicas en las que está inspirado, su materialidad y demás detalles que lo conforman y lo hacen dialogar con el programa para convertirlo en uno de los espacios más importantes de la arquitectura contemporánea.

Donde: Museo Rufino Tamayo. Reforma y Gandhi. CDMX

Cuando: sábado 6 de mayo, 2023

Horario: 12:00 horas

Entrada Libre

Si lo tuyo es visitar museos, no te puedes perder el recorrido que se dará por el Museo Rufino Tamayo, un recinto arquitectónico contemporáneo cargado de herencia prehispánica. Foto: Especial

10ª Semana de Cine Portugués

Muestra de la cinematografía de Portugal que arriba a tierra azteca con el apoyo de la Embajada de Portugal, de la Fundação Calouste Gulbenkian, de la Cinemateca Portuguesa y la Cineteca Nacional. La Semana de Cine Portugués construyó a lo largo de estos 10 años una relación particular con el público mexicano gracias a las propuestas que atravesaron esta primera década, la cual ha incluido estrenos, focos retrospectivos, visitas de cineastas, lo mejor cine clásico de dicha región.

Comprometida con la difusión de lo mejor del cine portugués, acentuando la amplitud del espectro de esa cinematografía y ofreciendo una programación que se piensa como mapa de un territorio tan heterogéneo como estimulante, esta edición se compone de una programación firmada en su totalidad por mujeres, con figuras como Rita Azevedo Gomez, Inês Gil, Cláudia Varejão, Susana de Sousa Días o Joana Pimenta.

Dónde: Cineteca Nacional. Avenida México-Coyoacan. Barrio de Xoco. CDMX

Cuándo: hasta el 11 de mayo, 2023

Horarios: consultar cartelera de la Cineteca

Boleto: 60 pesos

¿Lo tuyo es el cine? No te puedes perder la muestra cinematográfica portuguesa que la Cineteca Nacional ha preparado para ti. Foto: Especial

Concierto de Djiby Diabate. Jazz con ritmo africano

Como parte del ciclo Jazz y algo más…, el compositor africano quien estará acompañado por el Djiby Diabate Quintet, interpretará las obras Ardiana Paradise, Bay Fall, Congo, Manamana Cola, Servín Bamba, Were Were, Wocoloni, Ya me voy, Seven State, Sanji bnana, Tema Chick Corea y Djiby Nana.

Djiby Diabate ha incursionado en el género del jazz, con énfasis en las percusiones de tradición africana. Se ha presentado en festivales internacionales de jazz en Alemania, España, Italia, Marruecos, Japón, Cuba, Brasil, entre otros países. Ha colaborado con músicos de jazz mexicanos con quienes produjo el disco Congo.

Asimismo, fundó el proyecto Djiby Diabate Quintet, ensamble que sigue el esquema de un quinteto de jazz, interpreta composiciones originales en las que la música mandinga se fusiona con diferentes estilos y ritmos para dar lugar a complejas amalgamas rítmicas con melodías. Diabate es exponente del balafón, uno de los más conocidos instrumentos africanos: xilófono de láminas que tiene una serie de calabazas colocadas por debajo, las cuales sirven de resonancia y amplifican el sonido.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Avenida Juárez y Eje Central. CDMX

Cuándo: sábado, 6 de mayo, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: 20 pesos

Si eres amante del Jazz, el concierto de Djiby Diabate es algo que no te puedes perder, ya que sus canciones se mezclan con ritmos africanos. Foto: Especial

Jazz y Gastronomía

Programación de fin de semana del Centro Cultural y gastronómico El Convite. Despliegue de música que parte del jazz con dialogo con lo popular mexicano, lo afrocubano, el tango, el funk, el pop, lo urbano, lo electrónico y lo experimental. Espacio de encuentro de creadores de diferentes disciplinas (teatro, literatura, artes plásticas, danza, cine, fotografía...) en una propuesta significativa de las tendencias contemporánea del arte mexicano y del resto del mundo. Oferta de suculentos platillos del chef Alberto Aguilar, programación musical de Edgardo Aguilar y relaciones públicas de Celina Aguilar.

Cartelera de este fin de semana:

Viernes de Cena y #jazzgourmet:

Cuarteto Mexicano de Jazz

Con Francisco Téllez en el piano, Marie Anne Greenham en el contrabajo, Raúl Campos en la batería y Pablo Salas en el saxofón.

Viernes, 5 de mayo, 2023

Horario: 20:00 horas



Sábado de Comida, Música Italiana, bolero y #jazzgourmet:

Romina Guardino en la voz; Adrián Bosques en la guitarra

Sábado 6 de mayo, 2023

Horario: 15:00 horas

Sábado de Cena y Jazz Manouche #jazzgourmet Ojos de Gato:

Con Daniel Paz, Héctor Luna, Alex Martínez.

Sábado 6 de mayo, 2023

Horario: 20:00 horas

Dónde: Centro Cultural El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada libre

¡Salsa pa' todo el mundo! Necedad Orquesta en Concierto bailable

Concierto pa' que la gente baile y goce con toda la Salsabravura de La Necedad Orquesta: proyecto musical que nace del gusto de sus integrantes por los distintos ritmos afrocaribeños que, genéricamente, se han englobado en el concepto 'Salsa'. El son montuno, la guaracha, el mambo, la plena, entre otros géneros bailables y con un rico contenido temático, son interpretados por La Necedad, buscando imprimirles a los temas el sabor y la potencia que sus autores e intérpretes originales les dieron hace décadas, durante el furor de la llamada 'Salsa brava'. La Necedad evoca (e invoca) a Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Chamaco Ramírez, Cheo Feliciano, Celia Cruz, Ismael Quintana y a todos los maestros que hicieron y siguen haciendo gozar a la gente con sus grandes éxitos. La Necedad Orquesta les rinde tributo y les sigue los pasos.

Dónde: Foro cultural Hilvana. Tenochtitlan 17, entre metros Hidalgo y Revolución, CDMX

Cuándo: sábado, 6 de mayo, 2023

Horario: 21:00 horas

Boleto: 150 pesos



Si lo tuyo es bailar, acude al baile de la Necedad Orquesta, que le rinde tributo a un de los géneros musicales más bailables de la música: La salsa. Foto: Especial

Del famoso y nunca igualado corrido del Quicón Uriate. Editorial Era

Presentación de la novela de Miguel Tapia (Culiacán, Sinaloa, 1972).

"Por allá del rumbo de La Noria, en un rincón que nadie recuerda porque a nadie le conviene acordarse", en el imaginario pueblo de Cuescamula vive Enrique Uriate, mejor conocido como el Quicón, un imponente serrano aficionado a la música de Los Alegres, Los Cadetes y Los Relámpagos, admirador de los míticos personajes que protagonizan sus corridos favoritos.

Un buen día decide marcharse de casa para recorrer el mundo, dispuesto a demostrar que es un hombre de valía y honor, digno de inspirar un corrido que le permita acceder al olimpo de sus ídolos. Nuestro bravucón e ingenuo héroe emprende entonces una aventura a través de la sierra de Sinaloa, con la fiel e involuntaria compañía de su siempre hambriento primo Socho, cómplice y consejero en memorables batallas. A continuación, atestiguamos las cuestionables victorias frente a los también cuestionables rivales de este par (que van desde una maquinaria de campo hasta los capos locales), mientras la contagiosa imaginación del Quicote va transformando en realidad el universo de sus fantasías épicas.

Esta novela, escrita en una prosa en la que predominan el humor y la ironía, posee un lenguaje rico en localismos norteños del español antiguo, así como dichos, maldiciones y otras expresiones populares modernas. Su enérgico ritmo nos lleva, de la mano del entrañable protagonista, a ser los primeros escuchas de una tonada legendaria: “Y a pesar de que no siempre / lo acompañó la cordura, / el Quicón es el ejemplo: / cada hombre es el más hombre / si camina con orgullo y / si pelea con respeto”.

Donde: Casa Editorial Era. Mérida No. 4. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: viernes, 5 de mayo, 2023. 19:00 horas.

Participan Luis Jorge Boone y el autor / Entrada Libre

¿Amante de la lectura? La presentación de este libro puede ser una gran opción para empaparte de nuevas historias. Foto: Especial

Síguenos en Google News

DAN