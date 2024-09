¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 6 al 8 de septiembre?

Entra septiembre a la palestra: el mes patrio. Último grito el 16 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador en el balcón central del Palacio Nacional en la Plaza de la Constitución. Preámbulo de la toma de protesta como presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que tendrá lugar el próximo 1 de octubre ante el Congreso de la Unión. Fin de semana inscrito por atractivas actividades culturales (conciertos, exposiciones, música, presentaciones de libros...) en la Ciudad de México: aquí sugerimos algunas para disfrutar con familia y amigos en diferentes foros y recintos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1.Primera Feria del Libro Independiente Claustro

Evento literario-editorial con la presencia de sellos independientes del país. Presentaciones de libros, charlas, mesas de debate, música. Tres jornadas, durante todo el fin de semana, con la participación de editores, músicos, poetas, libreros y escritores entre los cuales destacan Tedi López Mills, Odette Alonso, Mercedes Alvarado, Mauricio Carrera, Marlene Zertuche, Fabiola Sánchez Palacios, Neto Ganja, Evelina Gil, Héctor Martínez Rojas... Feria organizada con la colaboración de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Dónde: Universidad del Claustro de Sor Juana. José María Izazaga 92. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: viernes, 6 de septiembre: de 11:00 a 18:00 horas: sábado 7 y domingo 8 de septiembre: de 12:00 a 18:00 horas

Entrada libre

Primera Feria del Libro Independiente Claustro Foto: Especial.

2. Reflejos y Mutaciones. Exposición

El artista plástico Roney Fundora (La Habana, 1972) presenta la exposición Reflejos y Mutaciones en la galería Noveé de la Ciudad de México, conformada por ocho nuevas piezas de gran formato, presentadas dentro de la concepción del expresionismo abstracto, complementadas con obras de series anteriores del concepto Polípticos multifuncionales: desborde de gradaciones plásticas audaces y una gran dinámica emotiva en el tratamiento de texturas, efectos y sensaciones.

Artista visual abocado en la edificación de paisajes inquietantes, a través de grandes trazos con espátulas de diversos tamaños, los cuales crean estructuras de alegóricas transparencias: exaltado manto que incita los sentidos y provoca interpretaciones diversas. Roney Fundora nos presenta en esta ocasión una propuesta muy sensorial, expresiva, enérgica y contemporánea. Reflejos y Mutaciones es una serie de obras muy emotivas y contrastantes, en su tratamiento de texturas, efectos y sensaciones en un trabajo directamente sobre los sentidos y emociones, gestando movimientos y paisajes imaginados recreados por el mismo espectador, el cual construye desde su singular percepción el concepto de la obra.

Dónde: Galería Noveé. Arboleda 215, Lomas Virreyes, Palmas. CDMX.

Cuándo: hasta el 5 de noviembre, 2024

Horario: de martes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas

Entrada libre

Reflejos y Mutaciones. Exposición. Foto: Especial.

3. Concierto Julian Lee Quartet

Concierto, dentro del ciclo New York All Stars 2024, del saxofonista (alto, tenor, soprano), flautista y clarinetista Julian Lee, instrumentista galardonado con Lincoln Center Emerging Artist de Jazz, su versatilidad lo ha distinguido como el músico más notorio de su generación. Ha tocado, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional con una amplia lista de músicos y agrupaciones reconocidas: Wynton Marsalis, Christian McBride, Jazz at Lincoln Center Orchestra y Jon Batiste, entre otras figuras representativas del jazz moderno.

Instrumentista ágil, domina la técnica de la ejecución de los saxofones alto, tenor y soprano con absoluta pericia, amén de incursionar en el clarinete y la flauta: singulares habilidades que se suman a la capacidad de lectura a ‘primera vista’. Integrante de axiomáticas Big Band: Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, Christian McBride Big Band, Mingus Big Band y Dizzy Gillespie All-Star Big Band; asimismo, es miembro de Mwenso and The Shakes: colectivo multinacional dirigido por el cantante, bailarín, compositor y animador Michael Mwenso.

Llega a la Sala Cantoral acompañado de jóvenes instrumentistas: Seth Finch, pianista originario de Baton Rouge, Lousiana. De formación clásica, fue alumno de Mike Esneault y se graduó en nivel superior en la Juilliard School. Con la dirección del trompetista Sean Jones, Seth Finch y veintiún jóvenes músicos talentosos de todo Estados Unidos tuvieron la oportunidad de colaborar con Diane Reeves, Gerald Clayton y Wycliffe Gordon. De igual manera, el contrabajista Russell Hall, miembro de Blacksmiths, asociación artística dedicada a la justicia social, integra el ensamble de Lee. Se completa el cuarteto con su hermano, el baterista Matt Lee, quien formó parte del programa Jazz House Kids durante sus años en la preparatoria, y después continuó sus estudios en Juilliard School. Formó parte de la Mike Lee Family, fundada por su padre, y se desempeñó como percusionista de uno de los combos juveniles más importantes de Estados Unidos: Jazz House Big Band, dirigida por Julius Tolentino.

Dónde: Sala Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuando: 7 de septiembre, 2024

Horario: 20:00 horas

Boleto: 500, 700, 800, 900 y 1 100 pesos (de acuerdo a la posición de la butaca)

Concierto Julian Lee Quartet. Foto: Especial.

4. Musica UNAM

Academia de Música Antigua (AMA)

La AMA presenta tres programas que dan testimonio de la relevancia de la tradición del Barroco italiano en su propia historia musical y en toda Europa.

Casa Universitaria del Libro: viernes 6 de septiembre, 18:00 horas

Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 7 de septiembre, 12:00 horas

Música tradicional

Inicia serie de conciertos de Música tradicional con Celso Duarte quien nos aproxima al arpa folclórica, instrumento muy importante y representativo de muchas culturas de América Latina.

Sala Carlos Chávez: sábado 7 de septiembre, 18:00 horas

Inicia serie de conciertos de Música tradicional con Celso Duarte. Foto: Especial.

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Música y literatura

La Tercera temporada 2024 de la OFUNAM explora la relación entre música y literatura, bajo la batuta de Enrique Diemecke en este primer programa se interpretarán obras de Ethel Smyth, Mario Lavista y Richard Strauss, inspiradas en textos de Henry Brewster, Carlos Fuentes y Friedrich Nietzsche, respectivamente.

Charla previa | Vestíbulo Sala Nezahualcóyotl: sábado 7 de septiembre, 19:00 horas

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 7 de septiembre, 20:00 horas; domingo 8 de septiembre, 12:00 Horas

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Tercera temporada 2024

La OJUEM ofrece en el concierto 1 de temporada obras de Mozart, Ginastera y Lilia Vázquez, conectando el clasicismo vienés con la música latinoamericana.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 8 de septiembre, 18:00 horas

5. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur, estrena la serie televisiva: ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz?, la cual inició el jueves 11 de julio en el canal Capital 21 y está conformada por 10 emisiones.

Viernes 6 de septiembre 20:00 horas. PATRICIA CARRION + RODRIGO GARCIA. C.R. por persona: 100 pesos

Sábado 7 de septiembre 15:00 horas. PABLO LOAIZA + LUCIO DE ROSA + RICARDO ARENAS + LEO CORTÉS. No cover.

Sábado 7 de septiembre 20:00 horas. ARMANDO CRUZ + MONSERRAT BORREGO + FRANCISCO LELO DE LAREA Y ALONSO SÁNCHEZ C.R. por persona:100 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. Foto: Especial.

6. La conjura del tiempo. Presentación editorial

Presentación del libro La conjura del tiempo (Editorial JP, 2024), de Maya Lorena Pérez Ruiz. Novela que cuenta la historia de Clementina, una mujer de origen campesino que llegó a la Ciudad de Aynacha huyendo de la tradición. En sus diálogos con el Santo Señor Crucificado, patrón de la cofradía de comerciantes a la que pertenece, narra cómo se vive al pie de la cordillera, entre cumbres nevadas y la aridez del altiplano. Francisco Khanawiri y Roberto Kunturi protagonizan la rivalidad entre hombres de poder que llevarán a Clementina a rebelarse.

El tiempo, que gira en espiral, colocará a los personajes a mirar de frente su pasado para obligarlos a decidir qué harán con las oportunidades de cambio que se les presentan. Mientras que la República de Imantaña, ubicada en remotas tierras de la América del Sur, se convulsionará ante la confrontación entre la tradición y la modernidad con que se cerrará un ciclo largo del tiempo. Participan: Elena Enríquez, Alberto Corral, María Teresa Cervantes y la autora.

Dónde: Librería U-Tópicas. Felipe Carrillo Puerto 60. Coyoacán. CDMX

Cuándo: Viernes 6 de septiembre, 2024

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

La conjura del tiempo. Presentación editorial. Foto: Especial.

7. Tan cerca del paraíso. Presentación editorial

En el marco de la XLI Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico 2024, se presenta el libro Tan cerca del paraíso (Bonilla Artigas Editores, 2024), de S.V. Moraq. Novela que se adentra en la vida de Julián asediada por una intensa trama de amor, espionaje y búsqueda de la verdad. El joven ingeniero mexicano que, en Anhelos opuestos, la primera novela de la trilogía, había sufrido la represión del movimiento de 1968 en México, en esta segunda parte, logrará llegar a Suiza y por fin se reencontrará con Maarit, la estoniana que había conocido en St. Paul, Minnesota para nunca dejar de amarla. Llegará al clímax de su romance en el chalet de los bosques del Jura, en la isla de Creta y en Leningrado. Su apasionada historia de amor la vivirá en medio del torbellino del choque de los colosos de la guerra fría que lo obligarán a graves decisiones.

Presenta: Denys Valverde

Dónde: IPN. Salón B. Biblioteca. Calle Manuel Carpio S/N. Colonia Agricultura. CDMX

Cuándo: Domingo, 8 de septiembre, 2024

Horario: 11:00 horas

Entrada libre

Tan cerca del paraíso. Presentación editorial. Foto: Especial.

8. Movimiento Oscilatorio. Exposición

Movimiento oscilatorio reúne a artistas de diferentes regiones de México y América Latina, quienes, bajo la coordinación de Bruno Bresani, han construido un espacio de reflexión colectiva sobre la cotidianidad y los intereses que unen a la comunidad de la plataforma Zona de Riesgo, activa desde hace cuatro años. “Esta exposición es una confluencia de inquietudes, un espacio donde experimentamos y construimos universos compartidos,” explica Bresani. “El SPM es el lugar ideal para dar voz a esta diversidad, permitiendo un diálogo social que trasciende lo convencional.”

La exposición presentará 35 proyectos, cada uno acompañado de una imagen fotográfica y un contexto biográfico que invita al espectador a sumergirse en las narrativas detrás de cada obra. La intención es llevar el arte a lo cotidiano, ofreciendo imágenes que resuenen en una sociedad cada vez más compleja.

Entre los destacados se encuentra el trabajo de Mayra Mayagoitia, quien desde Chihuahua aborda su experiencia en prisión, o Mónica Martz, que explora la violencia a través de los recuerdos de su hogar. También se presenta el proyecto de Janet Gutiérrez, una artista peruana radicada en España, que aborda el tema de la nostalgia.

La exposición no solo se limita a las imágenes, sino que también incluye eventos en vivo. El 7 de septiembre, a las 14:00 horas, se presentará el casete de arte sonoro Vajar-Estruendo líquido del sello Silencio Epi con el artista Mario Palacios Kaim. Posteriormente, a las 15:00 horas, habrá un concierto de arte sonoro con la participación de A L, Damián Portugal, Mónica Martz y Bruno Bresani. El día culminará a las 18:00 horas con la proyección del videoarte de Carlos Salom Freixas.

Dónde: Salón de la Plástica Mexicana. Colima 196. Colonia Roma. CDMX.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas

Entrada Libre

Movimiento Oscilatorio. Exposición. Foto: Especial.

9. En el FONDO no todo son letras. Exposición

La relación del arte y los artistas con el diseño y la producción editorial es tan antigua como esencial. En México sobran ejemplos de ese vínculo, siendo uno de los más significativos el del Fondo de Cultura Económica (FCE) que, desde su fundación, en 1934, ha convocado a infinidad de creadores para dar identidad gráfica a sus libros y colecciones. La exposición En el Fondo, no todo son letras: Noventa años de gráfica en el Fondo de Cultura Económica, ha sido organizada como parte de los festejos del 90 aniversario de ese sello editorial del Estado mexicano, que se cumplió el pasado, el 3 de septiembre.

Instalación que rinde homenaje a la historia del FCE y algunos de sus colaboradores, al tiempo de que da un panorama del sello a partir de la obra gráfica que, en relación estrecha con la palabra, ha contribuido a fijar su presencia y forjar su personalidad en México e Hispanoamérica: reconstrucción de una historia editorial y, a la vez, un recorrido por la escena artística nacional e internacional, estructurados a partir de seis núcleos temáticos. El más importante, por su extensión, fue curado por Ana Carolina Abad, y es el que se refiere a la historia y la relación entre la gráfica, la ilustración y la historia de los 11 mil 790 títulos publicados por ese sello entre 1935-2024.

Obras gráficas de Diego Rivera, Rufino Tamayo, Elvira Gascón, José Moreno Villa, Alberto Beltrán, Leopoldo Méndez, Celia Calderón, Miguel Covarrubias, Juan Soriano, Raúl Anguiano, José Chávez Morado, José Luis Cuevas, Carlos Jurado, Vlady, María Guerra, María Teresa Toral, Manuel Felguérez, Leticia Tarragó, Liliana Porter, Alberto Castro Leñero, Alberto Blanco, Juan Pablo Rulfo, Olga Margarita Vázquez, Alfonso Salvador, Alfonso Orozco Mora, Boris Viskin, Helen Escobedo, Francisco Castro Leñero, Perla Krauze, Daniel Lezama, Emilio Said, Estrella Carmona , Irma Palacios, Francisco Toledo, Vicente Rojo y Antonio Helguera, entre muchos más.

Dónde: Centro Cultural Bella Época. Tamaulipas 202. Condesa. CDMX

Cuándo: hasta el 1 de octubre, 2024

Entrada Libre

En el FONDO no todo son letras. Exposición. Foto: Especial.

JVR