“Star Wars: el ascenso y la caída de Darth Vader”, ¿por qué leer este nuevo libro?

“...el Lord #Sith soñaba”, así comienza el libro Star Wars: El Ascenso y la Caída de Darth Vader (Planeta), en el cual a través de los ojos del propio Señor Oscuro se narra el ascenso, caída y redención de quien habría de convertirse en la figura más temible y despiadada para traer equilibrio a esa Galaxia muy muy lejana.

Escrito por Ryder Windham —What You Don’t Know About Animals—, se trata de un relato en el que se incluyen momentos clave vistos en la pantalla, que permiten revelar los procesos mentales y emocionales que humanizan aún más el trayecto de Darth Vader, pero aterrizando la reflexión en la épica tragedia espacial expuesta por la trilogía fílmica original, sus precuelas y ahora la serie Obi Wan Kenobi de Disney Plus.

“Star Wars: el ascenso y la caída de Darth Vader” Editorial Planeta

Todo está aquí, desde el momento en que siendo un pequeño esclavo en Tatooine, descubrió la figura y leyenda de los Jedi, mientras se empeñaba con sus amigos en prepararse para participar en las carreras de pods, dando rienda suelta a su afán de libertad, pasando por la forma en que renunció a su única familia, asimiló las pérdidas y buscó justificaciones para aquellas matanzas que perpetrara sin miramientos contra adultos y niños en el campamento Tusken y el Templo Jedi, el sentimiento que lo mantuvo vivo pese a que su cuerpo quedara destrozado durante la pelea con Obi wan, hasta el descubrimiento de su paternidad ya estando consumido por las entrañas del lado oscuro.

El libro resulta en un un testimonio el tortuoso recorrido que sin remedio suele llevar a aquellos que, según quienes creen en el destino, fueron elegidos por una fuerza mayor para vestirse de infamia y provocar los cambios que encaminan a la humanidad —empezando por Judas, el más grande villano de la historia—; a arrojar ya sea para sus adentros o con la garganta rota y a todos los vientos, una única e ineludible pregunta sobre el porqué del rol que han jugado.

Un cuestionamiento simple, pero lleno de implicaciones, que aquí al venir de quien viene, adquiere matices que empujan a reinterpretar lo que desde hace casi medio siglo creó George Lucas, y que encontrarán dando lectura a esta novela publicada en México.

AG