Tawakkol Karman pide que paren los asesinatos

En Querétaro, Querétaro

La Premio Nobel de la Paz 2011 Tawakkol Karman, llamada Madre de la Revolución y figura crucial de la Primavera Árabe, pidió que paren los asesinatos contra periodistas en México y en todo el mundo.

“El asesinato de periodistas debe parar en México, Siria, Libia, en Latinoamérica, África. La voz de la verdad existe y tiene que ser protegida por las autoridades y por la sociedad en general”, apuntó ayer Karman, durante una conferencia con medios de comunicación en el Hay Festival Querétaro.

Las declaraciones de la llamada Mujer de Hierro yemení llegan en un momento en que México enfrenta este 2022 el “año más mortífero para periodistas”, de acuerdo con el reciente informe de Reporteros Sin Fronteras. Tan sólo en el mes de agosto fueron asesinados cuatro reporteros.

En lo que va del año han sido ultimados 18 profesionales del periodismo en el país, cifra muy lejana a los ocho que se registraron en Ucrania y tres que hubo en Yemen.

“Espero que algún día todos los periodistas del mundo puedan ejercer sin ningún riesgo y sin ser violentados”, dijo Karman.

Habló de la violencia que enfrentan diversos países del mundo y apuntó que el papel de la cultura es fundamental para acabar con ésta, aunque reconoció que no se puede detener una causa social o transformación en una sociedad, si hay factores culturales que no los hacen posibles.

“NO PERMITAN QUE LA VERDAD DESAPAREZCA”

La activista y periodista, durante su participación en el Hay Festival, donde ofreció una charla para el público en general, también se ha pronunciado sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Una joven le preguntó sobre este caso y Karman llamó a luchar por conocer la verdad.

“La sociedad civil no tiene que dejar de descubrir la verdad, no se den por vencidos, no tienen qué esperar, tienen que hacer que éste y otros casos sigan vivos, no permitan que la verdad desaparezca, utilicen todas las herramientas que estén a su lado, hay herramientas como las redes, pueden hacer organizaciones... no permitan que la verdad muera, continúen investigando, no teman, vuélvase la voz de la gente”, aconsejó.

Compartió que ella misma no ha temido para acabar con la dictadura en Yemen, su país natal donde sufrió amenazas y atentados contra su vida.

“Ha habido varios atentados, pero cuando tienes un fin mayor estos temores te hacen más fuerte. Cuando el dictador (Ali Abdula Saleh) me mandó a arrestar, pensó que me iba a callar, pero hizo mi voz más fuerte: llegó a Yemen y al mundo. No tengo miedo a la muerte, a lo único que le temo es detenerme a luchar por esta causa para mayor democracia”, expresó.

Resaltó que ahora ve un futuro más prometedor, porque ve que las generaciones de jóvenes están dispuestas a luchar por la democracia.