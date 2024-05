Together To Get There, un virtuoso desmoronamiento emocional y físico

Un desmoronamiento emocional y físico en el que se ve envuelta una pareja es lo que presenta Together To Get There, creada e interpretada por los españoles Lali Ayguadé y Akira Yoshida, bailarines que llevan al límite las capacidades de su cuerpo en este montaje.

La pieza, que después de haberse presentado en el foro Un Teatro, en la Ciudad de México, se llega hoy y el sábado 18 de mayo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Jalisco, inicia con Lali Ayguadé sentada en una silla y recargada en una mesa; y con Akira Yoshida trapeando. Desde esta escena tan cotidiana, la puesta en escena se convierte en un vórtice emocional en el que ya no hay salida, ni para los intérpretes ni para el público.

Lali Ayguadé y Akira Yoshida muestran a una pareja que está a veces distante, otras con incapacidad para comunicarse, otras tantas cercana y otras más teniendo una velada con charla y vino. Además de reflejar una serie de contrastes, desde la fragilidad y fuerza, hasta el equilibrio y la inestabilidad, o dejarse caer y desear el control.

Una postal emotiva: la danza como reflejo de las relaciones humanas. Foto: Jordi Vidal

Los bailarines presentan “postales corporales”, en algunas ocasiones desgarradoras, como cuando vemos a una mujer totalmente ausente de su relación, al punto de convertirse en una especie de robot que se mueve mecánicamente, hasta otras donde se arrastra sobre el escenario, salta o se deja caer; o está sentada y feliz disfrutando de una cena, donde todo comienza a ser hilarante, como si nos estuviera mostrando una estampa en cámara rápida de ese suceso, donde lo más importante, por cierto, es abrazar al otro.

Mientras que el hombre, interpretado por Akira Yoshida, se muestra con todas sus vulnerabilidades, como en aquella escena en la que sentado al lado de su pareja intenta conocer hacia dónde va la relación: tartamudea, duda y se enfrasca en un enredo en el que le cuesta tanto decir que quiere que la relación avance, reflejando la manera de relacionarse en la actualidad, donde pareciera que las personas tienen que dar pasos sobre cristales para que el otro no se asuste y te tome por “intenso".

En Together To Get There, la composición musical de Donald Beteille también se convierte en un elemento esencial, porque desde sonidos que a veces pudieran resultar perturbadores o incómodos, envuelve a los espectadores en este viaje, donde todos estuvieron siempre atentos y sintiendo las emociones que transmitían los ejecutantes.

Entre el público estaba la maestra Gladiola Orozco, coreógrafa y fundadora del extinto Ballet Teatro del Espacio, quien después de ser aplaudida por los presentes expresó sobre la pieza: “Bailaron como emperadores, he bailado toda mi vida, se me antojaba arrastrarme en el escenario”, dijo emocionada la artista, quien es una asidua asistente de las funciones de danza que se presentan en la capital del país.

Y es que sí, Lali Ayguadé y Akira Yoshida lograron esa noche conmovernos, emocionarnos y sentir que en nosotros radican todos esos contrastes que nos mostraron.

Together To Get There se presenta hoy a las 20:30 horas y mañana a las 19:00 horas en el Conjunto Santander de Jalisco.

