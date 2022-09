Últimos días en Berlín, una historia de amor y supervivencia

La escritora española Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962), autora de la aclamada novela La sonata del silencio (2014), se alzó con el reconocimiento de Finalista del Premio Planeta 2021 por Últimos días en Berlín (Planeta, 2021): fábula enclavada en dos de los más significativos acontecimientos que marcaron el siglo XX: la Revolución rusa y la Segunda Guerra Mundial. Berlín, enero de 1933 a junio de 1945: episodios de la vida de Yuri Santacruz tras la huida de San Petersburgo hasta la capital alemana donde encuentra la plenitud de los afectos sentimentales.

“Insisto que esta novela no es histórica; a mí no me conciernen en la ficción los grandes sucesos históricos, mis intereses se sitúan en cómo esos grandes acontecimientos y sus derivaciones políticas condicionan la vida de la gente común. Los personajes aquí están inmersos en dilemas morales que hoy nos parecen extraños, pero marcaron una época. La literatura nos enseña a no juzgar y a comprender los mecanismos de ideologías totalitarias que convierten a la gente en monstruos”, precisó en entrevista con La Razón, Paloma Sanchez-Garnica, Premio de Novela Fernando Lara 2016.

Novela de más de 600 folios: ¿cómo logra usted atrapar al lector de principio a fin? El secreto está en la lectura, soy una obsesiva lectora, de esa actividad lo he aprendido todo. Me aseguro de que la historia que estoy contando esté cimentada en una evidencia que sea atractiva para el lector, la cual lo arrastre y lo adentre en los hechos, la psicología y las costumbres de los protagonistas.

¿Personajes que conviven en un espacio cercano al edificio del que fuera el Tercer Reich? Viven en un edificio contiguo, donde convivían nazis convencidos, alemanes con pasado judío, o el inmigrante ruso de orígenes españoles víctima de los bolcheviques, Yuri Santacruz. Son testigos del apogeo y destrucción del Tercer Reich.

¿Personas seducidas por los totalitarismos? Millones de personas cayeron hechizadas por el fascismo y el comunismo con una obcecación voluntaria que les hacía soslayar la crueldad del nazismo y el estalinismo. Presento a personajes que guardan silencio o nunca cuestionan, por ejemplo, los actos horrendos cometidos en los campos gestionados por las SS.

¿Una crónica de amor en medio de la guerra y actos de resistencia? Yuri, uno de los personajes, ha llegado a Berlín huyendo de la Revolución bolchevique. Se involucra en un acto de solidaridad al defender a un joven comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Conoce a Claudia y su vida cambia radicalmente: ha encontrado a la que sería su gran amor. Él tendrá que volcar su pasión amorosa en medio de esos tiempos convulsos. El amor se impone, la lucha por la supervivencia le proporciona esperanza.

¿Relato centrado en el auge del nazismo y su declinación? Me detengo en el apogeo del nazismo y en su gradual caída. También repaso los días que siguieron al suicidio de Hitler con los rusos tomando Berlín como trofeo de guerra. Sumario del final de una pesadilla.

¿Sombrío y espantoso episodio en las últimas páginas de la novela? Pretendía develar las derivaciones de la guerra en estas mujeres que soportaron a un Ejército Rojo que venía deshumanizado y que convirtió a las mujeres de Berlín en un botín de guerra. Ellas fueron violadas durante muchos días. Tuvieron que guardar silencio: tenían que recibir a sus maridos vencidos. Los aliados no le dieron importancia a esta tragedia de las mujeres, no se les consideró víctimas, eran alemanas: el pueblo alemán era el culpable.

