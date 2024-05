Trabajadores de Cultura exigen resolver demandas

Miembros del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) cerraron ayer las oficinas de la dependencia ante la falta de resolución de demandas de hace casi seis años, entre éstas, aumentos salariales, regularización de plazas y más presupuesto. Hasta tener una reunión con Alejandra Frausto terminarán sus manifestaciones, advirtieron.

“Es justo pedirle a la secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) que haga un espacio en su agenda, para retomar las responsabilidades que le dieron hace casi seis años. En dado caso que no ocurra, lamentablemente eso llevará a que las acciones que se están tomando se intensifiquen en todo el país. No queremos una mesa de promesas, sino de soluciones”, dijo a La Razón Enrique Roura Pech, colegiado general ejecutivo del sindicato.

Entre las peticiones del pliego petitorio del SNDTSC, integrado por tres sectores, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el central, se encuentran alcanzar un salario de 16 mil pesos, entrega de ropa de trabajo del 2023 y 2024, regularizar a trabajadores del Capítulo 3000 e incremento salarial para el personal de arquitectura, investigación y restauración.

“Este año hay incremento en prestaciones y salarios, queremos que haya una regularización parecida a los trabajadores de apoyo a la docencia que están ganando 16 mil pesos mínimo, ya que nuestros salarios transitan entre los 10 mil pesos a lo mucho. Cuando el Gobierno federal anuncia que los que menos ganan deben recibir 16 mil pesos, nos excluyeron a nosotros”, señaló a este diario Belén Álvarez Coronel, colegiada general ejecutiva.

En el caso del INBAL, complementó Gabriel Fragoso, además de pedir que vuelvan a realizarse los concursos de oposición para los maestros, quieren mayor presupuesto para el mantenimiento de las escuelas de educación artística.

“La mitad de 29 escuelas de Bellas Artes funcionan en condiciones deplorables, hay otras escuelas como la de laudería en Querétaro donde ya la casa colonial no es funcional. No hay para mantenimiento de las escuelas, el INBAL siempre ha pospuesto esa exigencia, le echan la bolita a Hacienda, hemos ido a esa Secretaría y nos dicen: ‘No me solicitan recursos para atender esas exigencias’, eso ha transcurrido durante años”, comentó Fragoso.

La protesta la iniciaron a las 9:00 horas cuando cerraron las oficinas ubicadas en avenida Paseo de la Reforma 175, a donde acudió Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia; sin embargo, le solicitaron la presencia de Alejandra Frausto. “Que nos atienda, porque la atención que da Omar Monroy es insuficiente”, externó Álvarez Coronel.

Al mediodía asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación; pero al no llegar a un acuerdo, los trabajadores cerraron Paseo de la Reforma.