Trazan ruta de Sheinbaum rumbo a la Presidencia

Después de casi año y medio y 110 mil kilómetros recorridos por todo el país siguiendo los pasos de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el periodista Carlos Navarro publica el libro La Primera Presidenta: Memorias de un reportero (El Heraldo Media Group, 2024), en el que entre crónicas, anécdotas y nota dura, comparte la evolución que tuvo la política para llegar el próximo 1 de octubre a la silla presidencial.

“Les gana en la encuesta a cinco hombres y te vas dando cuenta cómo evoluciona en su discurso y posicionamiento. Cuando Andrés Manuel le da el bastón de mando, la empodera y se ve a una Claudia Sheinbaum muy diferente”, dijo ayer a La Razón Carlos Navarro, previo a la presentación del libro en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles.

A través de 50 capítulos da a conocer aspectos poco conocidos que vivió Claudia Sheinbaum durante su camino hacia la Presidencia.

“Son crónicas, un poco de análisis, contexto y la nota dura del día, porque hubo días en que la nota dura era la que marcaba el rumbo, también hay datos extra, el chismecito para darle el plus a un texto así, vienen cosas que hasta la fecha no se conocen; por ejemplo, traté de escribir de manera paralela el hecho de cómo se ganó Yucatán, que era la pieza faltante en el rompecabezas del sureste, ahí pueden encontrar cómo fue que se triunfó, cómo fue el proceso de manera paralela a la victoria de Sheinbaum”, comentó.

También me tocó ver a los hombres más serios, aquella vieja escuela, ceder su machismo y reconocer que una mujer estaba cerca de dirigir un país

Carlos Navarro, Periodista

Carlos Navarro también documenta cómo la ahora Presidenta electa se fue ganando el respeto de la militancia del partido Morena.

“En la campaña se suelta con propuestas más claras, recuerdo varias escenas donde ella regañaba a la militancia cuando gritaban y no la dejaban hablar, ya con el bastón de mando, proponiendo y con el respeto que ya le guardaba todo un movimiento, ese respeto no lo había visto más que con López Obrador. Se comienza a ganar ese respeto convenciendo no sólo a las bases sino a otros sectores para lograr esta victoria”, resaltó Carlos Navarro, autor del libro editado por el periodista Alejandro Sánchez, autor también del prólogo; y con fotografías de Daniel Ojeda, Guillermo O´Gam, Alfredo Pelcastre y Antonio Nava, entre otros.

Asimismo, Carlos Navarro refleja la manera en que Claudia Sheinbaum fue creando lazos con la gente de a pie. “Aprendió mucho en la campaña. Andrés Manuel es un fenómeno político, fuera de serie, la gente lo adoraba, ella aprendió a ganarse a las personas y a utilizar el apoyo de Andrés Manuel para ir tejiendo el apoyo hacia ella.

“En los mítines se dejaba abrazar, hacerse la clásica selfie, llegaba al aeropuerto y la gente le pedía fotos, poco a poco fue aprendiendo a hacer empática, tuvo un gran maestro, Andrés Manuel. También tenía un discurso para interactuar con la gente, les preguntaba si estaban a favor o en contra, interactuar si alguien le gritaba ‘Te amo, Claudia’”, comentó el joven periodista.

Durante la presentación del compendio, Alfredo González Castro, director editorial de El Heraldo de México, destacó que el libro “nos va a servir para entender cómo paso a paso fue construyéndose una candidatura y después una campaña presidencial”.

Resaltó que el texto “está lleno de anécdotas, desde cosas chuscas, todo este tema que tiene que ver con el reporteo, porque además, como decía un maestro periodista, ‘el arte de la crónica’, que es prácticamente el género que priva en este documento, ‘es que se sientan los pies del reportero’, la magia consiste en hacer que el lector sienta, se imagine que está viviendo lo que escribe el periodista. Ésa es la magia, es algo que Carlos logra transmitir”.

Por su parte, Iván Escalante, próximo titular de la Procuraduría del Consumidor, habló de tres capítulos que le parecieron nodales de todo el compendio, la visita a Paracho, Michoacán, lugar al que no había ido Claudia Sheinbaum desde su titulación; la emotiva crónica del inicio de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México y el apartado dedicado al 2 de junio, día de las elecciones.