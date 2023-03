¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este puente del 17 al 20 de marzo?

carlosolivaresbaro@hotmail.com

Llega la primavera con inusuales lluvias y ventoleras no comunes en estas fechas. De pronto se impone el sol que se deja vencer por un breve y vertiginoso chubasco. Los capitalinos se aprestan a recibir la estación más florida del año: esta vez coincide con el 85 aniversario de la expropiación petrolera, el cual será conmemorado con una manifestación convocada por el Gobierno federal el próximo sábado, 18 de marzo, en la Plaza de la Constitución. Asimismo, se rememoran los 217 años del nacimiento (21 de marzo, 1806) del Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Sugerimos aquí algunos eventos significativos que se despliegan en diferentes espacios de la Ciudad de México y en zonas arqueológicas en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos del 17 al 20 de marzo?

1. Festival Vive Latino

Uno de los eventos más esperados del año: esta vez recibe a un destacado elenco de artistas nacionales y extranjeros como Red Hot Chili Peppers, Amandititita, Austin TV, Carla Morrison, Alemán, Miranda!, Tokio Ska, Los Bunker y Pesado, entre las 74 agrupaciones que forman parte de la cartelera. Se complementa la marquesina con peleas de lucha libre con la participación de Vampiro, Tinieblas, Mr. Vive Latino y Alushe, entre otros enmascarados.

Paneles y Master Class. Artistas, productores e incluso managers se presentarán en la Aldea Musical, a la que se puede tener acceso con el boleto de abono general, donde se presentarán paneles de distintos temas desde composición, hasta inteligencia emocional, con la participación de artistas como Dr. Shenka (Panteón Rococó), Memo del Real (Café Tacvba) o Caloncho.

Algunos de los shows de más expectativas:

Carla Morrison, 18 de marzo, 2023. 19:00 horas

​Austin TV, 18 de marzo, 2023. 22:40 horas

​Alemán, 18 de marzo, 2023. 12 de la noche

​Tokyo Ska, 19 de marzo, 2023. 15:00 horas

​Red Hot Chili Peppers, 19 de marzo, 2023. 20:00 horas

Dónde: Foro Sol. Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco. Ciudad de México, CDMX

Cuando: 18 y 19 de marzo, 2023 / Boleto/Abono: de 2, 600 a 3, 800 pesos

Festival Vive Latino Foto: Especial

2. Música UNAM

Festival internacional de piano. Este fin de semana continúa el Festival internacional de piano con un recital y el programa de la OFUNAM:

Recital: Tamara Stefanovich presenta un programa de miniaturas para piano solo de Beethoven, Ligeti, Debussy, Scriabin, Rajmáninov y Messiaen, entre otros.

Sala Carlos Chávez: viernes 17 de marzo, 8:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM:

La OFUNAM esta semana tendrá como invitados a dos pianistas internacionalmente reconocidos: Pierre-Laurent Aimard y Tamara Stefanovich, quienes interpretarán junto a destacados percusionistas mexicanos el Concierto para dos pianos y percusiones de Bartók.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 18 de marzo, 8:00 pm; y domingo 19 de marzo, 12:00 horas

Música electroacústica. Como parte de su proyecto, Música UNAM presenta propuestas interdisciplinarias y de vanguardia y en esta ocasión, Carole Chargueron, Pedro Castillo y Manuel Ramos presentan música acusmática, es decir, compuesta para ser escuchada a través de bocinas colocadas estratégicamente para crear un sonido envolvente dentro del recinto.

Auditorio del MUAC: sábado 18 de marzo, 12:00 horas

Música UNAM Foto: Especial

3. Canto de Jacarandas. Concierto de Atenea Ochoa

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) invita al concierto Canto de jacarandas, a cargo de la cantante mexicana Atenea Ochoa, quien interpretará un muestrario de canciones de su autoría que formarán parte de su próxima producción discográfica, en dónde nos lleva a emociones que la han acompañado desde su niñez hasta su presente y que están relacionadas con el amor, la ausencia y el empoderamiento femenino.

Atenea Ochoa se reconoce como una cantante con influencias: el folclor, el rock, el jazz, la ópera y el blues. Ha sido invitada a festivales internacionales cómo el Copenhague Jazz Festival y se ha presentado en teatros cómo Les amandiers, en Francia; el Festival de las Almas o el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, por mencionar algunos.

En Canto de jacarandas ofrecerá algunas canciones de su disco Patria grande, en donde invita a un viajar por la música del profundo, vasto y bello continente latinoamericano. Programa integrado por las piezas Canto mío, Tú, Jacaranda, Caja de Olinalá, Carmen, Anhelo, Hay que vivir, La comparsa, Vaca Mariposa, El surco, Nunca jamás y La muerte.

Dónde: Auditorio Blas Galindo del Cenart. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán. CDMX

Cuando: Domingo, 19 de marzo, 2023

Horario: 13:30 horas

Boleto: 150 pesos

3. Canto de Jacarandas. Concierto de Atenea Ochoa Foto: Especial

4. Festival Música Raíz México

Los próximos días, 18 y 19 de marzo de 2023, la Hondonada del Complejo Cultural Los Pinos, a partir de las 13:00 horas, se llenará de música proveniente de todo el país, con la presencia de las ocho agrupaciones ganadoras --una por cada región-- de las convocatorias del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Música Raíz México 2022. Presencia de entidades de la República Mexicana: Noroeste, Noreste, Occidente, Centro Occidente, Centro, Oriente, Sur y Sureste para presentarse en la capital del país, cerrando los circuitos de presentaciones.

Un total de 38 agentes culturales musicales, mayores de 18 años, residentes de México llevarán al Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Música Raíz México su proyecto ganador con el objetivo de visibilizar y difundir la riqueza musical de su región.

Agrupaciones del 18 de marzo:

Región Sureste: Aída Borges escritora y compositora yucateca con más de 25 años de trayectoria presenta Papagayo: Música de colores, espectáculo multidisciplinario producido con música infantil original y tradicional, escrita con ritmos y estilos en donde se explora la diversidad de la niñez a través de las sonoridades y colores de la música. 13:00 horas.

Daniel D´Lizanka, representante de la región Noroeste, presenta Calma, experiencia de emociones y sensaciones que aborda la picardía tradicional del género norteño. Aunque se enoje el güerito, Soledad, Agua que no has de beber y Cuando todo el mundo calla serán algunos de los temas del programa. 14:00 horas.

La región Sur presentará al Colectivo de artistas coincidentes en Tuxtla (Cactux) con su espectáculo Cactux: El doble cuarteto, la música clásica, la suite mexicana y el jazz, recital realizado por artistas que coinciden en Tuxtla Gutiérrez, dando vida y promoviendo la Suite Mexicana para doble cuarteto, de Luis E. Navarro. 15:00 horas.

Colectivo Son del Montón de la región Occidente: AfroSon, concierto homenaje a la raíz negra que, a través de música, poesía y baile, visibiliza las relaciones entre algunos géneros del son mexicano y la música del Oeste de Guinea, África. Sones regionales de la Sierra Gorda de Guanajuato, el Sotavento de Veracruz, la Tierra Caliente de Guerrero y la región chontal de Tabasco, exploran las diversas raíces que contribuyeron a la creación de la identidad mexicana. 16:00 horas

Agrupaciones del domingo 19 de marzo:

Región Centro: Los Botes Cantan, agrupación del Estado de México con su espectáculo Música de a de veras con instrumentos de a mentiritas, un proyecto que nació con la intención de promover en las infancias el gusto por la música y la inquietud por ejecutar algún instrumento, aprovechando a la vez su curiosidad natural y su capacidad receptiva. La música está formada por instrumentos hechos con material de reúso. 13:00 horas

Región Noreste: Celtillo Folk, agrupación fundada bajo mezclas conceptuales que presenta En Concierto, espectáculo marcado por una amalgama de sonidos, instrumentos tradicionales, voces y efectos que evocan géneros de relevancia tanto folclórica como moderna. 14:00 horas.

Con una fusión de música tradicional y moderna para hablar sobre temas íntimos y contemporáneos, apostando por la honestidad y transparencia en sus letras, llega desde la región Centro Occidente Cinthya Morado. Ella combina música y literatura para construir canciones orgánicas y sorpresivas con el espectáculo Vi un árbol. 15:00 horas.

Feeling Mandeng llega desde Morelos representando a la región Oriente, con el espectáculo I TULI MA TI: variedad de piezas musicales clásicas y contemporáneas de África Occidental que se nutren y dialogan con instrumentos actuales y con géneros urbanos como el funk, R&B, hip hop; así como con sonidos antiguos que mantienen su vigencia expresada en su poderío armónico. 16:00 horas.

Dónde: La Hondonada del Complejo cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX

Entrada gratuita

Festival Música Raíz México Foto: Especial

5. Concierto de fin de semana Orquesta Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional dedicará concierto de este fin de semana al pianista Juan José Calatayud en su 20 aniversario luctuoso. El pianista Mauricio Náder interpretará Rhapsody in blue, de George Gershwin, una de las piezas emblemáticas del repertorio de Calatayud. El programa se complementa con obras de Mayer, Franck y Debussy. Martin Lebel, director huésped. Orgulloso de volver a tocar con la OSN, después de varios años de haberse mantenido alejado de la agrupación, por razones de pandemia y de compromisos artísticos, Náder, concertista de Bellas Artes, manifestó su emoción por participar en esta conmemoración. “Es una obra que me encanta, la he tocado con muchas orquestas en diversos países”, comenta en referencia a la ejecución de la pieza de Gershwin.

Complementan esta gala de la OSN la Obertura Fausto, Op. 46, de la compositora alemana Emilie Mayer; continúa con El cazador maldito, de César Franck, que tiene como atractivo una composición que sigue fielmente la estructura de la balada Der wilde Jäger (El cazador salvaje), del poeta alemán Gottfried August Bürger. Como tercera obra se ejecuta Primavera, de Claude Debussy, que expresa el nacimiento de los seres de la naturaleza, su florecimiento gradual y, finalmente, el gozo por renacer a una nueva vida.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo/Horario: Viernes 17 (20:00 horas); domingo 19 de marzo (12:00 horas), 2023.

Boleto: Luneta: 180 pesos; Anfiteatro: 160 pesos; Galería: 100 pesos

Concierto de fin de semana Orquesta Sinfónica Nacional Foto: Especial

6. Mujer Raíz. Teatro/Danza

Mujer Raíz: dirección general, interpretación y coreografía de Paula Villaurrutia. Montaje inspirado en uno de los personajes más emblemáticos y polémicos de la identidad nacional, La Malinche, y busca honrar la memoria de las mujeres que nos han antecedido, pero también a las del presente que enfrentan innumerables luchas desde diferentes ámbitos de su vida.

La puesta está conformada por pasajes que recrean momentos clave del personaje histórico: por un lado, se muestra a Malintzin, la niña de origen popoluca que fue vendida y convertida en esclava; por otro lado, aparece Marina, la adolescente que fue regalada a Cortés y que poco a poco se abrió paso al ser la única que conocía el idioma de los mexicas (pueblo al que no pertenecía).

Propuesta escénica resultado de la integración de diferentes disciplinas artísticas, unidas por el amor que se teje entre la tradición, la creación y la escena, abordadas desde una mirada contemporánea, en la que destacan los textos, versos y composiciones musicales creadas en específico para esta pieza. Destaca la música tradicional: sones de la Danza de Tocotines de Atempan, Puebla; de la Danza de la conquista de Ometepec, Guerrero, y de la Danza de la pluma de Valles Centrales de Oaxaca.

Dónde: Teatro Sergio Magaña. Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María La Ribera. CDMX. (Metro San Cosme)

Cuándo: del 16 al 19 de marzo, 2023

Horario: viernes, 17 de marzo (20:00 horas); sábado, 18 de marzo (19:00 horas); domingo, 19 de marzo (18:00 horas)

Boleto: 176 pesos

Mujer Raíz. Teatro/Danza Foto: Especial

7. Jazz y gastronomía

El Centro Cultural y gastronómico El Convite transita en estos días iniciales del año 2023 con una atractiva programación musical que incluye jazz latino, tango, pop, fusión, rock-jazz, tradicional mexicano, afrocubano y jazz. Sitio que oferta platillos internacionales aderezados con sabores de la cocina tradicional de Oaxaca bajo los oficios culinarios del chef Alberto Aguilar. Lugar de encuentro de escritores, poetas, músicos y otros marginados culturales en busca del sosiego y la sonoridad cordial del jazz. Curaduría musical de Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. Este fin de semana presenta:

Viernes de Cena y #jazzgourmet

Gabriel Puentes Trío

Con Pancho Lelo de Larrea en la guitarra, Luri Molina en el contrabajo y Gabriel Puentes en la batería

Viernes 17 de marzo. El concierto comienza a las 20:00 horas

Sábado de Comida y #jazzgourmet

Victor Patrón y Roberto Arballo "Betuco"

Sábado 18 de marzo. El concierto comienza a las 15:00 horas.

Sábado de Cena y #jazzgourmet

Israel Cupich Trío

Con Israel Cupich en el contrabajo, Mario Patrón en el piano y Alonso Umaña en la batería.

Sábado 18 de marzo. El concierto comienza a las 20:00 horas.

Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada libre

Jazz y gastronomía Foto: Especial

8. Baile homenaje a la Lucha Libre

El salón Los Ángeles de la Ciudad de México realizará un homenaje a la lucha libre este domingo 19 de marzo con exhibiciones, venta de artículos y música en vivo para bailar. El Conjunto África, intérprete del popular tema “Los luchadores”, encabezan el cartel en compañía de Súper Salsa, Zahori Tropical, Musas Sonideras y Joyce Power Cumbiero. Demostración de lucha libre con destacados artistas de las llaves y las quebradoras: El Halcón, Rambo, Súper Ratón, Súper Brazo, Pirata Morgan, Sorceres, Violencia JR, Coco Rojo, y Takeda, entre otros enmascarados.

Dónde: Salon Los Ángeles. Lerdo 206, Guerrero, Cuauhtémoc. CDMX

Cuando: Domingo, 19 de marzo, 2023

Horario: 14:00 horas

Boleto: 200 pesos

Baile homenaje a la Lucha Libre Foto: Especial

9. Equinoccio de Primavera 2023 en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá

Sugerimos este evento, que a pesar de que no realiza en la Ciudad de México, muchos capitalinos aprovechan el puente de inicio de la Primavera para viajar a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, y de ese modo arroparse de la magia, matices espirituales y vibras ancestrales del equinoccio de primavera 2023 durante los días 18, 19, 20 y 21 de marzo. Posibilidad de apreciar el efecto de luz y sombra que se produce antes de la puesta del Sol sobre la balaustrada norte de El Castillo, durante los días cercanos al equinoccio, el cual este año se registrará el lunes 20 de marzo, a las 21:24 horas del tiempo universal coordinado (equivalente a las 15:24 horas del centro de México).

De acuerdo con las investigaciones, el juego de luces y sombras que se aprecia durante el equinoccio de primavera, cuando el cielo no está nublado, fue utilizado en la época prehispánica de manera simbólica, ya que el efecto simula una serpiente de cascabel descendiendo del Templo de Kukulcán, debido a los cuerpos escalonados de la pirámide proyectados sobre la alfarda, lo que simula los triángulos dorsales del ofidio, rematados por las cabezas de serpiente que adornan el edificio.

Desde 2022, con motivo de la actualización del Plan de Manejo de Chichén Itzá, documento obligatorio para conservar la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y derivado del análisis del estado de conservación de los monumentos, los especialistas regularon la carga de visitantes a 15 mil personas por día. Este límite permitirá que los visitantes puedan apreciar el fenómeno astroarqueológico y, al mismo tiempo, coadyuvar en la conservación.

Las recomendaciones para la visita son: respetar los aforos y horarios establecidos y evitar ingresar a los espacios cerrados; no se permitirá la realización de ceremonias ni eventos de ningún tipo sin autorización expresa de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, en el caso de danzas, habrá un área designada, misma que deberá respetarse.

Las actividades tendrán lugar el sábado 18, el domingo 19, el lunes 20 y el martes 21 de marzo, con el fin de procurar la conservación, el respeto y disfrute del patrimonio arqueológico, así como la integridad física y seguridad del público visitante y de las y los trabajadores. El horario de visita será de 8:00 a 17:00 horas, con el último acceso a las 16:00 horas.

(Nota: Se informa que, dado el límite del aforo, se recomienda considerar la visita a otras zonas arqueológicas cercanas: Izamal (a 68 km), Ek’ Balam (a 71 km), Mayapán (a 91 km), Uxmal y Kabah (a 200 km), en un horario de visita de 8:00 a 16:00 horas).

Equinoccio de Primavera 2023 en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá Foto: Especial

10. Baile esperando la Primavera

¡Llegó el puente a MAMA RUMBA! Este domingo 20 de marzo se forma la ‘gozadera a lo cubano a partir de las 20:00 horas para darle la bienvenida a la primavera moviendo el esqueleto a ritmo de son, guaracha y timba. Se anuncian atrayentes sorpresas y promociones que corroboran la experiencia de más de 30 años de despliegue de música cubana de calidad. Programa de 3 turnos de la mejor orquesta cubana en México: Charanga One en vivo; el Chino Dj y un show especial de percusiones y bailarinas estelares.

Dónde: Mama Rumba. Querétaro 230. Esquina Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: Domingo 20 de marzo, 2023

Horario: 20:00 horas

Boleto: 100 pesos

Entrada: $100

Estamos en Querétaro 230 esquina Medellín col RomA CDMX tel: 5555646920, 5552647823